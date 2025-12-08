Wayne Rooney: Szalah teljesen tönkreteszi a liverpooli örökségét

Az egyiptomi támadó áprilisban két évvel meghosszabbította szerződését a Liverpoollal – amelyben csapattársa Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is –, 2017-es érkezése óta pedig ikonikus alakjává vált a csapatnak, két bajnoki címet és 250 gólt szerzett. Az előző idényben 52 mérkőzésen 34-szer volt eredményes és 18 gólpasszt adott, a mostani kiírásban 19 meccsen öt találatnál és három gólpassznál jár.
Szalah szerint a Liverpool „busz alá lökte” őt, az utolsó meccsei jöhetnek
Az utóbbi három fordulóban kihagyta a kezdő tizenegyből a címvédő vezetőedzője, Arne Slot, a 3–3-as döntetlennel zárult szombati, Leeds United elleni bajnoki után pedig Mohamed Szalah úgy nyilatkozott: szerinte őt akarják kikiáltani bűnbaknak a gyengébb szezonrajt miatt, úgy érzi, a klub a „busz alá lökte” és lehet, hogy már nem marad sokáig a Liverpoolnál. Azt is mondta, hogy korábban jó volt a kapcsolata Slottal, aztán „hirtelen már nincs semmilyen kapcsolatunk”.
„Teljesen tönkreteszi a liverpooli örökségét” – mondta a reakciójáról egy podcastben Wayne Rooney. – „Szomorú lenne, ha mindent eldobna. Rosszul kezeli a helyzetet.”
A volt klasszis futballista szerint Arne Slotnak most meg kell mutatnia, „ki a főnök” a klubnál.
„Félre kell hívnia és jeleznie, hogy nem utazik a csapattal, elfogadhatatlan volt a nyilatkozata. Menjen el az Afrika Kupára és hagyja lenyugodni a kedélyeket. Ha én lennék az edző, biztosan nem lenne ott a csapatban” – jelentette ki Rooney.
„Ha bármi is történt, az az, hogy ő lökte a busz alá a Liverpoolt a szavaival... Biztos vagyok benne, hogy a következő években megbánja majd, amit nyilatkozott” – tette hozzá.
A busz alatt – Deák Zsigmond jegyzete
A Liverpool kedden az Internazionale vendége lesz a Bajnokok Ligájában, majd szombaton a Brightont fogadja a Premier League-ben.
„Tegnap felhívtam a szüleimet, hogy jöjjenek a Brighton-meccsre, mindegy, hogy játszom-e vagy sem. Én mindenesetre élvezni fogom” – mondta szombaton a játékos, aki december 15-én az Afrika Kupára utazik az egyiptomi válogatottal. – „Nem tudom, most mi fog történni, én mindenesetre ott leszek az Anfielden, hogy elköszönjek a szurkolóktól, mielőtt elmegyek a kontinenstornára. Mert nem tudom, mi fog történni azalatt, amíg ott vagyok.”
A Liverpool 15 forduló után a kilencedik helyen áll a tabellán, a hátránya tíz pont az éllovas Arsenallal szemben.
BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ
21.00: Internazionale (olasz)–Liverpool FC (angol)