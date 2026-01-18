Nemzeti Sportrádió

NB II: Honvéd-vereség a beleki edzőmeccsen

2026.01.18. 21:11
Feczkó Tamás (Fotó: Török Attila, archív)
Törökországban lépett pályára a Budapest Honvéd. Az NB II listavezetője az edzőtáborba utazás előtt a Soroksárt győzte le 2–1-re, vasárnap pedig a kazah másodosztályban futballozó Sahtyor Karagandi várta a Feczkó Tamás vezetőedző irányította együttest, s tanítványai 2–0-s vereséget szenvedtek.

Nem teljes kerettel érkezett az edzőtáborba a Honvéd, Csonka Bonifác és Pekár István betegség, míg  Sigér Ákos sérülés miatt nem utazhatott el Antalyába, ugyanakkor a korábban sérült Szamosi Ádám már a felkészülés elejétől teljes értékű edzésmunkát végezhet, s az újonnan érkező Varga Kevin is pályára lépett. A 26 tagú keretben több akadémista is helyet kapott, így a korábban már a felnőttek között is bemutatkozó Nyers Ádám mellett Papp Lőrinc és Balázs Teó, viszont a hírek szerint a kapus Rácz Gergő és a csatár Ihrig-Farkas Sebestyén távozhat Kispestről.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Sahtyor Karagandi (kazah, II.)–Budapest Honvéd (II.) 2–0 (1–0)
HONVÉD: Tujvel (Papp L.) – Szabó A. (Pauljevics), Baki (Balázs), Csontos (Varga B.) –  Újváry (Hetyei), Somogyi (Szamosi, Szabó T.), Kesztyűs (Kállai K.), Hangya (Földi) – Gyurcsó (Pinte), Kántor (Nyers), Medgyes (Varga K.)
Gólszerző: Bozsko, Litos

 

