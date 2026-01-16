Sajtóhír: megszületett az egyezség, Tóth Alex Angliába igazol

Fabrizio Romano és Gianluca Di Marzio transzferguruk, valamint az angol Sky Sports is arról írt péntek este, hogy a Ferencváros elfogadta az AFC Bournemouth ajánlatát, amely 12 millió eurót plusz bónuszokat fizet Tóth Alex játékjogáért a zöld-fehéreknek, így a teljes összeg 15 millió eurót tehet majd ki.

Emellett a klub és a labdarúgó között is megszületett már az egyezség a személyes feltételeket illetően. A hírek szerint a 20 éves játékos 48 órán belül átesik a kötelező orvosi vizsgálatokon, s akkor hivatalosan is bejelentik a transzfert.

Mint beszámoltunk róla korábban, az AFC Bournemouth első ajánlatát nem fogadta el az FTC, akkor állítólag bónuszokkal együtt 9.3 millió eurót kínált a Premier League-klub. Ennél az összegnél pedig úgy tudni, a Lazio is többet adott volna, ám a római egylettel nem sikerült megállapodni.

Ha a kilencszeres válogatott futballista valóban a fent említett összegért cserébe vált klubot, az átigazolási rekord lesz, ennyi pénzt ugyanis Magyarországon játszó magyar labdarúgóért még nem fizettek – a csúcsot ifj. Lisztes Krisztián tartja, akiért az Eintracht Frankfurt 6 millió eurót fizetett a Ferencvárosnak.

