La Liga: Real Sociedad–Barcelona

2026.01.18. 20:47
Oyarzabal szerezte a Sociedad gólját (Fotó: Getty Images)
FC Barcelona Barcelona spanyol foci Real Sociedad spanyol bajnokság spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 20. fordulójában a tabella élén álló Barcelona a Real Sociedad otthonában lép pályára. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

SPANYOL LA LIGA
20. FORDULÓ
REAL SOCIEDAD–BARCELONA 1–0 – élőben az NSO-n!
San Sebastian, Reale Aréna, 21 óra (TV: Spíler2 TV). Vezeti: Manzano
SOCIEDAD: Remiro – Aramburu, J. Martín, Zubeldia, S. Gómez – Kubo, Turrientes, C. Soler, B. Méndez – Guedes, Oyarzabal. Vezetőedző: Pellegrino Matarazzo
BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, E. García, A. Balde – Pedri, F. de Jong, Dani Olmo – Lamine Yamal, F. Torres, Fermín López. Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Oyarzabal (32.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

Ezek is érdekelhetik