Erste Liga: gólokban gazdag meccsen győzött a Csíkszereda Brassóban

A Brassó a 29. percben már 3–1-re vezetett, ám a rivális még a második szünet előtt egyenlített. A záró felvonás 12. másodpercében ismét a Coronánál volt az előny, a szeredaiak viszont innen fordítottak. A hajrában jól őrizte előnyét a székely csapat és elvitte a három pontot.

A Magyar Kupa négyes döntőjébe bejutott FEHA19 3-1-re győzött sereghajtó vármegyei riválisa, a Dunaújvárosi Acélbikák otthonában a jégkorong Erste Liga vasárnapi játéknapján. Részletek, tabella és jegyzőkönyvek hamarosan! JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

Corona Brasov (romániai)–SC Csíkszereda (romániai) 5–7 (1–0, 2–3, 2–4)

Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19 1–3 (0–1, 0–1, 1–1) KÉSŐBB

18.00: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.30: Debreceni EAC–Újpesti TE

