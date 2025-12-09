Nemzeti Sportrádió

Jogos Mohamed Szalah kikerülése a Liverpool keretéből a nyilatkozata után? – Szavazzon!

2025.12.09. 12:28
Fotó: Getty Images
angol foci Liverpool Mohamed Szalah Arne Slot szavazás
Mint ismert, Arne Slot menedzser döntésének értelmében Mohamed Szalah nem került be a Liverpool keretébe az Internazionale elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Az egyiptomi klasszis ugyanis a minap csalódottságának adott hangot, amiért kimaradt a kezdőcsapatból. Szavazzon, ön szerint jogos a klubikon mellőzése?

Ön szerint jogos Mohamed Szalah kimaradása a Liverpool keretéből a nyilatkozata után?

