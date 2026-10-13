Josh Allen és a Buffalo hosszabbítás után húzta be az MVP-k csatáját Los Angelesben – videó

Az elmúlt két idény MVP-je (Matthew Stafford és Josh Allen) csapott össze a hétfő esti rangadón. A szezon rajtja előtt a Super Bowlra két legesélyesebbnek tartott csapat közül a vendégek kezdtek jobban. Ray Davis rögtön 70 yardos kickoff return visszahordással nyitott, bár ebből és a következő Bills támadásból is csak mezőnygól lett. A Rams több mint hétperces támadással indított, de Harrison Mevis kihagyta az FG-t. A második hazai támadás – az elsőhöz hasonlóan – 14 játékból állt és több mint hét percet ölelt fel, ezúttal viszont már Davante Adams révén összejött a touchdown. Erre már TD-vel válaszolt a Buffalo is, Ty Johnson 40 yardos elkapása után James Cook futott be a célterületre 17 yardról.

A 13–7-es első félidő után egyből fordított a Rams: a két büntetéssel is előrejutó hazaiaknál Blake Corum szerzett futott hatpontost. Gyors puntváltás után beindult mindkét támadósor és a rendes játékidő végéig 3-3 TD-t ért el. Előbb Josh Allen Keon Colemant találta meg, majd Stafford Puka Nacuának osztott ki egy TD-passzt, aztán Allen futva jutott be a célterültre és Adams pedig megszerezte második elkapott hatpontosát. A gyorsabb támadások után a Bills próbálta kontrollálni az órát, az öt és fél percet felölelő támadás végén Cooknak is összejött a második touchdownja. A Ramsnek maradt így is másfél perce, ez pedig bőven elégnek bizonyult, Kyren Williams is feliratkozott a pontszerzők közé. A touchdown után a Los Angeles nem ment rá a kétpontosra, így 33–33-as eredmény következtében jöhetett a hosszabbítás.

A pénzfeldobást a Rams nyerte, de átadta a támadás jogát a Billsnek, amely hiába tett meg 51 yardot, Cook második fumble-je után támadhatott a győzelemért a Los Angeles. A hazaiak azonban hiába jutotak el mezőnygól távolságig, Mevis a második mezőnygólját is kihagyta, pontosabban Greg Rousseau blokkolt. A Bills élt az újabb eséllyel, Tyler Bass a kétperces figyelmeztetés után bevágta 45-ről, a Bills nyerte a rangadót. 34–37

Az MVP irányítók közül Staffordnak 54 passzkísérlete volt, ebből negyvenből lett elkapás 383 yardért és három touchdownért. Puka Nacua hétfő esti rangadókat tekintve rekordot jelentő 17 elkapást jegyzett 138 yardért és egy hatpontosért, a célterülethez közel pedig Davante Adams (öt elkapás, 51 yard, két TD) lépett elő. A vendégeknél Josh Allen csak 19-szer passzolt, ebből 12 talált célba 210 yardért és egy első félidőt lezáró interceptionért. A Bills irányítója viszont extrát hozott a földön: tíz futásból 121 yarddal és egy touchdownnal segítette csapatát. A futójátékból James Cook 111 yarddal vette ki a részét, de az egy TD-je mellett két fumble-t is vétett, ami majdenm végzetesnek bizonyult.

A különbséget a special team egységek jelentették. A vendégeknél Bass minden rúgását értékesítette, ellenben Mevis mindkét mezőnygólkísérletét kihagyta. A Bills győzelmével 4–1-es mérleggel áll, míg a Rams ismét negatív mérleggel (2–3) rendelkezik.

AMERIKAIFUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

Kedd

Los Angeles Rams–Buffalo Bills 34–37 (0–6, 7–7, 7–6, 20–15, 0–3)

Csütörtökön játszották

Dallas Cowboys–Tampa Bay Buccaneers 16–24 (7–0, 3–7, 0–17, 6–0)

Vasárnap kora este

Jacksonville Jaguars–Philadelphia Eagles 19–17 (7–0, 0–14, 3–0, 9–3)

New England Patriots–Las Vegas Raiders 45–17 ( 14–7, 7–0, 14–3, 10–7)

Tennessee Titans–Houston Texans 3–26 (3–3, 0–9, 0–7, 0–7)

New York Jets–Cleveland Browns 17–12 (7–3, 0–3, 0–0, 10–6)

Pittsburgh Steelers–Indianapolis Colts 34–22 (7–6, 10–7, 7–6, 10–3)

Green Bay Packers–Chicago Bears 31–7 (7–0, 7–7, 9–0, 8–0)

Miami Dolphins–Cincinnati Bengals 24–31 (7–7, 0–14, 3–7, 14–3)

New Orleans Saints–Minnesota Vikings 13–23 (0–3, 7–3, 6–7, 0–10)

Washington Commanders–New York Giants 27–27 (6–3, 6–0, 7–10, 8–14, 0–0) – hosszabbítás után

Vasárnap késő este

Los Angeles Chargers–Denver Broncos 17–23 (0–7, 3–3, 14–0, 0–13)

Arizona Cardinals–Detroit Lions 21–45 (7–0, 0–24, 7–14, 7–7)

Seattle Seahawks–San Francisco 49ers 29–32 (7–7, 14–6, 13–0, 3–11)

Atlanta Falcons–Baltimore Ravens 23–30 (7–3, 7–6, 3–6, 6–8,0–7) – hosszabbítás után