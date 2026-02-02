Háromgólos hazai győzelmet aratott a Sunderland
Augusztusban a Burnley a második félidőben szerzett két góllal múlta felül a Sunderlandet, amely most visszavágott. A Burnleynek nem volt kaput eltaláló lövése, ellenben a hazaiak már az első félidőben két gólt szereztek. A 9. percben Habib Diarra lövése Axel Tuanzebe lábáról pattant a kapuba, majd a félidő közepén Habib Diarra talált be tíz méterről.
A fordulás után Brian Brobbey távoli próbálkozását védte nagy bravúrral Martin Dúbravka. A 72. percben Semszeddin Talbint hagyták szabadon a védők, a Sunderland támadója a tizenhatos vonaláról hatalmas gólt lőtt, a labda a felső lécről vágódott a hálóba. A Sunderland győzelmével 36 ponttal a nyolcadik, míg a Burnley egyre távolabb a bennmaradástól.
ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Sunderland–Burnley 3–0 (Tuanzebe 9. – öngól, H. Diarra 32., Talbin 72.)
VASÁRNAP
Tottenham Hotspur–Manchester City 2–2 (Solanke 53., 70., ill. Cherki 11., Semenyo 44.)
Manchester United–Fulham 3–2 (Casemiro 19., Cunha 56., Sesko 90+4., ill. Jimenez 85. – 11-esből, Kevin 90+1.)
Aston Villa–Brentford 0–1 (Outtara, 45+1.)
Kiállítva: Schade (42., Brentford)
Nottingham Forest–Crystal Palace 1–1 (Gibbs-White 5., ill. I. Sarr 45+2.)
Kiállítva: N. Williams (45., Nottingham Forest)
SZOMBAT
Liverpool–Newcastle 4–1 (Ekitiké 41., 43., Wirtz 67., I. Konaté 90+3., ill. Gordon 36.)
Chelsea–West Ham United 3–2 (Joao Pedro 57., Cucurella 70., E. Fernández 90+2., ill. Bowen 7., Summerville 36.)
Kiállítva: Todibo (90+11., West Ham)
Leeds United–Arsenal 0–4 (Zubimendi 27., Darlow 38. – öngól, Gyökeres 69., Gabriel Jesus 86.)
Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth 0–2 (Kroupi 33., Scott 90+1.)
Brighton & Hove Albion–Everton 1–1 (Gross 73., ill. Beto 90+7.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
24
16
5
3
46–17
+29
53
|2. Manchester City
24
14
5
5
49–23
+26
47
|3. Aston Villa
24
14
4
6
35–26
+9
46
|4. Manchester United
24
11
8
5
44–36
+8
41
|5. Chelsea
24
11
7
6
41–26
+15
40
|6. Liverpool
24
11
6
7
39–33
+6
39
|7. Brentford
24
11
3
10
36–32
+4
36
|8. Sunderland
24
9
9
6
27–26
+1
36
|9. Fulham
24
10
4
10
33–34
–1
34
|10. Everton
24
9
7
8
26–27
–1
34
|11. Newcastle
24
9
6
9
33–33
0
33
|12. Bournemouth
24
8
9
7
40–43
–3
33
|13. Brighton & Hove Albion
24
7
10
7
34–32
+2
31
|14. Tottenham
24
7
8
9
35–33
+2
29
|15. Crystal Palace
24
7
8
9
25–29
–4
29
|16. Leeds United
24
6
8
10
31–42
–11
26
|17. Nottingham Forest
24
7
5
12
24–35
–11
26
|18. West Ham
24
5
5
14
29–48
–19
20
|19. Burnley
24
3
6
15
25–47
–22
15
|20. Wolverhampton
24
1
5
18
15–45
–30
8