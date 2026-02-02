Sallai Roland: Nagyon boldog vagyok a Galatasaraynál

Nem bizonyultak igaznak az egyébként megbízható Sascha Tavoleri értesülései Sallai Rolandról. Amint azt az NSO is megírta, a belga transzferspecialista február 1-jén, X-oldalán arról posztolt, hogy a Liverpoolnál az első számú kiszemelt, az RB Leipzigtől Sunderlandbe kölcsönadott Lutsharel Geertuida alternatívájaként a Galatasarayban játszó Sallai Roland átigazolása is szóba került a „vörösöknél”.

A török bajnokságot vezető isztambuli óriásklub a hétvégén a Kayserisport fogadta, s 4–0-ra győzött – a mérkőzés után Sallai nyilatkozott a BeIN Sportnak, cáfolva Tavolieri értesülését.

„Lényeges, hogy a bajnokságban motiváltak maradjunk, ezért is volt fontos ez a három pont. Magabiztosan nyertünk, így kell folytatnunk. Száz százalékban a Galatasarayra koncentrálok, nagyon boldog vagyok a klubnál” – jelentette ki a hatvannégyszeres magyar válogatott játékos.