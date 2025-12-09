Jogos Mohamed Szalah kikerülése a Liverpool keretéből a nyilatkozata után? – Szavazzon!

Mint ismert, Arne Slot menedzser döntésének értelmében Mohamed Szalah nem került be a Liverpool keretébe az Internazionale elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Az egyiptomi klasszis ugyanis a minap csalódottságának adott hangot, amiért kimaradt a kezdőcsapatból. Szavazzon, ön szerint jogos a klubikon mellőzése?

SZAVAZÁS Ön szerint jogos Mohamed Szalah kimaradása a Liverpool keretéből a nyilatkozata után? Igen, ez volt a legjobb döntés

Nem, egy klubikonnal nem lehet így bánni KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!