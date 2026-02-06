Nemzeti Sportrádió

Hayes duplázott az NHL-debütálásán, Stützle és Horvat is fontos gólt szerzett

2026.02.06. 07:56
Avery Hayes bemutatkozása emlékezetes marad (Fotó: Getty Images)
Avery Hayes NHL Tim Stützle Bo Horvat
Avery Hayes magyar idő szerint péntek hajnalban két gólt szerzett első NHL-meccsén a Penguins színeiben, míg Tim Stützle hosszabbításban, Bo Horvat pedig a hajrában lőtt győztes gólt.

A Pittsburgh Penguins 5–2-re nyert Buffalóban. A New York Islanders Bo Horvat késői góljának is köszönhetően 3–1-re verte a Devilst, míg az Ottawa Senators Tim Stützle hosszabbításos találatával győzött Philadelphiában.

A Carolina Hurricanes 2–0-ra nyert a Rangers ellen, és tízmeccses pontszerző sorozattal megy szünetre, míg a Tampa Bay Lightning Nyikita Kucserov vezérletével sorozatban tizedik hazai sikerét aratta a Panthers ellen (6–1). A Washington Capitals többe között Jakob Chychrun két góljával 4–2-re verte a Predatorst, a Vegas Golden Knights pedig Mark Stone-nal az élen 4–1-re nyert a Kings ellen.

NHL
ALAPSZAKASZ
Buffalo Sabres–Pittsburgh Penguins 2–5
New Jersey Devils–New York Islanders 1–3
New York Rangers–Carolina Hurricanes 0–2
Philadelphia Flyers–Ottawa Senators 1–2 – hosszabbításban
Washington Capitals–Nashville Predators 4–2
Tampa Bay Lightning–Florida Panthers 6–1
Vegas Golden Knights–Los Angeles Kings 4–1

 

