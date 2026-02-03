Tóth Alex is a Premier League öt legjobb téli igazolása között a The Athleticnél

A The Athletic hangsúlyozta, hogy az összeállítás nem a tehetséges és a kevésbé tehetséges játékosok között állít fel rangsort, hanem egy súlyozott listaként kell értelmezni, amelynek alapja a költséghatékonyság, és az, hogy az adott játékos várhatóan mennyire illeszkedik majd új csapatába, és mennyire lesz fontos alkotója a csapatnak.

A lap 33-as listájának első helyén nem meglepetés, hogy Marc Guéhi végzett, aki a Crystal Palace-t hagyta ott a Manchester City kedvéért és kötött öt és fél éves szerződést új csapatával. A második helyet a Juventustól az Aston Villához kölcsönbe távozó Douglas Luiz szerezte meg, a harmadikat pedig a Bournemoutht a Manchester Cityre cserélő Antoine Semenyo.

Nem akármilyen fegyvertény, hogy a Ferencvárostól a Bournemouthba 10.4 millió fontért szerződő Tóth Alex az előkelő 5. helyre került a világhírű lap rangsorában a fentebb említett szempontokat figyelembe véve, így olyan játékosokat előzött meg, mint Conor Gallagher (az Atlético Madridtól a Tottenhamhez), Stefan Ortega (a Manchester Citytől a Nottingham Foresthez) vagy Tammy Abraham (a Besiktastól az Aston Villához).

A lap néhány mondatban kommentálta is a játékosok klubváltását a tavaszi folytatásra előretekintve. Tóth Alexről hízelgően azt írták, hogy a YouTube-ra feltöltött válogatásokon szép szerelések és gólok is szerepelnek tőle, így mindenképpen remek játékosnak kell lennie. „Nagyon magasra értékelik, tavaly Golden Boy-jelölést is kapott” – hívták fel a figyelmet, hozzátéve, hogy a 20 éves magyar középpályás sokat mozgó játékos, aki minden bournemouthi kritériumnak megfelel. Felidézték azt is, hogy Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője nemrég elérzékenyülve beszélt távozó játékosáról.

A THE ATHLETIC RANGSORA

1. Marc Guéhi (Crystal Palace – Chelsea)

2. Douglas Luiz (Juventus – Aston Villa)

3. Antoine Semenyo (AFC Bournemouth – Manchester City)

4. Oscar Bobb (Manchester City – Fulham)

5. Tóth Alex (Ferencváros – AFC Bournemouth)

6. Conor Gallagher (Atlético Madrid – Tottenham Hotspur)

7. Rayan (Vasco da Gama – AFC Bournemouth)

8. Angel Gomes (Marseille – Wolverhampton Wanderers)

9. Pablo Felipe (Gil Vicente – West Ham United)

10. Valentin Castellanos (Lazio – West Ham United)