Háromgólos hazai győzelmet aratott a Sunderland

Augusztusban a Burnley a második félidőben szerzett két góllal múlta felül a Sunderlandet, amely most visszavágott. A Burnleynek nem volt kaput eltaláló lövése, ellenben a hazaiak már az első félidőben két gólt szereztek. A 9. percben Habib Diarra lövése Axel Tuanzebe lábáról pattant a kapuba, majd a félidő közepén Habib Diarra talált be tíz méterről.

A fordulás után Brian Brobbey távoli próbálkozását védte nagy bravúrral Martin Dúbravka. A 72. percben Semszeddin Talbint hagyták szabadon a védők, a Sunderland támadója a tizenhatos vonaláról hatalmas gólt lőtt, a labda a felső lécről vágódott a hálóba. A Sunderland győzelmével 36 ponttal a nyolcadik, míg a Burnley egyre távolabb a bennmaradástól.

ANGOL PREMIER LEAGUE

24. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Sunderland–Burnley 3–0 (Tuanzebe 9. – öngól, H. Diarra 32., Talbin 72.)

VASÁRNAP

Tottenham Hotspur–Manchester City 2–2 (Solanke 53., 70., ill. Cherki 11., Semenyo 44.)

Manchester United–Fulham 3–2 (Casemiro 19., Cunha 56., Sesko 90+4., ill. Jimenez 85. – 11-esből, Kevin 90+1.)

Aston Villa–Brentford 0–1 (Outtara, 45+1.)

Kiállítva: Schade (42., Brentford)

Nottingham Forest–Crystal Palace 1–1 (Gibbs-White 5., ill. I. Sarr 45+2.)

Kiállítva: N. Williams (45., Nottingham Forest)

SZOMBAT

Liverpool–Newcastle 4–1 (Ekitiké 41., 43., Wirtz 67., I. Konaté 90+3., ill. Gordon 36.)

Chelsea–West Ham United 3–2 (Joao Pedro 57., Cucurella 70., E. Fernández 90+2., ill. Bowen 7., Summerville 36.)

Kiállítva: Todibo (90+11., West Ham)

Leeds United–Arsenal 0–4 (Zubimendi 27., Darlow 38. – öngól, Gyökeres 69., Gabriel Jesus 86.)

Wolverhampton Wanderers–AFC Bournemouth 0–2 (Kroupi 33., Scott 90+1.)

Brighton & Hove Albion–Everton 1–1 (Gross 73., ill. Beto 90+7.)