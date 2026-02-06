NBA: Wembanyama parádézott Dallasban, Reaves 35 ponttal vezette győzelemre a Lakerst

Meglepetést okozott Detroitban a Washington Wizards: az erősen tartalékos fővárosi csapat 126–117-re legyőzte a Pistonst. Will Riley 20 pontot jegyzett a vendégeknél, akiknél nyolc játékos jutott legalább tíz pontig.



Magabiztos győzelemmel kezdte négymeccses hazai sorozatát az Orlando Magic, amely 118–98-ra felülmúlta a Brooklyn Netset. Jalen Suggs pályafutása első tripla dupláját érte el a siker során.

Szoros végjátékban nyert az Atlanta Hawks a Utah Jazz ellen: Nickeil Alexander-Walker 1.3 másodperccel a vége előtt dobta a győztes kosarat, míg az Atlantában debütáló Jock Landale 26 ponttal járult hozzá a 121–119-es győzelemhez.

A Toronto Raptors hazai pályán 123–107-re legyőzte a Chicago Bullst. Brandon Ingram már az első félidőben 22 pontig jutott, végül 33-mal zárta az estét.

Remek formában van a Charlotte Hornets: a csapat 109–99-re nyert Houstonban, ezzel már sorozatban nyolcadik győzelmét aratta. A győzelemhez Kon Knueppel újoncként 24, LaMelo Ball pedig 20 ponttal járult hozzá.

Dallasban Victor Wembanyama nagyszerű teljesítményt nyújtott: 29 ponttal, 11 lepattanóval, hat gólpasszal és három blokkal vezette győzelemre a San Antonio Spurst, amely 135–123-ra győzte le a Maverickset.

Phoenixben nagy hajrával diadalmaskodott a Golden State Warriors. Pat Spencer karriercsúcsot jelentő 20 pontot és hat triplát dobott, a Warriors pedig az utolsó percekben 10–0-s sorozatot produkálva fordított, és 101–97-re legyőzte a Sunsot.

Los Angelesben a kispadról beszálló Austin Reaves volt a meccs embere: 35 pontot szerzett, míg LeBron James 17 ponttal és 10 gólpasszal dupla duplát jegyzett. A Lakers Luka Doncic sérülés miatti elvesztése ellenére is 119–115-re legyőzte a Philadelphia 76erst.

NBA

ALAPSZAKASZ

Detroit Pistons–Washington Wizards 117–126

Orlando Magic–Brooklyn Nets 118–98

Atlanta Hawks–Utah Jazz 121–119

Toronto Raptors–Chicago Bulls 123–107

Houston Rockets–Charlotte Hornets 99–109

Dallas Mavericks–San Antonio Spurs 123–135

Los Angeles Lakers–Philadelphia 76ers 119–115

Phoenix Suns–Golden State Warriors 97–101