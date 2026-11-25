Az idényt 6–2-es mérleggel kezdő Steelers a legutóbbi két mérkőzésén vereséget szenvedett, a csoportrivális Cincinnati valósággal átgázolt rajta, majd a hétmeccses vereségsorozattal érkező, sérülésektől tizedelt Philadelphia is felülmúlta.

A 43. életévét jövő szerdán betöltő Rodgers az idény előtt bejelentette, hogy ez lesz az utolsó szezonja, s statisztikai szempontból karrierje legrosszabb teljesítményét nyújtja, csupán 60%-os pontossággal passzol (ezek is inkább rövid, biztonsági megoldások), 19%-ban el sem találja a megcélzott elkapóját, ráadásul már 31-szer sackelték, amivel 257 yardot (a ligában a legtöbbet) veszített támadásban a Pittsburgh. Nemcsak a számok mutatják hanyatló teljesítményét, a mozgása is lassú már.

„Aaron Rodgers az irányítónk” – mondta a Philadelphia elleni vereséget követően Mike McCarthy, a Steelers idény előtt kinevezett vezetőedzője, aki Green Bayben mér együtt dolgozott és nyert Super Bowlt Rodgersszel, és aki miatt az irányító elvállalta ezt az idényt. A nyilatkozatát követően a klub mégis bejelentette, hogy Rodgers át sem öltözik a Denver Broncos ellen pénteken magyar idő szerint 21 órakor esedékes meccsre, amelyen Mason Rudolph kezd. Az ESPN szerint az is könnyen elképzelhető, hogy Rodgers többet nem játszik idén, azaz ezzel véget is érhetett a pályafutása.

Rudolph 2023-ban hasonló helyzetben volt, az idény utolsó három meccsén kezdett, és mind a hármat megnyerte vele a Steelers. A 2018-ban draftolt irányító mellett Will Howard és Drew Allar van még a keretben ezen a poszton, az idény hátralévő részében akár a két fiatalt is kipróbálhatja McCarthy, akinek feladatai közé tartozik, hogy megtalálja a hosszútávú megoldást ezen a poszton.

A Steelers jelenleg rájátszást érő helyen áll, ha Rudolph jól játszik vagy Rodgers mégis visszatér még, a kísérletezés helyett a playoff lesz a csapat fő célja.

NFL

ALAPSZAKASZ, A 12. FORDULÓ MŰSORA

Csütörtök

2.00: Los Angeles Rams–Green Bay Packers (Netflix)

19.00: Detroit Lions–Chicago Bears (Tv: Arena4)

22.30: Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Péntek

2.20: Buffalo Bills–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

21.00: Pittsburgh Steelers–Denver Broncos

Vasárnap

19.00: Cincinnati Bengals–New Orleans Saints

19.00: Houston Texans–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

19.00: Indianapolis Colts–New York Giants

19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans

19.00: Miami Dolphins–New York Jets

19.00: Minnesota Vikings–Atlanta Falcons

22.05: Los Angeles Chargers–New England Patriots

22.25: Arizona Cardinals–Washington Commanders

22.25: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Cleveland Browns–Las Vegas Raiders (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)