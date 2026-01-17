Nem tudta igazán kihasználni a Manchester City vereségét az Arsenal

A Manchester City városi derbin elszenvedett vereségével nagy esélyt kapott az Arsenal – még akkor is, ha az Aston Villa csak vasárnap lép pályára –, kilencpontosra nőhetett volna az előnye. Végig fölényben és veszélyesebben játszottak az „ágyúsok”, ám nem akart megszületni a gól. Az első félidőben például Gabriel Martinelli rontott óriási helyzetben, a bal alsó mellé lőtt, míg a második játékrész közepén Bukayo Saka fejesét szedte ki a jobb kapufa mellől Matz Sels. Kihúzta kapott gól nélkül a Forest, így jelenleg hét ponttal vezeti a bajnokságot a londoni csapat. 0–0

ANGOL PREMIER LEAGUE

22. FORDULÓ

Nottingham Forest–Arsenal 0–0

Chelsea–Brentford 2–0 (Joao Pedro 26., Palmer 76. – 11-esből)

Leeds United–Fulham 1–0 (L. Nmecha 90+1.)

Sunderland–Crystal Palace 2–1 (Le Fée 33., Brobbey 71., ill. Pino 30.)

Tottenham Hotspur–West Ham United 1–2 (Romero 63., ill. Summerville 15., C. Wilson 90+3.)

Liverpool–Burnley 1–1 (Wirtz 42., ill. Edwards 65.)

Manchester United–Manchester City 2–0 (Mbeumo 65., Dorgu 76.)

Vasárnap játsszák

15.00: Wolverhampton Wanderers–Newcastle United (Tv: Spíler1)

17.30: Aston Villa–Everton (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Brighton & Hove Albion–AFC Bournemouth (Tv: Match4)