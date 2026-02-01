Nemzeti Sportrádió

Kétgólos előnyről ikszelt a City a Spursszel, Dominic Solanke csodagólja lőtt

2026.02.01. 19:46
Dominic Solanke sarkazós góljával lett iksz a Spurs–City (Fotó: Getty Images)
A Manchester City 2–2-es döntetlent játszott idegenben a Tottenham Hotspurrel a Premier League 24. fordulójában, vasárnap.

Hét közben mindkét csapat bekerült a legjobb nyolc közé a Bajnokok Ligája-alapszakasz zárónapján, ráadásul a Tottenham Hotspur végzett előrébb, a vasárnapi bajnokin azonban a második helyen álló City volt az esélyes. 

Rayan Cherki pazar mozdulattal, Erling Haaland passza után megszerezte a vezetést a 11. percben, majd a szünet előtt jött Antoine Semenyo, így már kettővel ment a Manchester City a félidőben. Ezzel még nem volt vége, mert az 53. percben előbb Marc Guéhi „segítségével” volt eredményes Dominic Solanke, majd a 70. percben egy egészen bámulatos sarkazós gólt szerzett az angol csatár. 2–2, s ez is lett a vége.

ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ
Tottenham Hotspur–Manchester City 2–2 (Solanke 53., 70., ill. Cherki 11., Semenyo 44.)  

KÉSŐBB
Manchester United–Fulham 3–2 (Casemiro 19., Cunha 56., Sesko 90+4., ill. Jimenez 85. – 11-esből, Kevin 90+1.) 
Aston Villa–Brentford 0–1 (Outtara, 45+1.)
Kiállítva: Schade (42., Brentford) 
Nottingham Forest–Crystal Palace 1–1 (Gibbs-White 5., ill. I. Sarr 45+2.)
Kiállítva: N. Williams (45., Nottingham Forest) 

HÉTFŐN
21.00: Sunderland–Burnley (Tv: Match4)

KORÁBBAN
Liverpool–Newcastle 4–1 (Ekitiké 41., 43., Wirtz 67., I. Konaté 90+3., ill. Gordon 36.) 
Chelsea–West Ham United 3–2 (Joao Pedro 57., Cucurella 70., E. Fernández 90+2., ill. Bowen 7., Summerville 36.)
Kiállítva: Todibo (90+11., West Ham)
Leeds United–Arsenal 0–4 (Zubimendi 27., Darlow 38. – öngól, Gyökeres 69., Gabriel Jesus 86.)
Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth 0–2 (Kroupi 33., Scott 90+1.)
Brighton & Hove Albion–Everton 1–1 (Gross 73., ill. Beto 90+7.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal24165346–17+29 53 
2. Manchester City24145549–23+26 47 
3. Aston Villa24144635–26+9 46 
4. Manchester United24118544–36+8 41 
5. Chelsea24117641–26+15 40 
6. Liverpool24116739–33+6 39 
7. Brentford241131036–32+4 36 
8. Fulham241041033–34–1 34 
9. Everton2497826–27–1 34 
10. Newcastle2496933–3333 
11. Sunderland2389624–26–2 33 
12. Bournemouth2489740–43–3 33 
13. Brighton & Hove Albion24710734–32+2 31 
14. Tottenham2478935–33+2 29 
15. Crystal Palace2478925–29–4 29 
16. Leeds United24681031–42–11 26 
17. Nottingham Forest24751224–35–11 26 
18. West Ham24551429–48–19 20 
19. Burnley23361425–44–19 15 
20. Wolverhampton24151815–45–30 

 

 

