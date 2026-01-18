Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: gólokban gazdag meccsen győzött a Csíkszereda Brassóban

2026.01.18. 19:14
Fotó: Corona Brasov
jégkorong Csíkszereda Erste Liga Brassó
A Brassó a 29. percben már 3–1-re vezetett, ám a rivális még a második szünet előtt egyenlített. A záró felvonás 12. másodpercében ismét a Coronánál volt az előny, a szeredaiak viszont innen fordítottak. A hajrában jól őrizte előnyét a székely csapat és elvitte a három pontot.

A Magyar Kupa négyes döntőjébe bejutott FEHA19 3-1-re győzött sereghajtó vármegyei riválisa, a Dunaújvárosi Acélbikák otthonában a jégkorong Erste Liga vasárnapi játéknapján.

Részletek, tabella és jegyzőkönyvek hamarosan!

JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
Corona Brasov (romániai)–SC Csíkszereda (romániai) 5–7 (1–0, 2–3, 2–4)
Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19 1–3 (0–1, 0–1, 1–1) 

KÉSŐBB
18.00: DVTK Jegesmedvék–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.30: Debreceni EAC–Újpesti TE
 

 

Ezek is érdekelhetik