Guardiola szerint a játékvezető megtörte a Man. City lendületét a Spurs ellen

2026.02.02. 11:22
Pep Guardiola csapata nincs jó formában (Fotó: Getty Images)
Rodri Marc Guéhi Pep Guardiola Tottenham Hotspur Premier League Manchester City Dominic Solanke
A Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola és kulcsembere, Rodri élesen kritizálta a játékvezetőt a Tottenham Hotspur elleni 2–2-es döntetlen után, amely a Premier League 24. fordulójában született vasárnap.

A Tottenham Hotspur–Manchester City mérkőzés legvitatottabb jelenete a hazaiak szépítő gólja előtt következett be, amikor Rodri szerint Dominic Solanke egyértelműen szabálytalan volt Marc Guéhivel szemben.

Angol labdarúgás
16 órája

Kétgólos előnyről ikszelt a City a Spursszel, Dominic Solanke csodagóllal egyenlített

Cherki, majd Semenyo is villant, úgy tűnt, az első félidőben eldőlt a meccs, de nem így lett...

„Megrúgta a lábát, ez teljesen egyértelmű. Marc még időben érkezett, ezért ez szabálytalanság”fogalmazott az aranylabdás középpályás. Rodri hozzátette: az elmúlt hetekben több hasonló ítélet is a City kárára született. „Sokat nyertünk az utóbbi években, talán ezért sem akarnak minket győztesnek látni, de a játékvezetőnek semlegesnek kell lennie. Ez így nem fair.”

Pep Guardiola osztotta játékosa véleményét, és hangsúlyozta: ha fordított helyzetben történik az eset, azaz Guéhi találta volna el Solanke lábát, akkor biztosan tizenegyes lett volna. „Marc már birtokolta a labdát, hátulról megrúgták, mégis megadták a gólt. Ha ezt egy támadóval szemben követik el, az büntető. Nem vagyok játékvezető, de ez a Premier League... Egészen elképesztő” – mondta a katalán szakember, aki szerint az ítélet megtörte csapata lendületét, és innentől nehézzé vált a meccs kontrollálása.

A Man. City formája továbbra is hullámzó: a csapat az elmúlt hat bajnoki mérkőzéséből csak egyet nyert meg, és 14 fordulóval az idény vége előtt hatpontos hátrányban van az élen álló Arsenalhoz képest.

ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ
Tottenham Hotspur–Manchester City 2–2 (Solanke 53., 70., ill. Cherki 11., Semenyo 44.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal24165346–17+2953
  2. Manchester City23144547–21+2646
  3. Aston Villa23144535–25+1046
  4. Chelsea24117642–27+1540
  5. Liverpool24116739–33+639
  6. Manchester United23108541–34+738
  7. Fulham23104932–32034
  8. Everton2497826–27–134
  9. Brentford231031035–32+333
10. Newcastle2496933–33033
11. Sunderland2389624–26–233
12. Bournemouth2489740–43–333
13. Brighton & Hove Albion24710734–32+231
14. Tottenham2377933–31+228
15. Crystal Palace2377924–28–428
16. Leeds United24681031–42–1126
17. Nottingham Forest23741223–34–1125
18. West Ham24551429–48–1920
19. Burnley23361425–44–1915
20. Wolverhampton24151815–45–308

 

