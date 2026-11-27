Pontzuhatag helyett dagonyázás, de az izgalom örök: a Bills legyűrte a Chiefst az NFL-hálaadás csúcsrangadóján – videó
DALLAS COWBOYS–PHILADELPHIA EAGLES
Ahogy arról beszámoltunk, az első – magyar idő szerint 19 órakor kezdődő – hálaadásnapi meccsen volt dráma bőven, két 8–2-es csapat találkozóján a Chicago Bears 39–35-re verte meg a Detroit Lionst. A legtöbb NFL-drukker azt hitte, a két csúcsmeccs között (merthogy éjjel következett a Bills–Chiefs) pihenhet egyet, a Cowboys úgyis átgázol a sérüléshullámmal küzdő Philadelphia Eaglesön. Nos, jó eséllyel az is elment aludni, vagy elkapcsolt, aki így tervezett, meg az is, aki nem, hiszen a Cowboys a szünetben már 28–10-re vezetett, a harmadik negyedben pedig már 31–10 is volt az állás, 21 pontos különbség.
Addigra a Cowboysnál a futó Javonte Williams már 100 yardnál és 3 TD-nél járt, a meccs pedig nagyon úgy tűnt, eldőlt, de nem. A szezont még a Cowboysnál kezdő Eagles-irányító, Joe Milton kezébe vette az irányítást, s amikor lehetett, legjobb elkapóját, DeVonta Smith-t találta meg – előbbi a meccs végére 331 passzolt yardig és 3 touchdown-passzig jutott, míg utóbbinak 11 elkapása, kereken 200 yardja és 2 TD-je lett. A végén 38–36-ra vezetett a Cowboys, de volt még idő egy drive-ra, Jake Elliott pedig az utolsó másodpercekben nem hibázott 59 yardról, az Eagles 39–38-ra győzött! A Cowboys mérlege így 5–7 (az Eagles 4–7), így jó eséllyel elbúcsúzhat a rájátszásálomtól.
BUFFALO BILLS–KANSAS CITY CHIEFS
Az elmúlt évek legélesebb NFL-párharca. Két jövőbeli Hall of Famer irányító párharca. A legjobban várt meccs, talán az egész alapszakaszban. Így vártuk a Bills–Chiefst, amelynél rögtön helyre kell tenni egy félreértést: sokan azt hitték, azzal, hogy a Bills az idény előtt új stadiont kapott, vége a buffalo-i dagonyázós meccseknek, innentől ők is dome-ban játszanak, de mindez nincs így: az új aréna is nyitott, az időjárásnak kitett, csak éppen a lelátó zárt. A rossz idő így erre a meccsre is hatással volt, a szél és az eső nem könnyítette meg a támadósorok dolgát.
Önmagában is elképesztő adat, így már itt beszúrjuk: az egyszeres MVP, a liga legjobb irányítójának tartott Josh Allen és a háromszoros bajnok, kétszeres MVP Patrick Mahomes összesen 255 yardot passzolt, ebből előbbi egyéni statisztikája az igazán elképesztő: a Bills-sztár úgy nyert meccset a rivális ellen, hogy 81 yardot passzolt 0 TD-vel és 2 INT-tel.
A meccs ennek megfelelően kevés pontot is hozott, a szünetben a Bills ment 7–3-ra, majd a második félidőt a Chiefst TD-vel kezdte, és jött az egyenlítés, így 10–10-zel fordultunk rá a hajrára. Ott láttunk egy-két elképesztő játékot, mint pl. Allen nagyszerű futását 3&10-re, vagy Mahomes futás közben, hátsó lábról eleresztett, keresztbe dobott passzát 3&15-re, de amikor a Chiefs vezethetett volna, Harrison Butker 46 yardról FG-t rontott. A végén ide-oda adták egymásnak a csapatok a labdát, a Chiefs megnyerhette volna a meccset, de 15 másodperccel a vége előtt puntolni kényszerült, amibe a Billsnél beleütöttek, majd a visszahordás pont elegendő volt arra, hogy négy másodperccel a vége előtt jöjjön Tyler Bass, aki 57-ről nem hibázott: nyert a Bills 13–10-re!
A Chiefs ezzel 8–3, a csoportgyőzelme veszélyben az egyelőre 8–2-es Denver Broncosszal szemben, míg a Bills 10–1, közel az AFC-s első kiemelés, de neki is a denveriekre kell még figyelnie ebben a csatában, a két csapat épp karácsonykor játszik majd egymással.
NFL
ALAPSZAKASZ
12. FORDULÓ
Csütörtök
Detroit Lions–Chicago Bears 35–39 (3–0, 16–10, 7–14, 9–15)
Los Angeles Rams–Green Bay Packers 26–13 (6–3, 7–10, 7–0, 6–0)
Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles 38–39 (14–0, 14–10, 3–7, 7–22)
Buffalo Bills–Kansas City Chiefs 13–10 (0–0, 7–3, 0–7, 6–0)
Péntek
21.00: Pittsburgh Steelers–Denver Broncos
Vasárnap
19.00: Cincinnati Bengals–New Orleans Saints
19.00: Houston Texans–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
19.00: Indianapolis Colts–New York Giants
19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans
19.00: Miami Dolphins–New York Jets
19.00: Minnesota Vikings–Atlanta Falcons
22.05: Los Angeles Chargers–New England Patriots
22.25: Arizona Cardinals–Washington Commanders
22.25: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)
Hétfő
2.20: Cleveland Browns–Las Vegas Raiders (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)