Jogos Mohamed Szalah kikerülése a Liverpool keretéből a nyilatkozata után? – Szavazzon!
Mint ismert, Arne Slot menedzser döntésének értelmében Mohamed Szalah nem került be a Liverpool keretébe az Internazionale elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzésre. Az egyiptomi klasszis ugyanis a minap csalódottságának adott hangot, amiért kimaradt a kezdőcsapatból. Szavazzon, ön szerint jogos a klubikon mellőzése?
