Nemzeti Sportrádió

Két magyar is bekerült a női vízilabda Eb álomcsapatába

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2026.02.06. 07:20
null
A torna álomcsapatba, benne két magyar játékossal (Fotó: europeanaquatics.org)
Címkék
női vízilabda női vízilabda Eb Garda Krisztina női vízilabda Eb 2026 Keszthelyi Rita
A holland válogatott ötméteresekkel legyőzte a magyar válogatottat a női vízilabda Európa-bajnokság döntőjében, míg Görögországé lett a harmadik hely. Az európai szövetség ezután a torna álomcsapatát is kihirdette, amelyben két magyar is helyet kapott.

Hollandia ötméteresek után lett Európa-bajnok a magyar válogatott ellen, és a németalföldiek a torna álomcsapatában is a legtöbb játékossal, hárommal képviseltették magukat.

A kapus Laura Aarts mellett a döntő legjobbjának választott Simone van de Kraats és Kitty Lynn Joustra kapott helyet az európai szövetség döntése alapján. Az ezüstérmes magyar csapatot Keszthelyi Rita és Garda Krisztina képviseli.

A bronzérmet Görögország szerezte meg Olaszország legyőzésével, játékosai közül Maria Miriokefalitaki és Eleni Kszenaki van ott az álomcsapatban.

A torna álomcsapata: Laura Aarts (Hollandia), Maria Miriokefalitaki (Görögország), Keszthelyi Rita (Magyarország), Simone van de Kraats (Hollandia), Garda Krisztina (Magyarország), Kitty Lynn Joustra (Hollandia), Eleni Kszenaki (Görögország)

A torna gólkirálya a spanyol Beatriz Ortiz lett 25 találattal.

női vízilabda női vízilabda Eb Garda Krisztina női vízilabda Eb 2026 Keszthelyi Rita
Legfrissebb hírek

Cseh Sándor: Az ember miért legyen szomorú, ha boldog is lehet? Nagyon büszke vagyok a csapatra

Vízilabda
11 órája

Értékelje a magyar női vízilabda-válogatott Európa-bajnoki teljesítményét!

Vízilabda
12 órája

A szétlövésben ezúttal alulmaradt, Európa-bajnoki ezüstérmes a magyar női vízilabda-válogatott

Vízilabda
12 órája

A görög válogatott esélyt sem adott az olaszoknak, ismét Eb-bronzérmes a vb-címvédő

Vízilabda
14 órája

Vagányság és fegyelem egyensúlya – ez a siker kulcsa a hollandok ellen a női vízilabda Eb-döntőben

Vízilabda
Tegnap, 7:46

Sümegi Nóra: Én már az elődöntő után lejátszottam volna a finálét!

Vízilabda
2026.02.04. 21:05

Garda Krisztina: Végig mi diktáltuk a tempót, nagyon boldogok vagyunk, hogy ott lehetünk a döntőben!

Vízilabda
2026.02.04. 14:04

Hollandia lesz a mieink ellenfele a női póló Eb döntőjében

Vízilabda
2026.02.03. 22:12
Ezek is érdekelhetik