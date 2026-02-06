A Sigma Olomuc Baráth Pétert is benevezte a Konferencialigára

Baráth Péter bekerült a Sigma Olomouc Konferencialiga-keretébe (Fotó: SK Sigma Olomouc)

A Baráth Pétert foglalkoztató Sigma Olomouc is bejelentette tavaszi keretét a Konferencialiga-mérkőzésekre, a klub közleménye alapján Baráth Péter, Danijel Sturm és Antonin Rusek került be a keretbe.

A magyar válogatott középpályás, aki a Hradec Kralové elleni meccsen bemutatkozott a cseh élvonalban, ősszel négy selejtezőn és hat alapszakasz-mérkőzésen kapott szerepet a lengyel Rakówban, és pályára lépett a Sigma Olomouc otthonában is az 1–1-re végződő mérkőzésen.

Baráth mellett a Celjéből érkezett Danijel Sturm is játszott ősszel a Sigma ellen, a szlovén csapat akkor 2–1-re kikapott Csehországban. A harmadik bekerülő Antonín Rusek lett, aki az őszi szezonban kölcsönben a Jablonecnél szerepelt.

„Jelentősen átalakult télen a keret, több távozó és érkező is volt. Sajnos a szabályok alapján csak három új játékost nevezhetünk be a Konferencialigába. Nem volt könnyű döntés, de figyelembe véve a labdarúgók egészségi állapotát, és azt, hogy melyik posztokon szorulunk erősítésre, Baráthra, Sturmra és Rusekre esett a választás” – nyilatkozta Tomás Janotka vezetőedző a klub hivatalos honlapján.

A Sigma a svájci Lausanne-nal csap össze a nyolcaddöntőért vívott párharcban.