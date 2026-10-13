A Buffalo Bills leküzdötte az egyik démont, amely évek óta az útjában állt

A HÉT MECCSE. Könnyen elképzelhető, hogy a Los Angeles Rams és a Buffalo Bills hétfő esti rangadójának visszavágójára február közepén a Super Bowlban kerül sor. A két csapatot az idény előtt a két főcsoport favoritjának kiáltották ki, és az összecsapásuk ennek megfelelően izgalmasan alakult, csak hosszabbításban dőlt el a Bills javára – egy blokkolt Rams-mezőnygólkísérlet után. A győzelem azért is rendkívüli a Josh Allen-vezette Buffalo számára, mert a Super Bowlra évek óta hiába ácsingózó csapat Allennel hét próbálkozásból egy meccset sem tudott megnyerni hosszabbításban (hármat a playoffban bukott el) – ez a diadal nagy fordulatot hozhat, legalábbis egy démonnal kevesebbel kell megküzdenie Josh Allennek és csapatának.

A HÉT CSOPORTRANGADÓJA. A San Francisco 49ers a címvédő Seattle Seahawks otthonában is megőrizte hibátlan mérlegét. A kaliforniai csapat úgy áll 5–0-val, hogy győzelmei közül hármat az előző idény főcsoportdöntősei ellen aratott, azaz a Seattle előtt a Ramst és a Broncost is legyőzte. Az 1981-es Denver óta egy csapat sem volt képes hasonló bravúrra az első öt héten. Kyle Shanahan vezetőedző irányításával harmadszor kezd 5–0-val idényt a 49ers, az előző kettő alkalommal Super Bowlba jutott. Brock Purdy a legnehezebb meccseken is képes győzelemre vezetni a csapatot, és nagyon jó az összhangja a Tampa Baytől elcsábított Mike Evansszel, akit megcélozva 149.9-es a passzindexe, a legmagasabb a ligában irányító és egy bizonyos elkapó között (legalább 25 passzkísérlettel).

A HÉT VÉGJÁTÉKA. A könyöksérülés miatt két meccset kihagyó, de most remek játékkal visszatérő Jayden Daniels vezérletével a Washington Commanders 19–6-ra és 27–13-ra is vezetett a New York Giants ellen, de Jameis Winston vezérletével a vendég csapat kiharcolta a hosszabbítást. A ráadás 10 percben Dominic Zvada rúgó a vasárnapi harmadik elrontott mezőnygól-kísérletét mutatta be, de a Giants-védelem visszaadta a lehetőséget. Azonban Cam Skattebo futó kényelmes mezőnygól-távolságban elejtette a labdát, így a Commanders vezethetett támadást. Daniels vezérletével a fővárosiak is eljutottak addig, hogy Drew Stevens megpróbálkozhasson egy 44 yardos mezőnygóllal a győzelemért, de az utolsó percben érthetetlen jelenet zajlott le. Időkérése már egyik csapatnak sem volt, de Danielsnek bőven lett volna ideje megállítani az órát azzal, hogy maga előtt a földhöz vágja vagy az oldalvonalon kívülre dobja a labdát. Ám futni kezdett, és miután megállították, még a pályán ücsörgött, és mire felpattant, lejárt az idő, nem maradt lehetőség a mezőnygól megpróbálására.

What was Jayden Daniels thinking??? He forgot they didn't have a timeout. Absolutely ZERO game awareness. One of the dumbest mistakes ever. https://t.co/uQMiGMueCj — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) October 11, 2026

A HÉT SZOMORÚ HÍRE. Az 5. forduló hangulatára rányomta a bélyegét a legendás tight end és edző, Mike Ditka pénteki halálának híre. Ditka 1961-ben a Pittsburgh Egyetemről jelentkezett a draftra, az első körben elvitte a Chicago Bears, amelynél újrafogalmazta a tight end pozíció szerepét, hiszen sokkal jobban bevonták a játékba, mint az addig elsősorban blokkoló poszttársait. Első újonc tight endként jutott ezer elkapott yard fölé. Játszott a Philadelphiában és a Dallasban is, utóbbival Super Bowlt nyert játékosként, majd 1972-es visszavonulása után segédedzőként is. 1982-től 11 éven át a Chicago főedzője volt, velük is nyert bajnokságot. 1997-től három évig a New Orleans vezetőedzője volt, később televíziós szakértőként dolgozott. Szakértelme megkérdőjelezhetetlen volt, Chicagóban kultikus figurává vált, máig több szurkoló szurkol a Bears mérkőzésein Ditkaként – klasszikus pulóverében, bajuszával és szemüvegével. Az 5. héten egyik volt csapata sem tudott győzelemmel tisztelegni az emléke előtt.

