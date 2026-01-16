Sajtóhír: megszületett az egyezség, Tóth Alex Angliába igazol
Fabrizio Romano és Gianluca Di Marzio transzferguruk, valamint az angol Sky Sports is arról írt péntek este, hogy a Ferencváros elfogadta az AFC Bournemouth ajánlatát, amely 12 millió eurót plusz bónuszokat fizet Tóth Alex játékjogáért a zöld-fehéreknek, így a teljes összeg 15 millió eurót tehet majd ki.
Emellett a klub és a labdarúgó között is megszületett már az egyezség a személyes feltételeket illetően. A hírek szerint a 20 éves játékos 48 órán belül átesik a kötelező orvosi vizsgálatokon, s akkor hivatalosan is bejelentik a transzfert.
Mint beszámoltunk róla korábban, az AFC Bournemouth első ajánlatát nem fogadta el az FTC, akkor állítólag bónuszokkal együtt 9.3 millió eurót kínált a Premier League-klub. Ennél az összegnél pedig úgy tudni, a Lazio is többet adott volna, ám a római egylettel nem sikerült megállapodni.
Ha a kilencszeres válogatott futballista valóban a fent említett összegért cserébe vált klubot, az átigazolási rekord lesz, ennyi pénzt ugyanis Magyarországon játszó magyar labdarúgóért még nem fizettek – a csúcsot ifj. Lisztes Krisztián tartja, akiért az Eintracht Frankfurt 6 millió eurót fizetett a Ferencvárosnak.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, kölcsön után végleg, Werder Bremen – Németország)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (Diósgyőri VTK)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia, Lazio – Olaszország, Galatasaray – Törökország)