Gera Dániel: Érdekelt, hogy százezer néző előtt futballozzak



A téli szünet egyik, ha nem a legváratlanabb átigazolása volt Gera Dánielé: Diósgyőrből Iránba, a Perszepolisz csapatába szerződött. A szurkolók elsőre talán kevésbé értették a klubváltást, de a négyszeres válogatott futballista máris túl van két bajnoki mérkőzésen (és az első sárga lapját is megkapta).

Gera Dánielt feldobja, ha új országot és kultúrát ismerhet meg (FOTÓ: FC PERSEPOLIS)

„A korábbi kapus, Ivan Rados szólt: lenne ez a lehetőség, mit szólnék hozzá – idézte fel az új kaland kezdetét lapunk kérésére a DVTK immár csak korábbi játékosa. – Minden újdonság érdekel, és amúgy is van bennem egy kis nyughatatlanság: ha otthon volt két szabadnapom, én már indultam valamerre felfedezni a világot. Egy ideje éreztem, közeleg a váltás ideje, és azt sem tagadom, mindig is vonzott ez a nekünk titokzatos világ. Thaiföld persze más, de ott jártam korábban, és tetszett ez az élet, a kultúra, kíváncsi voltam, milyen lehet itt élni. Ezek az érzések bennem voltak már akkor is, mielőtt megkérdeztek volna arról, tudok-e bármit a Perszepoliszról, Teheránról, Iránról. Szóval, nem is lehetett más a válaszom, hogy igen, érdekel, nagyon szívesen belevágok ebbe az izgalmas kalandba.”

Meglepő módon mindössze három fok körüli hőmérséklet fogadta, de azóta javult a helyzet, az biztos, hogy lényegesen kellemesebb az idő Teheránban, mint idehaza. Még január végén a jelenleg tizedik Fulad ellen (3–1-es vereség lett a vége) mutatkozott be új klubjában, 75 percet volt a pályán, kedden pedig végigjátszotta a most hatodik Csadormalu elleni győztes (1–0) mérkőzést – Gera Dániel csapata a 20. forduló előtt a második a tabellán, egyetlen ponttal lemaradva a listavezető Traktor mögött.

„Az első benyomások? Meglepett a játék intenzitása. A Perszepolisz azzal keresett meg, hogy szeretne bajnok lenni, szinte mindegyik mérkőzést uralja, birtokolja a labdát, és olyan jobbhátvédet keres, aki felzárkózik az akciókhoz, be tud kapcsolódni a játékba, várhatók tőle beadások. Az iráni bajnokságról a korábban az iráni Szepahanban játszó Koman Vladimirt faggattam, nagyjából tudtam, mire készülhetek, de az első két mérkőzés így is tartogatott meglepetéseket. Igen, két, a középmezőnyhöz tartozó csapattal találkoztunk, és mindkettő olyan agresszívan letámadott, hogy az valóban meglepő volt. A játék szerintem a tempó miatt hibákkal tarkított, de a csapatok, eddig ezt vehettem észre, rengeteget futnak – mindig is sokat tudtam szaladni, ám azt látom, itt még több kell, de ezzel nincs bajom. És mert visszatámadnak az együttesek, lüktető a játék, hol az egyik, hol a másik, csapat előtt nyílik terület, szóval, könnyen összejönnek a kilométerek a statisztikában. Belül is ezt éreztem, de gyerekkori barátom, Schäfer András is megnézte a világhálón a mérkőzésünket, beszéltünk utána, és ő is ezzel kezdte: nem hitte volna, hogy ilyen tempó – és ez azért jó visszajelzés nekem, hiszen Andris a Bundesligában futballozik, neki aligha újdonság a gyors játék.”

A hírekben Iránnal kapcsolatban a fokozódó feszültségről hallani, valamint az Egyesült Államok katonai jelenlétéről a térségben (lásd keretes írásunkat) – Gera Dániel azt mondta, mindebből szinte semmit sem érzékelt.

„Egyelőre ismerkedem Teheránnal, szép város, vannak elegáns kávézók, igaz, errefelé inkább teáznak az emberek. Nyugodt, normális hétköznapjait éli a város, de egyelőre zárt kapusak a meccsek. Pedig azt tudtam, hogy a Perszepolisz kétszer játszott az ázsiai Bajnokok Ligája döntőjében, 2018-ban a teheráni visszavágón százezer ember előtt lépett pályára, de a bajnoki rangadókon sem ritka hatvan-hetvenezer néző: ha elkészül a saját stadionunk, és megnyitják a kapukat, hamarosan átélhetem, milyen élmény ennyi ember előtt futballozni. Amikor igent mondtam az iráni lehetőségre, csak a megérzéseim foglalkoztattak, semmi más, és persze az anyagi lehetőségek is rendben voltak. Érdekelt, hogy százezer néző előtt futballozhassak, és szabad lélek vagyok: kíváncsi voltam erre a világra, csak több leszek azáltal, hogy itt érnek új élmények. Már most megismernek, közös fotókat kérnek, nagyon szeretik a futballt, mosolygós, kedves emberek vesznek körül. Még futballistaként is fejlődhetek, de mint ember sokat tapasztalhatok Teheránban.”