Kerkez Milos: Ragyogó produkció volt, minden héten így kell játszanunk

Nem indult jól a Liverpool FC számára a Newcastle United elleni hazai bajnoki: a 36. percben Anthony Gordon lapos lövésével a „szarkák” szereztek vezetést az Anfield Roadon. Ám ami ezután jött, az már méltó volt a bajnoki címvédőhöz. Hugo Ekitiké duplájával még a szünet előtt fordított a hazai gárda, hogy aztán Florian Wirtz és Ibrahima Konaté góljai fölényes győzelmet hozzanak a Liverpoolnak.

A 4–1-es siker nemcsak a drukkerek tetszését nyerte el, a klub honlapjának adott interjújában a találkozót végigjátszó, a második liverpooli találatnál gólpasszt adó Kerkez Milos is méltatta csapata teljesítményét.

„Most igazán boldogok vagyunk. Remek mentalitással léptünk pályára, és rengeteg energiát kaptunk fantasztikus szurkolóinktól. Őszinte leszek, ilyet még sosem éreztem. Őrült hangulat volt, ami alaposan felpaprikázott bennünket. A csapatszellem kifogástalan volt, nagyot küzdöttünk és jól játszottunk” – értékelte röviden a mérkőzést Kerkez, aki külön kitért arra, milyen nagyra értékeli, hogy hátrányból sikerült fordítaniuk.

„Volt húsz-huszonöt perc, amikor sok pontrúgást végezhettek el, és nagyon észnél kellett lennünk, hogy mi fejeljük el a beívelt labdákat, mert a Newcastle magas csapat, amely tud élni a rögzített játékhelyzetek adta lehetőségekkel. Alisson Becker, Ibrahima Konaté és Virgil van Dijk azonban ragyogóan semlegesítette a beíveléseket. Aztán hátrányba kerültünk ugyan, de amint említettem, óriási energiát kapunk a szurkolóktól. Jött két gyors gól, az első félidő végén már vezettünk, aztán pedig mindenki tudja, mi történt” – fogalmazott a 22 éves balhátvéd.

A mérkőzésen különösen elemében volt az Ekitiké, Wirtz kettős, ők láthatóan egyre jobban érzik az összjátékot.

„Briliáns játékosok. Én edzésen minden nap látom őket, úgyhogy számomra ez nem újdonság, de a stadionba kilátogatók biztosan nagyon élvezik, amikor ez a két spíler így játszik. Rengeteget fejlődtek, és biztos, hogy nem állnak le” – méltatta csapattársait a magyar válogatott játékos, aki szerint a Liverpool most igazán bajnoki címvédőhöz méltón futballozott.

„Ragyogó produkció volt. Mindannyian nagyot küzdöttünk, ha kellett, sprinteltünk visszafelé, ha kellett, akkor előre, jól kontráztunk, és jól védekeztünk a pontrúgásoknál. Kiváló mentalitással játszottunk, ha minden héten így teljesítünk, akkor nagy dolgokra lehetünk képesek. Most fújunk egyet, megünnepeljük a győzelmet, aztán jövő héten összecsapunk a Manchester Cityvel – ismét hazai pályán. A szurkolóink zseniálisak, megérdemlik az ilyen remek pillanatokat, amelyekből remélem, minél többet tudunk adni nekik.”

ANGOL PREMIER LEAGUE

24. FORDULÓ

Liverpool FC–Newcastle United 4–1 (2–1)

Liverpool, Anfield, 60 416 néző. Vezette: Hooper

Liverpool: Alisson – Szoboszlai, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah (Chiesa, 83.), Wirtz (Endo, 87.), Gakpo – Ekitiké (C. Jones, 83.). Menedzser: Arne Slot

Newcastle: Pope – Trippier (Osula, 84.), Thiaw, Burn, Hall (A. Murphy, 89.) – Tonali, J. Ramsey, Willock (J. Murphy, 73.) – Elanga (Woltemade, 73.), Gordon, Barnes (Wissa, 73.). Menedzser: Eddie Howe

Gólszerző: Ekitiké (41., 43.), Wirtz (67.), I. Konaté (90+3.), ill. Gordon (36.)