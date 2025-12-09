Nemzeti Sportrádió

Szalahot is jelölte a BBC az Év sportszemélyisége díjra

2025.12.09. 16:12
A Liverpoolnál kegyvesztetté vált Mohamed Szalah is jelölt az Év sportszemélyisége díjra a BBC-nél (Fotó: Getty Images)
A Liverpoolnál nagy vihart kavart nyilatkozata miatt kegyvesztetté váló Mohamed Szalahot jelölte a férfi labdarúgók közül az Év sportszemélyisége díjra a BBC – az egyiptominak többek között a tavalyi győztes Armand Duplantisszal kell megvívnia a titulusért.

A világsajtó napok óta hangos Mohamed Szalah botrányos nyilatkozatától, amelyet a Leeds United ellen 3–3-as döntetlenre végződő bajnoki mérkőzés után adott.

„Nem tudom, mit mondjak. Elképesztő, hogy sorozatban harmadszor ültem végig a meccset a padon. Rendkívül csalódott vagyok. Annyira sokat tettem ezért a klubért, főleg az előző idényben… Úgy érzem, a klub a busz alá lökött” – fogalmazott akkor az egyiptomi futballsztár, aki éles megnyilatkozásának következményeképpen ki is került az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésre készülő keretből.

Az angol közszolgálati médiakomplexum, a BBC sportrészlege azonban nem volt tekintettel a legújabb fejleményekre, és a férfi labdarúgók közül Szalahot nevezte az Év sportszemélyisége (BBC Sports Personality World Sport Star of the Year) díj jelöltjei közé – a szavazás eredményét december 18-án élő tévéshow keretében hozzák nyilvánosságra.

Szalahon kívül ott van az igen erős mezőnyben a tavalyi győztes svéd rúdugró, Armand Duplantis; az Arsenal női labdarúgócsapatával Bajnokok Ligáját nyerő spanyol Mariona Caldentey; a három súlycsoportban is vitathatatlan bajnoki címet szerző amerikai bunyós, Terence Crawford; az amerikai 400-as és 400 gátas futónő, Sydney McLaughlin-Levrone és a Dodgers japán baseballosa, Otani Sohei.

