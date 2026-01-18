Erste Liga: gólokban gazdag meccsen győzött a Csíkszereda Brassóban

A Brassó a 29. percben már 3–1-re vezetett, ám a rivális még a második szünet előtt egyenlített. A záró felvonás 12. másodpercében ismét a Coronánál volt az előny, a szeredaiak viszont innen fordítottak. A hajrában jól őrizte előnyét a székely csapat és elvitte a három pontot.
A Magyar Kupa négyes döntőjébe bejutott FEHA19 3-1-re győzött sereghajtó vármegyei riválisa, a Dunaújvárosi Acélbikák otthonában a jégkorong Erste Liga vasárnapi játéknapján.
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
Corona Brasov (romániai)–SC Csíkszereda (romániai) 5–7 (1–0, 2–3, 2–4)
Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19 1–3 (0–1, 0–1, 1–1)
KÉSŐBB
18.00: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.30: Debreceni EAC–Újpesti TE
