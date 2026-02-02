Nemzeti Sportrádió

Kerkez Milos: Ragyogó produkció volt, minden héten így kell játszanunk

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2026.02.02. 13:50
Kerkez Milos (vörös mezben) csapatához hasonlóan remekül játszott a Newcastle ellen, itt éppen Anthony Elangát hagyja faképnél (Foitó: Getty Images)
Címkék
Florian Wirtz Ibrahima Konaté Hugo Ekitiké Newcastle United Liverpool FC Premier League Kerkez Milos
Elégedett volt csapatának a Newcastle United 4–1-es legyőzése során nyújtott teljesítményével a Liverpool FC és a magyar labdarúgó-válogatott balhátvédje, Kerkez Milos, aki szerint az Anfield Road közönsége óriási energiát adott nekik ahhoz, hogy 0–1-ről meg tudják fordítani a mérkőzést.

Nem indult jól a Liverpool FC számára a Newcastle United elleni hazai bajnoki: a 36. percben Anthony Gordon lapos lövésével a „szarkák” szereztek vezetést az Anfield Roadon. Ám ami ezután jött, az már méltó volt a bajnoki címvédőhöz. Hugo Ekitiké duplájával még a szünet előtt fordított a hazai gárda, hogy aztán Florian Wirtz és Ibrahima Konaté góljai fölényes győzelmet hozzanak a Liverpoolnak.

A 4–1-es siker nemcsak a drukkerek tetszését nyerte el, a klub honlapjának adott interjújában a találkozót végigjátszó, a második liverpooli találatnál gólpasszt adó Kerkez Milos is méltatta csapata teljesítményét.

„Most igazán boldogok vagyunk. Remek mentalitással léptünk pályára, és rengeteg energiát kaptunk fantasztikus szurkolóinktól. Őszinte leszek, ilyet még sosem éreztem. Őrült hangulat volt, ami alaposan felpaprikázott bennünket. A csapatszellem kifogástalan volt, nagyot küzdöttünk és jól játszottunk” – értékelte röviden a mérkőzést Kerkez, aki külön kitért arra, milyen nagyra értékeli, hogy hátrányból sikerült fordítaniuk.

„Volt húsz-huszonöt perc, amikor sok pontrúgást végezhettek el, és nagyon észnél kellett lennünk, hogy mi fejeljük el a beívelt labdákat, mert a Newcastle magas csapat, amely tud élni a rögzített játékhelyzetek adta lehetőségekkel. Alisson Becker, Ibrahima Konaté és Virgil van Dijk azonban ragyogóan semlegesítette a beíveléseket. Aztán hátrányba kerültünk ugyan, de amint említettem, óriási energiát kapunk a szurkolóktól. Jött két gyors gól, az első félidő végén már vezettünk, aztán pedig mindenki tudja, mi történt” – fogalmazott a 22 éves balhátvéd.

A mérkőzésen különösen elemében volt az Ekitiké, Wirtz kettős, ők láthatóan egyre jobban érzik az összjátékot. 

„Briliáns játékosok. Én edzésen minden nap látom őket, úgyhogy számomra ez nem újdonság, de a stadionba kilátogatók biztosan nagyon élvezik, amikor ez a két spíler így játszik. Rengeteget fejlődtek, és biztos, hogy nem állnak le” – méltatta csapattársait a magyar válogatott játékos, aki szerint a Liverpool most igazán bajnoki címvédőhöz méltón futballozott.

„Ragyogó produkció volt. Mindannyian nagyot küzdöttünk, ha kellett, sprinteltünk visszafelé, ha kellett, akkor előre, jól kontráztunk, és jól védekeztünk a pontrúgásoknál. Kiváló mentalitással játszottunk, ha minden héten így teljesítünk, akkor nagy dolgokra lehetünk képesek. Most fújunk egyet, megünnepeljük a győzelmet, aztán jövő héten összecsapunk a Manchester Cityvel – ismét hazai pályán. A szurkolóink zseniálisak, megérdemlik az ilyen remek pillanatokat, amelyekből remélem, minél többet tudunk adni nekik.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ
Liverpool FC–Newcastle United 4–1 (2–1)
Liverpool, Anfield, 60 416 néző. Vezette: Hooper
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah (Chiesa, 83.), Wirtz (Endo, 87.), Gakpo – Ekitiké (C. Jones, 83.). Menedzser: Arne Slot
Newcastle: Pope – Trippier (Osula, 84.), Thiaw, Burn, Hall (A. Murphy, 89.) – Tonali, J. Ramsey, Willock (J. Murphy, 73.) – Elanga (Woltemade, 73.), Gordon, Barnes (Wissa, 73.). Menedzser: Eddie Howe
Gólszerző: Ekitiké (41., 43.), Wirtz (67.), I. Konaté (90+3.), ill. Gordon (36.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Arsenal

24

16

5

3

46–17

+29 

53 

  2. Manchester City

24

14

5

5

49–23

+26 

47 

  3. Aston Villa

24

14

4

6

35–26

+9 

46 

  4. Manchester United

24

11

8

5

44–36

+8 

41 

  5. Chelsea

24

11

7

6

41–26

+15 

40 

  6. Liverpool

24

11

6

7

39–33

+6 

39 

  7. Brentford

24

11

3

10

36–32

+4 

36 

  8. Fulham

24

10

4

10

33–34

–1 

34 

  9. Everton

24

9

7

8

26–27

–1 

34 

10. Newcastle

24

9

6

9

33–33

33 

11. Sunderland

23

8

9

6

24–26

–2 

33 

12. Bournemouth

24

8

9

7

40–43

–3 

33 

13. Brighton

24

7

10

7

34–32

+2 

31 

14. Tottenham

24

7

8

9

35–33

+2 

29 

15. Crystal Palace

24

7

8

9

25–29

–4 

29 

16. Leeds United

24

6

8

10

31–42

–11 

26 

17. Nottingham Forest

24

7

5

12

24–35

–11 

26 

18. West Ham

24

5

5

14

29–48

–19 

20 

19. Burnley

23

3

6

14

25–44

–19 

15 

20. Wolverhampton

24

1

5

18

15–45

–30 

 

 

Florian Wirtz Ibrahima Konaté Hugo Ekitiké Newcastle United Liverpool FC Premier League Kerkez Milos
Legfrissebb hírek

Tonaliért bejelentkezett az Arsenal; 70 millióért vesz védőt a Liverpool – zárul a téli transzferpiac az elitligákban

Minden más foci
1 órája

Heti légiósprogram: Szoboszlaiék rangadót vívnak a Manchester Cityvel

Légiósok
2 órája

Guardiola szerint a játékvezető megtörte a Man. City lendületét a Spurs ellen

Angol labdarúgás
3 órája

Szoboszlai a jövőjéről és a vezérszerepről, Kerkez az ütközéséről is beszélt

Angol labdarúgás
16 órája

Kétgólos előnyről ikszelt a City a Spursszel, Dominic Solanke csodagóllal egyenlített

Angol labdarúgás
18 órája

Háromból három: szárnyal Michael Carrickkel az MU, a Fulhamet is legyőzte Sesko 94. perces góljával

Angol labdarúgás
21 órája

Nincs vége a magyar hullámnak Liverpoolban, Sallai Roland a legújabb jelölt – sajtóhír

Angol labdarúgás
23 órája

A Liverpool először nyert bajnokit 2026-ban

Angol labdarúgás
2026.01.31. 22:57
Ezek is érdekelhetik