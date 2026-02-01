Kétgólos előnyről ikszelt a City a Spursszel, Dominic Solanke csodagólja lőtt
Hét közben mindkét csapat bekerült a legjobb nyolc közé a Bajnokok Ligája-alapszakasz zárónapján, ráadásul a Tottenham Hotspur végzett előrébb, a vasárnapi bajnokin azonban a második helyen álló City volt az esélyes.
Rayan Cherki pazar mozdulattal, Erling Haaland passza után megszerezte a vezetést a 11. percben, majd a szünet előtt jött Antoine Semenyo, így már kettővel ment a Manchester City a félidőben. Ezzel még nem volt vége, mert az 53. percben előbb Marc Guéhi „segítségével” volt eredményes Dominic Solanke, majd a 70. percben egy egészen bámulatos sarkazós gólt szerzett az angol csatár. 2–2, s ez is lett a vége.
ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ
Tottenham Hotspur–Manchester City 2–2 (Solanke 53., 70., ill. Cherki 11., Semenyo 44.)
KÉSŐBB
Manchester United–Fulham 3–2 (Casemiro 19., Cunha 56., Sesko 90+4., ill. Jimenez 85. – 11-esből, Kevin 90+1.)
Aston Villa–Brentford 0–1 (Outtara, 45+1.)
Kiállítva: Schade (42., Brentford)
Nottingham Forest–Crystal Palace 1–1 (Gibbs-White 5., ill. I. Sarr 45+2.)
Kiállítva: N. Williams (45., Nottingham Forest)
HÉTFŐN
21.00: Sunderland–Burnley (Tv: Match4)
KORÁBBAN
Liverpool–Newcastle 4–1 (Ekitiké 41., 43., Wirtz 67., I. Konaté 90+3., ill. Gordon 36.)
Chelsea–West Ham United 3–2 (Joao Pedro 57., Cucurella 70., E. Fernández 90+2., ill. Bowen 7., Summerville 36.)
Kiállítva: Todibo (90+11., West Ham)
Leeds United–Arsenal 0–4 (Zubimendi 27., Darlow 38. – öngól, Gyökeres 69., Gabriel Jesus 86.)
Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth 0–2 (Kroupi 33., Scott 90+1.)
Brighton & Hove Albion–Everton 1–1 (Gross 73., ill. Beto 90+7.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|24
|16
|5
|3
|46–17
|+29
|53
|2. Manchester City
|24
|14
|5
|5
|49–23
|+26
|47
|3. Aston Villa
|24
|14
|4
|6
|35–26
|+9
|46
|4. Manchester United
|24
|11
|8
|5
|44–36
|+8
|41
|5. Chelsea
|24
|11
|7
|6
|41–26
|+15
|40
|6. Liverpool
|24
|11
|6
|7
|39–33
|+6
|39
|7. Brentford
|24
|11
|3
|10
|36–32
|+4
|36
|8. Fulham
|24
|10
|4
|10
|33–34
|–1
|34
|9. Everton
|24
|9
|7
|8
|26–27
|–1
|34
|10. Newcastle
|24
|9
|6
|9
|33–33
|0
|33
|11. Sunderland
|23
|8
|9
|6
|24–26
|–2
|33
|12. Bournemouth
|24
|8
|9
|7
|40–43
|–3
|33
|13. Brighton & Hove Albion
|24
|7
|10
|7
|34–32
|+2
|31
|14. Tottenham
|24
|7
|8
|9
|35–33
|+2
|29
|15. Crystal Palace
|24
|7
|8
|9
|25–29
|–4
|29
|16. Leeds United
|24
|6
|8
|10
|31–42
|–11
|26
|17. Nottingham Forest
|24
|7
|5
|12
|24–35
|–11
|26
|18. West Ham
|24
|5
|5
|14
|29–48
|–19
|20
|19. Burnley
|23
|3
|6
|14
|25–44
|–19
|15
|20. Wolverhampton
|24
|1
|5
|18
|15–45
|–30
|8