Kocsis Zsolt 1993-ban az Újpestben kezdett vívni, 2000 és 2008 között pedig a BSE versenyzője volt. A korosztályos válogatottságot rendre kiharcoló kardozóval edzőként mindvégig Decsi István foglalkozott. Korán, 23 évesen hagyta abba az aktív pályafutását, amely során a juniorcsapattal a világbajnokságon bronz-, az Európa-bajnokságon pedig ezüst- és bronzérmet nyert. A különböző korosztályokban összesen...

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