Wayne Rooney: Szalah teljesen tönkreteszi a liverpooli örökségét

2025.12.08. 12:27
Wayne Rooney nem érti meg Mohamed Szalah kifakadását (Fotók: Getty Images)
Mohamed Szalah tönkreteszi a liverpooli örökségét azzal a szenvedélyes reakcióval, amellyel arra válaszolt, hogy kikerült a kezdőcsapatból – véli Wayne Rooney, a Manchester United és a angol válogatott volt futballistája.

Az egyiptomi támadó áprilisban két évvel meghosszabbította szerződését a Liverpoollal – amelyben csapattársa Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is –, 2017-es érkezése óta pedig ikonikus alakjává vált a csapatnak, két bajnoki címet és 250 gólt szerzett. Az előző idényben 52 mérkőzésen 34-szer volt eredményes és 18 gólpasszt adott, a mostani kiírásban 19 meccsen öt találatnál és három gólpassznál jár.

Angol labdarúgás
Tegnap, 8:49

Szalah szerint a Liverpool „busz alá lökte” őt, az utolsó meccsei jöhetnek

Nyilatkozata alapján aligha van visszaút az egyiptomi világsztár számára, aki már a búcsújára készül a Premier League címvédőjénél…

Az utóbbi három fordulóban kihagyta a kezdő tizenegyből a címvédő vezetőedzője, Arne Slot, a 3–3-as döntetlennel zárult szombati, Leeds United elleni bajnoki után pedig Mohamed Szalah úgy nyilatkozott: szerinte őt akarják kikiáltani bűnbaknak a gyengébb szezonrajt miatt, úgy érzi, a klub a „busz alá lökte” és lehet, hogy már nem marad sokáig a Liverpoolnál. Azt is mondta, hogy korábban jó volt a kapcsolata Slottal, aztán „hirtelen már nincs semmilyen kapcsolatunk”.

„Teljesen tönkreteszi a liverpooli örökségét” – mondta a reakciójáról egy podcastben Wayne Rooney.„Szomorú lenne, ha mindent eldobna. Rosszul kezeli a helyzetet.”

A volt klasszis futballista szerint Arne Slotnak most meg kell mutatnia, „ki a főnök” a klubnál.

„Félre kell hívnia és jeleznie, hogy nem utazik a csapattal, elfogadhatatlan volt a nyilatkozata. Menjen el az Afrika Kupára és hagyja lenyugodni a kedélyeket. Ha én lennék az edző, biztosan nem lenne ott a csapatban” – jelentette ki Rooney.

„Ha bármi is történt, az az, hogy ő lökte a busz alá a Liverpoolt a szavaival... Biztos vagyok benne, hogy a következő években megbánja majd, amit nyilatkozott” – tette hozzá.

Angol labdarúgás
13 órája

A busz alatt – Deák Zsigmond jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Szalah akaratlanul is indokolja saját mellőzését.

A Liverpool kedden az Internazionale vendége lesz a Bajnokok Ligájában, majd szombaton a Brightont fogadja a Premier League-ben.

„Tegnap felhívtam a szüleimet, hogy jöjjenek a Brighton-meccsre, mindegy, hogy játszom-e vagy sem. Én mindenesetre élvezni fogom” – mondta szombaton a játékos, aki december 15-én az Afrika Kupára utazik az egyiptomi válogatottal. – „Nem tudom, most mi fog történni, én mindenesetre ott leszek az Anfielden, hogy elköszönjek a szurkolóktól, mielőtt elmegyek a kontinenstornára. Mert nem tudom, mi fog történni azalatt, amíg ott vagyok.”

A Liverpool 15 forduló után a kilencedik helyen áll a tabellán, a hátránya tíz pont az éllovas Arsenallal szemben.

BAJNOKOK LIGÁJA, ALAPSZAKASZ 
6. FORDULÓ
21.00: Internazionale (olasz)–Liverpool FC (angol) 

