Meglepetés: draftolatlan újonc irányítóval szerezte meg első győzelmét a Tampa Dallasban

A floridai együttes a félidőben még 10–7-es hátrányban volt, a harmadik negyedben azonban 17 pontot szerzett válasz nélkül, ezzel megalapozva sikerét. A mérkőzés egyik főszereplője Bucky Irving volt, aki 165 yardot futott és két touchdownt is elért – egy 72 yardos megiramodása pedig pályafutása eddigi leghosszabbjának bizonyul.

A találkozó másik hőse a sérült Baker Mayfieldet helyettesítő újonc irányító, Jalon Daniels volt, aki egymás utáni második mérkőzésén kezdett, és megbízható teljesítményt nyújtott. A draftolatlan játékos 25 passzkísérletéből 19 sikeres volt, 189 yardot ért el, és ő passzolta Irving első touchdownját.

A Buccaneers következő ellenfele a Pittsburgh Steelers lesz, a Cowboys pedig a Green Bay Packers vendégeként folytatja szereplését.

AMERIKAIFUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

Dallas Cowboys–Tampa Bay Buccaneers 16–24 (7–0, 3–7, 0–17, 6–0)

Vasárnap

15.30: Jacksonville Jaguars–Philadelphia Eagles, London (Tv: Arena4)

19.00: New England Patriots–Las Vegas Raiders

19.00: Tennessee Titans–Houston Texans

19.00: New York Jets–Cleveland Browns

19.00: Pittsburgh Steelers–Indianapolis Colts

19.00: Green Bay Packers–Chicago Bears (Tv: Arena4)

19.00: Miami Dolphins–Cincinnati Bengals

19.00: New Orleans Saints–Minnesota Vikings

19.00: Washington Commanders–New York Giants

22.05: Los Angeles Chargers–Denver Broncos

22.25: Arizona Cardinals–Detroit Lions

22.25: Seattle Seahawks–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Atlanta Falcons–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Los Angeles Rams–Buffalo Bills