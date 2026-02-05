Arne Slot elárulta, mi változott Kerkez Milos kapcsán a Liverpoolnál
A Liverpool FC két magabiztos győzelemmel a háta mögött készül a már biztosan Ligakupa-döntős Manchester City elleni bajnokira. A „vörösök” vezetőedzője, Arne Slot helyszíni kollégánk, Gyenge Balázs kérdésére is válaszolt.
– A csapatban több egyéni teljesítmény is sokat javult az elmúlt időszakban, például Kerkez Milosé is. Mi segítette abban, hogy ennyire kiegyensúlyozott legyen, taktikailag esetleg változott a szerepe?
– Hogy mi változott vele kapcsolatban? Egyszerűen az, hogy minél többet játszik, annál magabiztosabb lesz. A fiatal játékosoknál teljesen normális, hogy vannak jobb és rosszabb időszakaik, ilyenkor pedig fontos, hogy továbbra is bízz bennük. Tudtuk, kit igazoltunk a személyében, milyen potenciál rejlik benne, és ezt rendszeresen meg is mutatta, amikor lehetőséget kapott. Rengeteg meccset játszott, ráadásul egyszerre a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában, ugyanakkor továbbra is sok mérkőzés vár ránk, ezért is különösen jó, hogy Andrew Robertson is itt van velünk, mert sokat segített a csapatnak. Milos nagyon fiatal, és a legjobb évei még előtte állnak.
Curtis Jones kapcsán Slot elmondta, hogy bár az angol válogatott középpályás szerződése mindössze másfél évre szól, a klub hosszú távon számít rá: „Természetesen megtartottuk őt a télen, és a helyzet nem változott. Ő egyike azoknak a játékosoknak, akikre hosszú távon is számítunk.”
Virgil van Dijk jövőjéről az edző így fogalmazott: „Van Dijk még másfél évig biztosan itt lesz, és talán tovább is, ha ilyen egészséges marad. A klub sosem pánikol, minden döntést hosszú távra tervezünk.”
Slot arról is beszélt, hogy Florian Wirtz játékában a legnagyobb előrelépést a labda nélküli mozgásban látja. „Először is fontos, hogy elvégzi a munkát nemcsak a pályán, hanem az edzőteremben is. Edzőként akkor is segítenem kellett őt a játszatásával, amikor nem igazán ment neki. De minél több meccsen lép pályára, annál jobban érzik egymást a társakkal. Ez minden játékosra igaz.”
Slot kiemelte Jérémy Jacquet fiatal védő szerződtetését is: „Nagy tehetség, és ez példája annak a modellnek, amit a klubunknál használunk: fiatal, fejlődő játékosok hosszú és rövid távon is értéket jelentenek.”
