Mészöly Géza: Bánom, hogy nem maradhattam akkor Újpesten, talán ők is

„Természetesen bánom, hogy nem maradhattam akkor, talán ők is, megkérdezném, hogy utólag megadták-e volna a lehetőséget így, hogy látták, a két külföldi edzővel egy helyben topogott a csapat. Én azt mondtam akkor nekik, hogy egy ilyen nagy nevet kellene idehozni, mint most Dárdai Pál, vezető pozícióba. Akkor azt vallottam, hogy nagyon sok magyarral kell nekivágni ennek, rájuk kell jobban építeni” – mondta a lila-fehéreket legutóbb az élvonalban tartó Mészöly Géza a Nemzeti Sportrádióban.

„Érzésem szerint jobb lépcsőfokokat tudtunk volna elérni, ha akkor maradtam volna. Csináltam volna egy, két évig, aztán beláttam volna, hogy kell a váltás ahhoz, hogy az Újpest a bajnoki címért tudjon küzdeni” – tette hozzá, de azt is elmondta, hogy mindig szeretettel tekint az Újpestre.

