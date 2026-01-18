NB II: Honvéd-vereség a beleki edzőmeccsen

Nem teljes kerettel érkezett az edzőtáborba a Honvéd, Csonka Bonifác és Pekár István betegség, míg Sigér Ákos sérülés miatt nem utazhatott el Antalyába, ugyanakkor a korábban sérült Szamosi Ádám már a felkészülés elejétől teljes értékű edzésmunkát végezhet, s az újonnan érkező Varga Kevin is pályára lépett. A 26 tagú keretben több akadémista is helyet kapott, így a korábban már a felnőttek között is bemutatkozó Nyers Ádám mellett Papp Lőrinc és Balázs Teó, viszont a hírek szerint a kapus Rácz Gergő és a csatár Ihrig-Farkas Sebestyén távozhat Kispestről.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Sahtyor Karagandi (kazah, II.)–Budapest Honvéd (II.) 2–0 (1–0)

HONVÉD: Tujvel (Papp L.) – Szabó A. (Pauljevics), Baki (Balázs), Csontos (Varga B.) – Újváry (Hetyei), Somogyi (Szamosi, Szabó T.), Kesztyűs (Kállai K.), Hangya (Földi) – Gyurcsó (Pinte), Kántor (Nyers), Medgyes (Varga K.)

Gólszerző: Bozsko, Litos