Hayes duplázott az NHL-debütálásán, Stützle és Horvat is fontos gólt szerzett

A Pittsburgh Penguins 5–2-re nyert Buffalóban. A New York Islanders Bo Horvat késői góljának is köszönhetően 3–1-re verte a Devilst, míg az Ottawa Senators Tim Stützle hosszabbításos találatával győzött Philadelphiában.

A Carolina Hurricanes 2–0-ra nyert a Rangers ellen, és tízmeccses pontszerző sorozattal megy szünetre, míg a Tampa Bay Lightning Nyikita Kucserov vezérletével sorozatban tizedik hazai sikerét aratta a Panthers ellen (6–1). A Washington Capitals többe között Jakob Chychrun két góljával 4–2-re verte a Predatorst, a Vegas Golden Knights pedig Mark Stone-nal az élen 4–1-re nyert a Kings ellen.

NHL

ALAPSZAKASZ

Buffalo Sabres–Pittsburgh Penguins 2–5

New Jersey Devils–New York Islanders 1–3

New York Rangers–Carolina Hurricanes 0–2

Philadelphia Flyers–Ottawa Senators 1–2 – hosszabbításban

Washington Capitals–Nashville Predators 4–2

Tampa Bay Lightning–Florida Panthers 6–1

Vegas Golden Knights–Los Angeles Kings 4–1