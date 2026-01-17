Nemzeti Sportrádió

Nem tudta igazán kihasználni a Manchester City vereségét az Arsenal

2026.01.17. 20:29
Gabriel Martinellinek (középen) sem sikerült betalálnia (Fotó: Getty Images)
Arsenal Nottingham Forest Spíler Tv Premier League
Az Arsenal gól nélküli döntetlent játszott a Nottingham Forest vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 22. fordulójának szombat esti mérkőzésén.

A Manchester City városi derbin elszenvedett vereségével nagy esélyt kapott az Arsenal – még akkor is, ha az Aston Villa csak vasárnap lép pályára –, kilencpontosra nőhetett volna az előnye. Végig fölényben és veszélyesebben játszottak az „ágyúsok”, ám nem akart megszületni a gól. Az első félidőben például Gabriel Martinelli rontott óriási helyzetben, a bal alsó mellé lőtt, míg a második játékrész közepén Bukayo Saka fejesét szedte ki a jobb kapufa mellől Matz Sels. Kihúzta kapott gól nélkül a Forest, így jelenleg hét ponttal vezeti a bajnokságot a londoni csapat. 0–0

ANGOL PREMIER LEAGUE
22. FORDULÓ
Nottingham Forest–Arsenal 0–0
Chelsea–Brentford 2–0 (Joao Pedro 26., Palmer 76. – 11-esből)
Leeds United–Fulham 1–0 (L. Nmecha 90+1.)
Sunderland–Crystal Palace 2–1 (Le Fée 33., Brobbey 71., ill. Pino 30.)
Tottenham Hotspur–West Ham United 1–2 (Romero 63., ill. Summerville 15., C. Wilson 90+3.)
Liverpool–Burnley 1–1 (Wirtz 42., ill. Edwards 65.)
Manchester United–Manchester City 2–0 (Mbeumo 65., Dorgu 76.)

Vasárnap játsszák
15.00: Wolverhampton Wanderers–Newcastle United (Tv: Spíler1)
17.30: Aston Villa–Everton (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Brighton & Hove Albion–AFC Bournemouth (Tv: Match4)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal22155240–14+2650
  2. Manchester City22134545–21+2443
  3. Aston Villa21134433–24+943
  4. Liverpool22106633–29+436
  5. Manchester United2298538–32+635
  6. Chelsea2297636–24+1234
  7. Brentford22103935–30+533
  8. Sunderland2289523–23033
  9. Newcastle2195732–27+532
10. Fulham2294930–31–131
11. Brighton & Hove Albion2178631–28+329
12. Everton2185823–25–229
13. Crystal Palace2277823–25–228
14. Tottenham2276931–29+227
15. Bournemouth2168734–40–626
16. Leeds United2267930–37–725
17. Nottingham Forest22641221–34–1322
18. West Ham22451324–44–2017
19. Burnley22351423–42–1914
20. Wolverhampton21141615–41–267

 

