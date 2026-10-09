Nemzeti Sportrádió

Meglepetés: draftolatlan újonc irányítóval szerezte meg első győzelmét a Tampa Dallasban

V. J.V. J.
2026.10.09. 07:42
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Jalon Daniels remekül játszott a Dallas ellen (Fotó: Getty Images)
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Tampa Bay Buccaneers NFL Dallas Cowboys
Az NFL-alapszakasz 5. fordulójának első mérkőzésén a Tampa Bay Buccaneers 24–16-ra nyert a Dallas Cowboys vendégeként, megszerezve ezzel idénybeli első győzelmét.

A floridai együttes a félidőben még 10–7-es hátrányban volt, a harmadik negyedben azonban 17 pontot szerzett válasz nélkül, ezzel megalapozva sikerét. A mérkőzés egyik főszereplője Bucky Irving volt, aki 165 yardot futott és két touchdownt is elért – egy 72 yardos megiramodása pedig pályafutása eddigi leghosszabbjának bizonyul.

A találkozó másik hőse a sérült Baker Mayfieldet helyettesítő újonc irányító, Jalon Daniels volt, aki egymás utáni második mérkőzésén kezdett, és megbízható teljesítményt nyújtott. A draftolatlan játékos 25 passzkísérletéből 19 sikeres volt, 189 yardot ért el, és ő passzolta Irving első touchdownját.

A Buccaneers következő ellenfele a Pittsburgh Steelers lesz, a Cowboys pedig a Green Bay Packers vendégeként folytatja szereplését.

AMERIKAIFUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
5. FORDULÓ
Dallas Cowboys–Tampa Bay Buccaneers 16–24 (7–0, 3–7, 0–17, 6–0)

Vasárnap
15.30: Jacksonville Jaguars–Philadelphia Eagles, London (Tv: Arena4)
19.00: New England Patriots–Las Vegas Raiders
19.00: Tennessee Titans–Houston Texans
19.00: New York Jets–Cleveland Browns
19.00: Pittsburgh Steelers–Indianapolis Colts
19.00: Green Bay Packers–Chicago Bears (Tv: Arena4)
19.00: Miami Dolphins–Cincinnati Bengals
19.00: New Orleans Saints–Minnesota Vikings
19.00: Washington Commanders–New York Giants
22.05: Los Angeles Chargers–Denver Broncos
22.25: Arizona Cardinals–Detroit Lions
22.25: Seattle Seahawks–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)
Hétfő
2.20: Atlanta Falcons–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: Los Angeles Rams–Buffalo Bills

 

Tampa Bay Buccaneers NFL Dallas Cowboys
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