Emlékezetes mérkőzéssel indult a Hálaadás. A forduló előtt egyaránt 8–2-vel állt a Chicago és a Detroit is, előbbinek öt, utóbbinak hatmeccses győzelmi sorozata volt. Ez első negyedben még elmaradt a pontzuhatag, a hazaiak első drive-juk végén egy mezőnygólt szereztek, a Bears viszont hiába jutott közel a Lions vörös zónájáig, Colston Loveland fumble-je után nem sikerült az egyenlítés. A második negyed aztán már ízelítőt adott abból, mi várható a mérkőzésen...

A Detroit egy hétperces 13 játékból álló támadássorozat alkalmával 90 yardot haladtak, a pontot az i-re Jahmyr Gibbs egyyardos TD-futása tette fel. A Bears is megindult, egy mezőnygól után Kyle Monangai futott hatpontosával 10–10-es állást mutatott az eredményjelző. Nem sokáig örülhettek a vendégek, előbb egy safetyt ért a Lions védelme, majd a támadók egy perc alatt végigmentek a pályán és 19–10-re növelték a Lions előnyét. A szünet után már felváltva szerezték a touchdownokat a csapatok, 26–24-es detroiti vezetéssel jöhetett az őrült végjáték.

A Lions egy mezőnygóllal, aztán egy touchdownnal ellépett két labdabirtoklásra. Caleb Williams válaszul kiosztott Rome Odunzénak egy 41 yardos TD-passzt, majd az irányító maga futott be a célterületre a kétpontos kísérletnél. Ráadásul Jared Goff eladta a labdát, de megmentette őt a Lions védelme, amely sikertelen negyedik kísérletre kényszerítette Williamséket. Gibbs 34 yardos futása után viszont megakadt a hazai támadósor is, TJ Edwards egy kulcsfontosságú negyedik kísérletnél megállította Gibbset, így esélyt teremtve a támadósornak a győzelemre.

William pedig nem okozott csalódást, három másodperccel a mérkőzés vége előtt Odunzét találta meg a célterület sarkán, az elkapó bravúrosan húzta le a labdát. Ekkor vezetett először a Bears, ez győzelmet ért. 35–39

A meccs legjobb játékosa Jahmyr Gibbs volt, aki 21 labdacipelésből 205 yardot és három hatpontos gyűjtött, míg öt elkapásból 47 yarddal segítette csapatát. Goff 313 yardot passzolt egy-egy touchdown és interception kíséretében, legmegbízhatóbb elkapója szokás szerint Amon-Ra St. Brown (hét elkapás, 146 yard) volt. Caleb Williams 345 yardot és két touchdownt passzolt mindkettőt Rome Odunzénak, Kyle Monangai pedig a földön jutott be kétszer a célterületre. A chicagói támadósor motorja D'Andre Swift volt, aki futással 65, elkapással 97 yardot termelt.

A Chicagónak folytatódott tehát a győzelmi sorozata, 9–2-re módosult a mérlege, és hatalmas lépést tett az NFC Északi divízió megnyerésére.

NFL

ALAPSZAKASZ

12. FORDULÓ

Csütörtök

Detroit Lions–Chicago Bears 35–39 (3–0, 16–10, 7–14, 9–15)

Los Angeles Rams–Green Bay Packers 26–13 (6–3, 7–10, 7–0, 6–0)

KÉSŐBB

22.30: Dallas Cowboys–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Péntek

2.20: Buffalo Bills–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

21.00: Pittsburgh Steelers–Denver Broncos

Vasárnap

19.00: Cincinnati Bengals–New Orleans Saints

19.00: Houston Texans–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

19.00: Indianapolis Colts–New York Giants

19.00: Jacksonville Jaguars–Tennessee Titans

19.00: Miami Dolphins–New York Jets

19.00: Minnesota Vikings–Atlanta Falcons

22.05: Los Angeles Chargers–New England Patriots

22.25: Arizona Cardinals–Washington Commanders

22.25: San Francisco 49ers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

Hétfő

2.20: Cleveland Browns–Las Vegas Raiders (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)