A szomorú hírt Ingvar Jónsson legutóbbi klubja, a Víkingur Reykjavík, valamint az Izlandi Labdarúgó-szövetség is megerősítette. Jónsson hazájában a Njarðvík, a Stjarnan és a Víkingur Reykjavík színeiben szerepelt, pályafutása során Norvégiában is légióskodott: a Start, a Sandnes Ulf és a Sandefjord együttesében is megfordult.

Az izlandi felnőttválogatottban nyolc alkalommal lépett pályára, és rendszeresen kapott meghívót a nemzeti csapat keretébe. Korábban az U21-es és az U19-es válogatottban is lehetőséget kapott.

Az Izlandi Labdarúgó-szövetség közleményében kiemelte: Jónsson sikeres pályafutást tudhatott maga mögött, és részvétét fejezte ki a családtagoknak, barátoknak és hozzátartozóknak. A Víkingur Reykjavík szintén megrendülten búcsúzott egykori játékosától, hozzátéve, hogy gondolataik a családdal és az elhunyt közeli hozzátartozóival vannak.