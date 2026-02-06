Két magyar is bekerült a női vízilabda Eb álomcsapatába

Hollandia ötméteresek után lett Európa-bajnok a magyar válogatott ellen, és a németalföldiek a torna álomcsapatában is a legtöbb játékossal, hárommal képviseltették magukat.

A kapus Laura Aarts mellett a döntő legjobbjának választott Simone van de Kraats és Kitty Lynn Joustra kapott helyet az európai szövetség döntése alapján. Az ezüstérmes magyar csapatot Keszthelyi Rita és Garda Krisztina képviseli.

A bronzérmet Görögország szerezte meg Olaszország legyőzésével, játékosai közül Maria Miriokefalitaki és Eleni Kszenaki van ott az álomcsapatban.

A torna álomcsapata: Laura Aarts (Hollandia), Maria Miriokefalitaki (Görögország), Keszthelyi Rita (Magyarország), Simone van de Kraats (Hollandia), Garda Krisztina (Magyarország), Kitty Lynn Joustra (Hollandia), Eleni Kszenaki (Görögország)

A torna gólkirálya a spanyol Beatriz Ortiz lett 25 találattal.