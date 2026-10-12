A San Francisco egy mezőnygóllal verte a címvédőt az idény eddigi legjobb meccsén – videó

LOS ANGELES CHARGERS–DENVER BRONCOS

Továbbra is nyeretlen az idény előtt sötét lóként aposztrofált Chargers. A Denver korán vezetést szerzett kihasználva Charlie Kolar fumble-jét. A szünet után aztán egyenlített a Charges, majd egy vendég fumble-t Kimani Vidal rögtön egy 42 yardos futott hatpontossal büntetett előnybe juttatva a Los Angelest. Jött viszont a negyedik negyed és a már-már szokásos Bo Nix féle denveri fordítás. Will Lutz első mezőnygólja még kimaradt, utána viszont másfél perc alatt 41 yardot megtéve touchdownnal egyenlített a Broncos, majd két mezőnygóllal megnyerte a mérkőzést. A Chargers is hozta a szokásos formáját, csak az ő esetükben ez így nézett ki a negyedik negyedben: 3&out (mínusz nyolc yard), négy játék után sikertelen negyedik kísérlet a saját térfélen, fumble és interception. Bo Niy 123 yardnál állt meg, az egy passzolt TD-jét Courtland Sutton kapta el, míg a hazaiaknál Vidal mellett Hayden Rucci szerzett hatpontost. 17–23

ARIZONA CARDINALS–DETROIT LIONS

A Lions az előző négy meccséből hármon is harminc pont fölé jutott, Arizonában is hozta ezt Dan Campbell csapata. Sőt, a Detroit meg sem állt 45 pontig. Az első negyedben háromszor 3&outtal leparancsolta a vendég támadósort a Cardinals. Az azt követő hét támadásból viszont folyamatosan termelte a pontokat a Lions, ráadásul hatszor touchdownnal zárult a drive. A Jacoby Brisett vezette hazaiak természetesen ezzel nem tudták tartani a lépést. Jared Goff 271 yardot és három touchdownt passzolt, egyet meg futott. Jahmyr Gibbs hatos átlaggal jutott el 151 yardig és két hatpontosig a földön. Sam LaPorta 88 yardot és egy TD-t, Jameson Williams pedig két elkapásból 47 yardot és két touchdownt gyűjtött. Brissett 292 yardot passzolt három TD és egy INT kíséretében, a hazaiaknál Trey McBride szerzett hatpontost az első negyedben, míg Teagan Quitoriano kettőt a záró játékrészben. 21–45

SEATTLE SEAHAWKS–SAN FRANCISCO 49ERS

Volt itt minden, mint a búcsúban... A két csapat az előző idényben is két emlékezetes meccset játszott, és ezúttal is sikerült túlszárnyi az amúgy is magas elvárásokat. Volt idényrekordot jelentő hét turnover, kizárták Dre Greenlaw-t és már 47 pontot szereztek a csapatok, amikor a negyedik negyedben az egyik fél a mérkőzésen először 25 yardnál hosszabb TD-drive-ot vezetett. Sam Darnold rögtön az első hazai támadósorozatban eladta a labdát, ezt követően Mike Evans szerzett hatpontost. Majd a Seattle puntját Jacob Cowing nem tudta megszelídíteni, a rövid pályát Emanuel Wilson révén használta ki a Seahawks. A második negyedben aztán punt Wilsontól szerzett labdát a vendég csapat, Cristian McCaffrey pedig rögtön az első játékból 11 yardról befutott a célterületre. A hazaiak baját tovább tetézte, hogy a a szünet előtt George Holanitól Gracen Halton kaparintotta meg a labdát és szerzett fumble utáni visszahordott TD-t.

A 13–21-re végződő első féldiő után pocsékul alakult a harmadik negyed a 49ers számára. Sam Darnold dobott interception, de a hazai mezőnygólkísérlet kimaradt. A következő két San Franciscói támadás pedig egyaránt labdavesztéssel zárult, amiből tíz pontot szerezve megfordította a mecset a Seattle. Végül elérkezett a korábban említett negyedik negyedes TD, amely során hét perc alatt 74 yardot megtéve Brock Purdy kiosztotta második TD-átadását. Egy gyorsmezőnygólváltás után hárompontos hátrányból támadhatott a Seattle. A félpályánál negyedik kísérletre Cooper Kupp kapta el a labdát, két védő gyűrűjében előre vetődött, de a játékvezetők úgy ítélték meg a helyzetet, hogy nincs first down, nyert és maradt hibátlan a 49ers. 32–29

AMERIKAIFUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

Vasárnap késő este

Los Angeles Chargers–Denver Broncos 17–23 (0–7, 3–3, 14–0, 0–13)

Arizona Cardinals–Detroit Lions 21–45 (7–0, 0–24, 7–14, 7–7)

Seattle Seahawks–San Francisco 49ers 29–32 (7–7, 14–6, 13–0, 3–11)

Vasárnap kora este

Jacksonville Jaguars–Philadelphia Eagles 19–17 (7–0, 0–14, 3–0, 9–3)

New England Patriots–Las Vegas Raiders 45–17 ( 14–7, 7–0, 14–3, 10–7)

Tennessee Titans–Houston Texans 3–26 (3–3, 0–9, 0–7, 0–7)

New York Jets–Cleveland Browns 17–12 (7–3, 0–3, 0–0, 10–6)

Pittsburgh Steelers–Indianapolis Colts 34–22 (7–6, 10–7, 7–6, 10–3)

Green Bay Packers–Chicago Bears 31–7 (7–0, 7–7, 9–0, 8–0)

Miami Dolphins–Cincinnati Bengals 24–31 (7–7, 0–14, 3–7, 14–3)

New Orleans Saints–Minnesota Vikings 13–23 (0–3, 7–3, 6–7, 0–10)

Washington Commanders–New York Giants 27–27 (6–3, 6–0, 7–10, 8–14, 0–0) – hosszabbítás után

Hétfő

2.20: Atlanta Falcons–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Los Angeles Rams–Buffalo Bills

Csütörtökön játszották

Dallas Cowboys–Tampa Bay Buccaneers 16–24 (7–0, 3–7, 0–17, 6–0)