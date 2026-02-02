Guardiola szerint a játékvezető megtörte a Man. City lendületét a Spurs ellen

„Megrúgta a lábát, ez teljesen egyértelmű. Marc még időben érkezett, ezért ez szabálytalanság” – fogalmazott az aranylabdás középpályás. Rodri hozzátette: az elmúlt hetekben több hasonló ítélet is a City kárára született. „Sokat nyertünk az utóbbi években, talán ezért sem akarnak minket győztesnek látni, de a játékvezetőnek semlegesnek kell lennie. Ez így nem fair.”

📸 - Let's look at the facts here.



Solanke did NOT touch the ball at all, he ONLY kicked Guehi's leg which then lead to Guehi forcing the ball in his own goal.



This should have been a clear foul but VAR didn't even check! pic.twitter.com/PCpNR8KUXp — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 1, 2026

Pep Guardiola osztotta játékosa véleményét, és hangsúlyozta: ha fordított helyzetben történik az eset, azaz Guéhi találta volna el Solanke lábát, akkor biztosan tizenegyes lett volna. „Marc már birtokolta a labdát, hátulról megrúgták, mégis megadták a gólt. Ha ezt egy támadóval szemben követik el, az büntető. Nem vagyok játékvezető, de ez a Premier League... Egészen elképesztő” – mondta a katalán szakember, aki szerint az ítélet megtörte csapata lendületét, és innentől nehézzé vált a meccs kontrollálása.

A Man. City formája továbbra is hullámzó: a csapat az elmúlt hat bajnoki mérkőzéséből csak egyet nyert meg, és 14 fordulóval az idény vége előtt hatpontos hátrányban van az élen álló Arsenalhoz képest.

ANGOL PREMIER LEAGUE

24. FORDULÓ

Tottenham Hotspur–Manchester City 2–2 (Solanke 53., 70., ill. Cherki 11., Semenyo 44.)