Thanks for da memories, Coach 💙 https://t.co/VITX0Dffzq — Chicago Bears (@ChicagoBears) October 9, 2026

A HÉT VÉDELME. A Minnesota Vikings őrzi hibátlan mérlegét, amiben nagy szerepe van a védelmének. A meccsenként az ellenfeleknek csupán 12.8 pontot engedő, ezzel ligaelső egység a New Orleanst is csak 13 pontig engedte eljutni, és háromszor szerzett labdát. A Vikingsban ezúttal a támadóegység is remekelt, Kyler Murray 229 passzolt és 51 futott yarddal zárt, előbbi azért fontos, mert a Minnesota a liga legrosszabb passzjátékával állt 4–0-s mérleggel, és úgy tűnik, a játéknak ez az eleme is kezd összeállni – ami még félelmetesebbé teheti Kevin O’Connell csapatát.

A HÉT VESZTESE. A Tampa Bay és a Houston győzelmével már csak három nyeretlen csapat maradt az NFL-ben. A Tennessee és a Miami 0–5-ös mérlege nem annyira meglepő, mint a Los Angeles Chargersé, amely az előző idényre visszanyúlva zsinórban nyolcszor kapott ki, így az övé a leghosszabb vereségsorozat. Sokat várták, mit hoz ki a holt idényben támadóedzőnek kinevezett Mike McDaniel Justin Herbertből, de már egyértelmű, hogy nem az irányítónak megfelelő játékrendszert alkalmazza, és idő kérdése, hogy elköszönjenek a Dolphins korábbi főedzőjétől. Herbert játékáról sokat eláruló statisztika, hogy az eddigi negyedik negyedekben 38.2-es az összesített passzindexe, ami annál is rosszabb, mintha az első öt meccsen a záró 15 percben minden alkalommal csak maga elé dobta volna a labdát (a FOX Sports szerint az 39.6-os értéket érne).

A HÉT ÚJONCA. A New York Jets kiváló védekezésének köszönhetően győzte le a Cleveland Brownst, a zöld-fehérek nyolcszor sackelték Deshaun Watsont, az utolsóval a labdát is megszerezték és lezárták a mérkőzést. A Jetsből kiemelkedett az idei draft második helyén elvitt David Bailey, aki háromszor szerelte a Browns passzolni készülő irányítóját.

A HÉT DEBÜTÁLÁSA. A Las Vegas súlyos vereséget szenvedett a New Englandtől, és a nagy különbség lehetőséget adott arra, hogy bemutatkozzon a Raidersben az idei drafton elsőként kiválasztott Fernando Mendoza. Az irányító tíz játékban vehetett részt, nyolc passzkísérletéből hat pontos volt, 48 yardot szerzett vele a Las Vegas, és egyszer futott három yardot. Klint Kubiak vezetőedző elmondta, továbbra is Kirk Cousins az első számú QB, csak itt volt lehetőség Mendoza számára a rutinszerzéshez.

A HÉT ROSSZFIÚI. Több erőszakos jelenet is lejátszódott a fordulóban. Londonban a Jaguars–Eagles összecsapáson már a 13. másodpercben összeverekedett egymással két védő, a jacksonville-i Bryan Thomas Jr. és a philadelphiai Jeremiah Trotter Jr., és ki is állították őket – nem mondhatni, hogy ezért megérte átutazniuk Európába.

