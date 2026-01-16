Nemzeti Sportrádió

Sajtóhír: megszületett az egyezség, Tóth Alex Angliába igazol

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.01.16. 21:44
Tóth Alex a Bournemouth játékosa lesz (Fotó: Getty Images)
Bournemouth Tóth Alex FTC Premier League Ferencváros
Egybehangzó sajtóhírek szerint megegyezett egymással a Ferencváros és az AFC Bournemouth, így Tóth Alex az angol klub játékosa lesz.

Fabrizio Romano és Gianluca Di Marzio transzferguruk, valamint az angol Sky Sports is arról írt péntek este, hogy a Ferencváros elfogadta az AFC Bournemouth ajánlatát, amely 12 millió eurót plusz bónuszokat fizet Tóth Alex játékjogáért a zöld-fehéreknek, így a teljes összeg 15 millió eurót tehet majd ki.

Emellett a klub és a labdarúgó között is megszületett már az egyezség a személyes feltételeket illetően. A hírek szerint a 20 éves játékos 48 órán belül átesik a kötelező orvosi vizsgálatokon, s akkor hivatalosan is bejelentik a transzfert.

Mint beszámoltunk róla korábban, az AFC Bournemouth első ajánlatát nem fogadta el az FTC, akkor állítólag bónuszokkal együtt 9.3 millió eurót kínált a Premier League-klub. Ennél az összegnél pedig úgy tudni, a Lazio is többet adott volna, ám a római egylettel nem sikerült megállapodni.

Ha a kilencszeres válogatott futballista valóban a fent említett összegért cserébe vált klubot, az átigazolási rekord lesz, ennyi pénzt ugyanis Magyarországon játszó magyar labdarúgóért még nem fizettek – a csúcsot ifj. Lisztes Krisztián tartja, akiért az Eintracht Frankfurt 6 millió eurót fizetett a Ferencvárosnak.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, kölcsön után végleg, Werder Bremen – Németország)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC) 
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United  – Skócia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:  
Kiszemeltek: Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (Diósgyőri VTK)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország),  Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia, Lazio – Olaszország, Galatasaray – Törökország)

 

