Arne Slot elárulta, mi változott Kerkez Milos kapcsán a Liverpoolnál

2026.02.05. 11:29
Kerkez Milos ősszel pályára lépett a Manchester City otthonában (Fotó: Getty Images)
Arne Slot vezetőedző elmondása szerint a Liverpool FC készen áll a Manchester City elleni Premier League-rangadóra, amelyet vasárnap délután rendeznek. A holland szakember többek között Kerkez Milos fejlődéséről, Florian Wirtz formájáról és Virgil van Dijk jövőjéről is beszélt a csütörtöki sajtótájékoztatóján.

A Liverpool FC két magabiztos győzelemmel a háta mögött készül a már biztosan Ligakupa-döntős Manchester City elleni bajnokira. A „vörösök” vezetőedzője, Arne Slot helyszíni kollégánk, Gyenge Balázs kérdésére is válaszolt.

– A csapatban több egyéni teljesítmény is sokat javult az elmúlt időszakban, például Kerkez Milosé is. Mi segítette abban, hogy ennyire kiegyensúlyozott legyen, taktikailag esetleg változott a szerepe?
Hogy mi változott vele kapcsolatban? Egyszerűen az, hogy minél többet játszik, annál magabiztosabb lesz. A fiatal játékosoknál teljesen normális, hogy vannak jobb és rosszabb időszakaik, ilyenkor pedig fontos, hogy továbbra is bízz bennük. Tudtuk, kit igazoltunk a személyében, milyen potenciál rejlik benne, és ezt rendszeresen meg is mutatta, amikor lehetőséget kapott. Rengeteg meccset játszott, ráadásul egyszerre a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában, ugyanakkor továbbra is sok mérkőzés vár ránk, ezért is különösen jó, hogy Andrew Robertson is itt van velünk, mert sokat segített a csapatnak. Milos nagyon fiatal, és a legjobb évei még előtte állnak.

Curtis Jones kapcsán Slot elmondta, hogy bár az angol válogatott középpályás szerződése mindössze másfél évre szól, a klub hosszú távon számít rá: „Természetesen megtartottuk őt a télen, és a helyzet nem változott. Ő egyike azoknak a játékosoknak, akikre hosszú távon is számítunk.”

Virgil van Dijk jövőjéről az edző így fogalmazott: „Van Dijk még másfél évig biztosan itt lesz, és talán tovább is, ha ilyen egészséges marad. A klub sosem pánikol, minden döntést hosszú távra tervezünk.”

Slot arról is beszélt, hogy Florian Wirtz játékában a legnagyobb előrelépést a labda nélküli mozgásban látja. „Először is fontos, hogy elvégzi a munkát nemcsak a pályán, hanem az edzőteremben is. Edzőként akkor is segítenem kellett őt a játszatásával, amikor nem igazán ment neki. De minél több meccsen lép pályára, annál jobban érzik egymást a társakkal. Ez minden játékosra igaz.”


Slot kiemelte Jérémy Jacquet fiatal védő szerződtetését is: „Nagy tehetség, és ez példája annak a modellnek, amit a klubunknál használunk: fiatal, fejlődő játékosok hosszú és rövid távon is értéket jelentenek.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
25. FORDULÓ
Január 8., 17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Arsenal

24

16

5

3

46–17

+29 

53 

  2. Manchester City

24

14

5

5

49–23

+26 

47 

  3. Aston Villa

24

14

4

6

35–26

+9 

46 

  4. Manchester United

24

11

8

5

44–36

+8 

41 

  5. Chelsea

24

11

7

6

41–26

+15 

40 

  6. Liverpool

24

11

6

7

39–33

+6 

39 

  7. Brentford

24

11

3

10

36–32

+4 

36 

  8. Sunderland

24

9

9

6

27–26

+1 

36 

  9. Fulham

24

10

4

10

33–34

–1 

34 

10. Everton

24

9

7

8

26–27

–1 

34 

11. Newcastle

24

9

6

9

33–33

33 

12. AFC Bournemouth

24

8

9

7

40–43

–3 

33 

13. Brighton

24

7

10

7

34–32

+2 

31 

14. Tottenham

24

7

8

9

35–33

+2 

29 

15. Crystal Palace

24

7

8

9

25–29

–4 

29 

16. Leeds United

24

6

8

10

31–42

–11 

26 

17. Nottingham Forest

24

7

5

12

24–35

–11 

26 

18. West Ham

24

5

5

14

29–48

–19 

20 

19. Burnley

24

3

6

15

25–47

–22 

15 

20. Wolverhampton

24

1

5

18

15–45

–30 

 

 

