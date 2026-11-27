DALLAS COWBOYS–PHILADELPHIA EAGLES

Ahogy arról beszámoltunk, az első – magyar idő szerint 19 órakor kezdődő – hálaadásnapi meccsen volt dráma bőven, két 8–2-es csapat találkozóján a Chicago Bears 39–35-re verte meg a Detroit Lionst. A legtöbb NFL-drukker azt hitte, a két csúcsmeccs között (merthogy éjjel következett a Bills–Chiefs) pihenhet egyet, a Cowboys úgyis átgázol a sérüléshullámmal küzdő Philadelphia Eaglesön. Nos, jó eséllyel az is elment aludni, vagy elkapcsolt, aki így tervezett, meg az is, aki nem, hiszen a Cowboys a szünetben már 28–10-re vezetett, a harmadik negyedben pedig már 31–10 is volt az állás, 21 pontos különbség.

Addigra a Cowboysnál a futó Javonte Williams már 100 yardnál és 3 TD-nél járt, a meccs pedig nagyon úgy tűnt, eldőlt, de nem. A szezont még a Cowboysnál kezdő Eagles-irányító, Joe Milton kezébe vette az irányítást, s amikor lehetett, legjobb elkapóját, DeVonta Smith-t találta meg – előbbi a meccs végére 331 passzolt yardig és 3 touchdown-passzig jutott, míg utóbbinak 11 elkapása, kereken 200 yardja és 2 TD-je lett. A végén 38–36-ra vezetett a Cowboys, de volt még idő egy drive-ra, Jake Elliott pedig az utolsó másodpercekben nem hibázott 59 yardról, az Eagles 39–38-ra győzött! A Cowboys mérlege így 5–7 (az Eagles 4–7), így jó eséllyel elbúcsúzhat a rájátszásálomtól.

BUFFALO BILLS–KANSAS CITY CHIEFS

Az elmúlt évek legélesebb NFL-párharca. Két jövőbeli Hall of Famer irányító párharca. A legjobban várt meccs, talán az egész alapszakaszban. Így vártuk a Bills–Chiefst, amelynél rögtön helyre kell tenni egy félreértést: sokan azt hitték, azzal, hogy a Bills az idény előtt új stadiont kapott, vége a buffalo-i dagonyázós meccseknek, innentől ők is dome-ban játszanak, de mindez nincs így: az új aréna is nyitott, az időjárásnak kitett, csak éppen a lelátó zárt. A rossz idő így erre a meccsre is hatással volt, a szél és az eső nem könnyítette meg a támadósorok dolgát.

Önmagában is elképesztő adat, így már itt beszúrjuk: az egyszeres MVP, a liga legjobb irányítójának tartott Josh Allen és a háromszoros bajnok, kétszeres MVP Patrick Mahomes összesen 255 yardot passzolt, ebből előbbi egyéni statisztikája az igazán elképesztő: a Bills-sztár úgy nyert meccset a rivális ellen, hogy 81 yardot passzolt 0 TD-vel és 2 INT-tel.

A meccs ennek megfelelően kevés pontot is hozott, a szünetben a Bills ment 7–3-ra, majd a második félidőt a Chiefst TD-vel kezdte, és jött az egyenlítés, így 10–10-zel fordultunk rá a hajrára. Ott láttunk egy-két elképesztő játékot, mint pl. Allen nagyszerű futását 3&10-re, vagy Mahomes futás közben, hátsó lábról eleresztett, keresztbe dobott passzát 3&15-re, de amikor a Chiefs vezethetett volna, Harrison Butker 46 yardról FG-t rontott. A végén ide-oda adták egymásnak a csapatok a labdát, a Chiefs megnyerhette volna a meccset, de 15 másodperccel a vége előtt puntolni kényszerült, amibe a Billsnél beleütöttek, majd a visszahordás pont elegendő volt arra, hogy négy másodperccel a vége előtt jöjjön Tyler Bass, aki 57-ről nem hibázott: nyert a Bills 13–10-re!

A Chiefs ezzel 8–3, a csoportgyőzelme veszélyben az egyelőre 8–2-es Denver Broncosszal szemben, míg a Bills 10–1, közel az AFC-s első kiemelés, de neki is a denveriekre kell még figyelnie ebben a csatában, a két csapat épp karácsonykor játszik majd egymással.