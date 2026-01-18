La Liga: Real Sociedad–Barcelona
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 20. fordulójában a tabella élén álló Barcelona a Real Sociedad otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
REAL SOCIEDAD–BARCELONA 1–0 – élőben az NSO-n!
San Sebastian, Reale Aréna, 21 óra (TV: Spíler2 TV). Vezeti: Manzano
SOCIEDAD: Remiro – Aramburu, J. Martín, Zubeldia, S. Gómez – Kubo, Turrientes, C. Soler, B. Méndez – Guedes, Oyarzabal. Vezetőedző: Pellegrino Matarazzo
BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, E. García, A. Balde – Pedri, F. de Jong, Dani Olmo – Lamine Yamal, F. Torres, Fermín López. Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Oyarzabal (32.)
PERCRŐL PERCRE
