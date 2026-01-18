La Liga: Real Sociedad–Barcelona

SPANYOL LA LIGA

20. FORDULÓ

REAL SOCIEDAD–BARCELONA 1–0 – élőben az NSO-n!

San Sebastian, Reale Aréna, 21 óra (TV: Spíler2 TV). Vezeti: Manzano

SOCIEDAD: Remiro – Aramburu, J. Martín, Zubeldia, S. Gómez – Kubo, Turrientes, C. Soler, B. Méndez – Guedes, Oyarzabal. Vezetőedző: Pellegrino Matarazzo

BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, E. García, A. Balde – Pedri, F. de Jong, Dani Olmo – Lamine Yamal, F. Torres, Fermín López. Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Oyarzabal (32.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE