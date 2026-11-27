Kocsis Zsolt: Kis létszámból a nagy eredményekért
A Magyar Edzők Társaságával együttműködésben indított Mestermunka című sorozatunkban az utánpótlásedzői szakmát szeretnénk közelebb hozni olvasóinkhoz a legkiválóbb trénerek portréival. Ezen a héten Kocsis Zsoltot, a Vasas kardvívóedzőjét, a kadét leány kardválogatott keretedzőjét mutatjuk be.
Kocsis Zsolt 1993-ban az Újpestben kezdett vívni, 2000 és 2008 között pedig a BSE versenyzője volt. A korosztályos válogatottságot rendre kiharcoló kardozóval edzőként mindvégig Decsi István foglalkozott. Korán, 23 évesen hagyta abba az aktív pályafutását, amely során a juniorcsapattal a világbajnokságon bronz-, az Európa-bajnokságon pedig ezüst- és bronzérmet nyert. A különböző korosztályokban összesen...
Legfrissebb hírek
Jégkorong: itt az U20-as bő keret a vb-re
Utánpótlássport
2026.11.25. 13:40