Utolsó másodperces 57 yardos mezőnygóllal nyert a Jaguars Londonban – videók

JACKSONVILLE JAGUARS–PHILADELPHIA EAGLES

A Jaguars megnyerte idei első londoni meccsét, de ehhez Cam Little bravúrja kellett. Az első TD-t a Jacksonville szerezte Parker Washington 51 yardos elkapása révén. A második negyedben aztán egy hosszú (hét és fél perc) és egy gyors (55 másodperc) touchdownnal válaszoltak a vendégek. A szünet után egy 69 yardos támadássorozat végén mezőnygóllal szépített a pályaválasztó Jaguars, de a következő támadássorozatban Lawrence eladta a labdát. Az Eagles támadósora azonban a meccs nagy részében hatástalan volt, így hiába rontott el két negyedik kísérletet is a Jacksonville, három perccel a mérkőzés vége előtt Washington újabb TD-elkapásának köszönhetően már a Jaguars volt előnyben. Az utolsó philadelphiai támadósorozatból mezőnygóllal zárult, de maradt nyolc másodperc az órán. Ameer Abdullah 53 yardos visszahordása után jöhetett Little, aki az utolsó másodpercben bevágta 57 yardról, ezzel nyert és 4–1-re javította mérlegét a Jaguars. 19–17

Lawrence 331 yarddal, két TD-vel és egy eladott labdával zárt, Parker Washington hat elkapásból 124 yardot és két TD-t tett a közösbe, míg Bhayshul Tuten 72 yardot tett meg a földön. Jalen Hurts 40 passzkísérletéből csak 21 volt pontos 220 yardért és egy hatpontosért, amit Darius Cooper kapott el.

NEW ENGLAND PATRIOTS–LAS VEGAS RAIDERS

Véget ért a Las Vegas-i tündérmese? A Raiders három győzelemmel nyitott, majd szoros meccsen maradt alul a Chiefs ellen, azonban a gyengén rajtoló Patriots ellen nagy pofonba szaladt bele. A New England az első hat támadássorozatából csak egyszer puntolt egy fumble mellet (amit nem Drake Maye követett el), ellenben szerzett négy touchdownt. A Raiders támadósora a negyedik negyedik csak egy drive-ban jutott 50 yard fölé, abból TD is lett. A vendégek futójátéka teljesen reménytelen volt, mindössze 38 yardig jutottak a földön. A végjátékra már beállt Fernando Mendoza is, aki nyolc passzkísérletéből hatszor találta meg elkapóját 48 yardért. A Raidersben egyedül Brock Bowers (nyolc elkapás, 110 yard, 1 TD) emelkedett ki, de a tight end is a záró játékrészben kozmetikázta statisztikáit. Drake Maye-nek idén először nem volt eladott labdája, volt ellenben 374 passzolt yardja és öt TD-je. DeMario Douglas két hatpontost szerzett, míg Kyle Williams 91 yarddal és egy touchdownnal zárt. 45–17

TENNESSEE TITANS–HOUSTON TEXANS

Két nyeretlen csapat találkozott Nashville-ben, de a mérleg csalóka és ezt be is bizonyította a Houston. A Titans első drive-jából elért egy mezőnygólt, de ezt követően több pontot már nem engedett a Texans védelme, amely szerzett két labdát és kiharcolt két sikertelen negyedik kísérletet is. A Texans támadósora sem tündökölt az első félidőben, csak négy mezőnygól jött össze, a szünet után viszont már két touchdown is jött CJ Stroudtól: egyet futott és egyet passzolt a vendégek irányítója. A Houston magabiztos játékkal szerezte meg első győzelmét a liga egyik legrosszabb csapata ellen. Stroud 34 passzából 26 volt pontos 261 yardért, a TD-t Jaylin Noel kapta el, míg a legtöbb yardot (65) Xavier Hutchinson gyűjtötte. 3–26

NEW YORK JETS–CLEVELAND BROWNS

A sorozatban hármat nyerő Browns menetelésének a három meccs óta nyeretlen Jets vetett véget. A vendégek mindössze tíz first downt és 197 yardot szereztek. Persze a New York-i támadósor sem hasított, de Braelon Allen (116 yard, TD) vezette futójáték működött, míg a levegőben Garrett Wilson termelte a yardokat (104 yard, TD). A Browns támadhatott a győzelemért, de a hatodik fumble ennek is hamar véget vetett. 17–12

PITTSBURGH STEELERS–INDIANAPOLIS COLTS

Folytatja a sormintát a Steelers. A Pittsburgh Steelers az idény eleje óta egy meccset nyer hazai pályán, aztán egyet elveszít idegenben. Mivel az előző forduló csütörtöki meccsén Mike McCarthy csapata kikapott Clevelandben, most jött a győzelem. A hazaiak védelme szinte folyamatosan nyelte a yardokat, de TD-t csak egyet engedett a Coltsnak, amely Spencer Shrader révén öt mezőnygólt – köztük egyet 57 yardról – értékesített. Aaron Rodgers a második drive-ből kiosztott Jaylen Warrennek egy nyolcvanyardos touchdownt, majd később két TD-átadást Pat Freiermuth is lehúzott, Warrennek továbbá volt a földön is 101 yardja és egy hatpontosa. Az Indainapolis sokáig tartotta a lépést a mezőnygólok ellenére, de a záró játékrészben a két sikertelen negyedik kísérlet végérvényesen eldöntötte a mérkőzést. 34–22

