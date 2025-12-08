Wayne Rooney: Szalah teljesen tönkreteszi a liverpooli örökségét

Az utóbbi három fordulóban kihagyta a kezdő tizenegyből a címvédő vezetőedzője, Arne Slot, a 3–3-as döntetlennel zárult szombati, Leeds United elleni bajnoki után pedig Mohamed Szalah úgy nyilatkozott: szerinte őt akarják kikiáltani bűnbaknak a gyengébb szezonrajt miatt, úgy érzi, a klub a „busz alá lökte” és lehet, hogy már nem marad sokáig a Liverpoolnál. Azt is mondta, hogy korábban jó volt a kapcsolata Slottal, aztán „hirtelen már nincs semmilyen kapcsolatunk”.

„Teljesen tönkreteszi a liverpooli örökségét” – mondta a reakciójáról egy podcastben Wayne Rooney. – „Szomorú lenne, ha mindent eldobna. Rosszul kezeli a helyzetet.”

A volt klasszis futballista szerint Arne Slotnak most meg kell mutatnia, „ki a főnök” a klubnál.

„Félre kell hívnia és jeleznie, hogy nem utazik a csapattal, elfogadhatatlan volt a nyilatkozata. Menjen el az Afrika Kupára és hagyja lenyugodni a kedélyeket. Ha én lennék az edző, biztosan nem lenne ott a csapatban” – jelentette ki Rooney.

„Ha bármi is történt, az az, hogy ő lökte a busz alá a Liverpoolt a szavaival... Biztos vagyok benne, hogy a következő években megbánja majd, amit nyilatkozott” – tette hozzá.