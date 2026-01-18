Nemzeti Sportrádió

Mészöly Géza: Bánom, hogy nem maradhattam akkor Újpesten, talán ők is

Mészöly Géza elmondta, mi lehet a helyes irány Újpesten (Fotó: Török Attila)
Mészöly Géza volt a Nemzeti Sportrádió vendége vasárnap, és beszélt többek között a legutóbbi, Újpest FC-nél eltöltött időszakáról is.

„Természetesen bánom, hogy nem maradhattam akkor, talán ők is, megkérdezném, hogy utólag megadták-e volna a lehetőséget így, hogy látták, a két külföldi edzővel egy helyben topogott a csapat. Én azt mondtam akkor nekik, hogy egy ilyen nagy nevet kellene idehozni, mint most Dárdai Pál, vezető pozícióba. Akkor azt vallottam, hogy nagyon sok magyarral kell nekivágni ennek, rájuk kell jobban építeni” – mondta a lila-fehéreket legutóbb az élvonalban tartó Mészöly Géza a Nemzeti Sportrádióban.

„Érzésem szerint jobb lépcsőfokokat tudtunk volna elérni, ha akkor maradtam volna. Csináltam volna egy, két évig, aztán beláttam volna, hogy kell a váltás ahhoz, hogy az Újpest a bajnoki címért tudjon küzdeni” – tette hozzá, de azt is elmondta, hogy mindig szeretettel tekint az Újpestre.

A TELJES BESZÉLGETÉST AZ ALÁBBIAKBAN LEHET MEGHALLGATNI!

 

