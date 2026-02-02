Nemzeti Sportrádió

Háromgólos hazai győzelmet aratott a Sunderland

2026.02.02. 22:57
Könnyed győzelmet aratott a Sunderland (Fotó: Getty Images)
Sunderland angol labdarúgás Burnley Premier League angol bajnokság
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 24. fordulójának záró mérkőzésén a Sunderland 3–0-ra legyőzte a Burnleyt.

Augusztusban a Burnley a második félidőben szerzett két góllal múlta felül a Sunderlandet, amely most visszavágott. A Burnleynek nem volt kaput eltaláló lövése, ellenben a hazaiak már az első félidőben két gólt szereztek. A 9. percben Habib Diarra lövése Axel Tuanzebe lábáról pattant a kapuba, majd a félidő közepén Habib Diarra talált be tíz méterről.

A fordulás után Brian Brobbey távoli próbálkozását védte nagy bravúrral Martin Dúbravka. A 72. percben Semszeddin Talbint hagyták szabadon a védők, a Sunderland támadója a tizenhatos vonaláról hatalmas gólt lőtt, a labda a felső lécről vágódott a hálóba. A Sunderland győzelmével 36 ponttal a nyolcadik, míg a Burnley egyre távolabb a bennmaradástól.

ANGOL PREMIER LEAGUE
24. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Sunderland–Burnley 3–0 (Tuanzebe 9. – öngól, H. Diarra 32., Talbin 72.)

VASÁRNAP
Tottenham Hotspur–Manchester City 2–2 (Solanke 53., 70., ill. Cherki 11., Semenyo 44.)
Manchester United–Fulham 3–2 (Casemiro 19., Cunha 56., Sesko 90+4., ill. Jimenez 85. – 11-esből, Kevin 90+1.)
Aston Villa–Brentford 0–1 (Outtara, 45+1.)
Kiállítva: Schade (42., Brentford)
Nottingham Forest–Crystal Palace 1–1 (Gibbs-White 5., ill. I. Sarr 45+2.)
Kiállítva: N. Williams (45., Nottingham Forest)
SZOMBAT
Liverpool–Newcastle 4–1 (Ekitiké 41., 43., Wirtz 67., I. Konaté 90+3., ill. Gordon 36.)
Chelsea–West Ham United 3–2 (Joao Pedro 57., Cucurella 70., E. Fernández 90+2., ill. Bowen 7., Summerville 36.)
Kiállítva: Todibo (90+11., West Ham)
Leeds United–Arsenal 0–4 (Zubimendi 27., Darlow 38. – öngól, Gyökeres 69., Gabriel Jesus 86.)
Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth 0–2 (Kroupi 33., Scott 90+1.)
Brighton & Hove Albion–Everton 1–1 (Gross 73., ill. Beto 90+7.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

24

16

5

3

46–17

+29 

53 

2. Manchester City

24

14

5

5

49–23

+26 

47 

3. Aston Villa

24

14

4

6

35–26

+9 

46 

4. Manchester United

24

11

8

5

44–36

+8 

41 

5. Chelsea

24

11

7

6

41–26

+15 

40 

6. Liverpool

24

11

6

7

39–33

+6 

39 

7. Brentford

24

11

3

10

36–32

+4 

36 

8. Sunderland

24

9

9

6

27–26

+1 

36 

9. Fulham

24

10

4

10

33–34

–1 

34 

10. Everton

24

9

7

8

26–27

–1 

34 

11. Newcastle

24

9

6

9

33–33

33 

12. Bournemouth

24

8

9

7

40–43

–3 

33 

13. Brighton & Hove Albion

24

7

10

7

34–32

+2 

31 

14. Tottenham

24

7

8

9

35–33

+2 

29 

15. Crystal Palace

24

7

8

9

25–29

–4 

29 

16. Leeds United

24

6

8

10

31–42

–11 

26 

17. Nottingham Forest

24

7

5

12

24–35

–11 

26 

18. West Ham

24

5

5

14

29–48

–19 

20 

19. Burnley

24

3

6

15

25–47

–22 

15 

20. Wolverhampton

24

1

5

18

15–45

–30 

 

 

