Kétgólos előnyről ikszelt a City a Spursszel, Dominic Solanke csodagólja lőtt

Hét közben mindkét csapat bekerült a legjobb nyolc közé a Bajnokok Ligája-alapszakasz zárónapján, ráadásul a Tottenham Hotspur végzett előrébb, a vasárnapi bajnokin azonban a második helyen álló City volt az esélyes.

Rayan Cherki pazar mozdulattal, Erling Haaland passza után megszerezte a vezetést a 11. percben, majd a szünet előtt jött Antoine Semenyo, így már kettővel ment a Manchester City a félidőben. Ezzel még nem volt vége, mert az 53. percben előbb Marc Guéhi „segítségével” volt eredményes Dominic Solanke, majd a 70. percben egy egészen bámulatos sarkazós gólt szerzett az angol csatár. 2–2, s ez is lett a vége.

ANGOL PREMIER LEAGUE

24. FORDULÓ

Tottenham Hotspur–Manchester City 2–2 (Solanke 53., 70., ill. Cherki 11., Semenyo 44.)

KÉSŐBB

Manchester United–Fulham 3–2 (Casemiro 19., Cunha 56., Sesko 90+4., ill. Jimenez 85. – 11-esből, Kevin 90+1.)

Aston Villa–Brentford 0–1 (Outtara, 45+1.)

Kiállítva: Schade (42., Brentford)

Nottingham Forest–Crystal Palace 1–1 (Gibbs-White 5., ill. I. Sarr 45+2.)

Kiállítva: N. Williams (45., Nottingham Forest)

HÉTFŐN

21.00: Sunderland–Burnley (Tv: Match4)

KORÁBBAN

Liverpool–Newcastle 4–1 (Ekitiké 41., 43., Wirtz 67., I. Konaté 90+3., ill. Gordon 36.)

Chelsea–West Ham United 3–2 (Joao Pedro 57., Cucurella 70., E. Fernández 90+2., ill. Bowen 7., Summerville 36.)

Kiállítva: Todibo (90+11., West Ham)

Leeds United–Arsenal 0–4 (Zubimendi 27., Darlow 38. – öngól, Gyökeres 69., Gabriel Jesus 86.)

Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth 0–2 (Kroupi 33., Scott 90+1.)

Brighton & Hove Albion–Everton 1–1 (Gross 73., ill. Beto 90+7.)