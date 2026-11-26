Az egyaránt 6–4-es mérleggel álló Packers látogatott Los Angelesbe. A vendégek pocsékul kezdtek: egy 3&out után Tucker Kraft vétett fumble-t, azonban a Rams mindkétszer csak mezőnygólt ért el. Ezt követően magára talált a Green Bay-i támadósor, és a szünetig mindhárom támadássorozatát pontszerzéssel zárta, két mezőnygól között Christian Watson szerzett elkapott hatpontost. A futójátékra alapozó Ramsnél Kyren Williams futott be a célterületre az első félidőben, így 13–13-as döntetlennel fordultak a második játékrészre a csapatok.

A szünet előtt a Packers agyrázkódás gyanúja miatt elvesztette Watsont. Ez pedig meg is látszott a második félidei játékukon. A vendégek az egész meccsen kevesebb mint húsz percet birtokolták a labdát, a második félidőben csak hat perc 15 másodpercig támadtak. A liga egyik legrosszabb futójátékával rendelkező Green Baynél Watson hiányában a passzjáték sem működött. Mindössze 16 játéka volt a vendégeknek a szünet után, ebből pontszerzés nem született, Jordan Love viszont kétszer is eladta a labdát.

Ugyan a Ramsnél hiányzott a két sztárelkapó, Puka Nacua és Davante Adams, ott volt azonban Blake Courm. A születésnapos futó vezérletével a Los Angeles jól menedzselte az órát és szétszedte a Green Bay-i védelmet. Sen McVay tíz éve a Rams edzője, azóta egy futónak sem volt annyi labdacipelése, mint Corumnak (32). Ebből 25 a második félidőben volt 161 yardért. A 26 éves futó végül 184 futott és 21 elkapott yarddal zárt, előbbi során egy touchdownt is szerzett. A korábbi Green Bay-i rúgó, Brandon McManus a második félidőben is értékesített két mezőnygólt, így végül nagyon simán, 26–13-ra nyert a Rams.

A vendégeknek összesen 244 támadóyardjuk volt, míg a Los Angeles csak futás során szerzett 241-et. Matthew Stafford (16/23) 140 yarddal és egy eladott labdával zárt, legjobb elkapója Konata Mumpfield volt, aki négy elkapásból jutott el 69 yardig. A Packersnél Love 198 yardig jutott, egy touchdownjára két eladott labda jutott, a vendégek összesen 55 yardot termeltek a földön. Kiválásáig Watson (négy elkapás, 65 yard, TD) tűnt ki, Matthew Goldennek mindössze egy elkapása volt 39 yardért. A súlyos sérülésből visszatérő Micah Parsons szerezte a vendégek egyetlen sackjét.

A Rams sorozatbeli ötödik győzelmével 7–4-re módosította mérlegét és feljött az utolsó rájátszást érő helyre az NFC-ben. A 6–5-ös Packers pedig visszaesett a kilencedik helyre, az nfl.com szerint mindössze 23 százalékos esélye van rájátszásba jutni.

NFL

ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

Csütörtök

Los Angeles Rams–Green Bay Packers 26–13 (6–3, 7–10, 7–0, 6–0)

KÉSŐBB

19.00: Detroit Lions–Chicago Bears (Tv: Arena4)

22.30: Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Péntek

2.20: Buffalo Bills–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

21.00: Pittsburgh Steelers–Denver Broncos

Vasárnap

19.00: Cincinnati Bengals–New Orleans Saints

19.00: Houston Texans–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

19.00: Indianapolis Colts–New York Giants

19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans

19.00: Miami Dolphins–New York Jets

19.00: Minnesota Vikings–Atlanta Falcons

22.05: Los Angeles Chargers–New England Patriots

22.25: Arizona Cardinals–Washington Commanders

22.25: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Cleveland Browns–Las Vegas Raiders (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)