GREEN BAY PACKERS–CHICAGO BEARS

A Packers a legutóbbi négy Bears elleni meccséből hármat is elvesztett, köztük az előző idénybeli wild car körös találkozót, amikor a szünetben még 21–3-ra vezetett a Green Bay. Ezúttal a harmadik negyed elején 20–7-re vezetett a Packers, viszont most nem volt Caleb Williams, és sem az egy interceptiont dobó Case Keenum, sem a két eladott labdával járó Tyson Bagent nem hasonlítható a 2024-es drafton 1/1-es Williamshez. Jordan Love ellenben karrierje egyik legjobb meccsét játszotta: a 367 passzolt yard a legtöbb Packers-irányítótól a Lambeau Field a Bears ellen. A hazaiak irányítója két hosszú TD-vel is megtalálta a parádésan játszó Christian Watsont: előbb a második negyedben egy 42 yardossal, aztán a harmadik negyedben egy 53 yardossal. Watson így hat elkapásból 143 yarddal zárt, míg Matthew Golden szintén hat elkapásból 123 yardig jutott, továbbá MarShawn Lloyd a földön szerzett két hatpontost. A Packers az idényben először áll pozitív mérleggel. 31–7

MIAMI DOLPHINS–CINCCINATI BENGALS

A Bengals könnyedén nyert az 1/1-re esélyes Dolphins otthonában. A Cincinnati a negyedik negyed elején már 28–10-re vezetett, így hiába a két vendég TD a záró játékrészben egy mezőnygóllal valamint az onside kick levédekezésével hoztáka kötelezőt a vendégek. Joe Burrow csak 19 yardot passzolt, de ebben is belefért négy TD, kedvenc célpontja természetesen ezúttal is Ja'Marr Chase volt (hat elkapás, 77 yard, TD). Malik Willisnek hiába lett a meccs végére két TD-je (egy futott, egy passzolt), de a négy labdavesztés sokat ront az összképen. 24–31

NEW ORLEANS SAINTS–MINNESOTA VIKINGS

Öt forduló után is hibátlan a Vikings. A 7–6-os első félidő után felpörögtek az események: rögtön a szünet utáni kezdőrúgást követően Jayden Price vétett fumble-t, a rövid pályát Justin Jefferson elkapott hatpontosával használta ki a Minnesota, amelynek védelme is labdát szerzett. Az interception után viszont a vendégek is fumble-t vétettek, a labdát összeszedő Jonas Sanker pedig meg sem állt a célterületig. A negyedik negyedben aztán előbb TD-t, majd FG-t szereztek a vendégek ezzel le is zárva a mérkőzést. Tyler Shough 96 passzolt yarddal és két eladott labdával zárt, míg Kyler Murray 229 yardot és egy TD-t dobott. 13–23

WASHINGTON COMMANDERS–NEW YORK GIANTS

A Commanders az első támadástól kezdve vezetett, a negyedik negyed elején már 27–13 volt az állás, de a Jameis Winston vezette Giants kétszer is végigszaladt a pályán és egyenlített. A hosszabbítást a vendégek kezdték, Dominic Zvada azonban 47 yardról kihagyta a mezőnygólt. Ez volt a New York-i rúgó harmadik kihagyott mezőnygólja, így nem lennénk meglepve, ha jövő héten már nem ő lenne a kicker a Giantsnél. A Washington azonban négy play után elpuntolta a labdát, így jöhetett ismét a New York. Viszont a Giants sem akarta megnyerni a meccset, Cam Skattebo vétett fumble-t. Maradt közel két perce a fővárosiaknak és egy mezőnygóllal megnyerhették volna a meccset. El is jutottak Jayden Danielsék a 24 yardos vonalig 55 másodperccel a mérkőzés vége előtt, de a nagyon lassan felálló támadósorban Daniels indult meg. A vendégek megállították, a hazaiaknak nem volt időkérése, így lepörgött az óra... 27–27

A sérülésből visszatérő Daniels 199 yardot passzolt és 103-at futott, a földön két touchdownt is szerzett. A hazaiaknál Jameis Winston 326 yardot és három TD-t passzolt, Cam Skattebo 59 yardot futott, míg Isaiah Likely és Malik Nabers is 11 elkapással zárt. Előbbi 94 yardot és két TD-t, utóbbi 121 yardot és egy TD-t tett a közösbe.

AMERIKAIFUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

Vasárnap

Jacksonville Jaguars–Philadelphia Eagles 19–17 (7–0, 0–14, 3–0, 9–3)

New England Patriots–Las Vegas Raiders 45–17 ( 14–7, 7–0, 14–3, 10–7)

Tennessee Titans–Houston Texans 3–26 (3–3, 0–9, 0–7, 0–7)

New York Jets–Cleveland Browns 17–12 (7–3, 0–3, 0–0, 10–6)

Pittsburgh Steelers–Indianapolis Colts 34–22 (7–6, 10–7, 7–6, 10–3)

Green Bay Packers–Chicago Bears 31–7 (7–0, 7–7, 9–0, 8–0)

Miami Dolphins–Cincinnati Bengals 24–31 (7–7, 0–14, 3–7, 14–3)

New Orleans Saints–Minnesota Vikings 13–23 (0–3, 7–3, 6–7, 0–10)

Washington Commanders–New York Giants 27–27 (6–3, 6–0, 7–10, 8–14, 0–0) – hosszabbítás után

Vasárnap késő este

22.05: Los Angeles Chargers–Denver Broncos

22.25: Arizona Cardinals–Detroit Lions

22.25: Seattle Seahawks–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Atlanta Falcons–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Los Angeles Rams–Buffalo Bills

Csütörtökön játszották

Dallas Cowboys–Tampa Bay Buccaneers 16–24 (7–0, 3–7, 0–17, 6–0)