THIRD ANGLE OF THE MASSIVE FIGHT: Another fan in the stands has released NEW FOOTAGE of the wild fight between #Eagles LB Jeremiah Trotter Jr. and #Jaguars DE Bryan Thomas Jr. Both players were EJECTED just 13 seconds into the game. London was crazy: https://t.co/R2vc3QawxE — MLFootball (@MLFootball) October 12, 2026

A Seattle–San Francisco csoportrangadó első félidejének hajrájában a pályáról kifutó San Darnoldot az oldalvonal mellett elütő 49ers-védő, Dre Greenlaw a Seahawks kispadjánál a rivális mérges játékosainak gyűrűjébe került, és minderre úgy reagált, hogy sisakkal a fején lefejelte Ernest Jones IV-et, aki a pihenőjét töltve sisak nélkül volt. A súlyos sportszerűtlenség miatt Greenlaw-t kiállították, és a következő fordulóról is eltiltották.

Greenlaw has been ejected from the game for head butting a Seahawks player on the sideline who doesn't have a helmet on https://t.co/f5UweyFj6h — Rate the Refs (@Rate_the_Refs) October 11, 2026

A hétfő esti LA Rams–Buffalo rangadónak már vége volt, amikor a pályán összeszólalkozott egymással a buffalói Bradley Chubb és a Los Angeles-i Alaric Jackson. Utóbbi a vita hevében meg is ütötte a Bills védőjét.

WOAH... Alaric Jackson punched Bradley Chubb after the game finished 😳 https://t.co/377C2MNuBX — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) October 13, 2026

A HÉT SZURKOLÓJA. Elképesztő végjátékot látott a londoni közönség a Jacksonville–Philadelphia összecsapáson. A Philly nyolc másodpercet hagyott az órán Jake Elliott 48 yardos mezőnygólja után, amellyel 17–16-os vezetést szerzett, és joggal hihette, hogy megnyerte a mérkőzést. Csakhogy az Eagles kirúgását követően Ameer Abdullah 53 yardos visszahordást mutatott be, és egy másodpercet hagyott az órán. Cam Little 57 yardos kísérletre kapott lehetőséget, hogy megnyerje a Jaguarsnak a mérkőzést, és nem hibázott. Amíg a győztes mezőnygólt követően Jude Bellingham módjára ünnepelt, a lelátón egy Eagles-szurkoló kisfiú talán először élte át élőben, milyen az, ha a csapata egy megnyert meccset veszít el. Az Eagles a legutóbbi három meccsén összesen három pontot szerzett a második félidőben.

Being an Eagles fan is tough. 😔 https://t.co/ozaBUJZN7r — SPORTSRADIO 94WIP (@SportsRadioWIP) October 11, 2026

NFL, ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

Péntek

Dallas Cowboys–Tampa Bay Buccaneers 16–24

Vasárnap délután és kora este

Jacksonville Jaguars–Philadelphia Eagles 19–17 (Londonban)

New England Patriots–Las Vegas Raiders 45–17

Tennessee Titans–Houston Texans 3–26

New York Jets–Cleveland Browns 17–12

Pittsburgh Steelers–Indianapolis Colts 34–22

Green Bay Packers–Chicago Bears 31–7

Miami Dolphins–Cincinnati Bengals 24–31

New Orleans Saints–Minnesota Vikings 13–23

Washington Commanders–New York Giants 27–27

Vasárnap késő este

Los Angeles Chargers–Denver Broncos 17–23

Arizona Cardinals–Detroit Lions 21–45

Seattle Seahawks–San Francisco 49ers 29–32

Atlanta Falcons–Baltimore Ravens 23–30 – hosszabbítás után

Kedd

Los Angeles Rams–Buffalo Bills 34–37

Szabadnapos: Carolina Panthers, Kansas City Chiefs

A 6. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

2.15: Denver Broncos–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Jacksonville Jaguars–Houston Texans, London (Tv: Arena4)

19.00: New England Patriots–New York Jets

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Pittsburgh Steelers

19.00: Philadelphia Eagles–Carolina Panthers

19.00: Atlanta Falcons–Chicago Bears

19.00: Indianapolis Colts–Tennessee Titans

19.00: New York Giants–New Orleans Saints

19.00: Cleveland Browns–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

22.05: Los Angeles Rams–Arizona Cardinals

22.25: Kansas City Chiefs–Los Angeles Chargers

22.25: Las Vegas Raiders–Buffalo Bills (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Green Bay Packers–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: San Francisco 49ers–Washington Commanders (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Cincinnati Bengals, Detroit Lions, Miami Dolphins, Minnesota Vikings