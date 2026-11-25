A 18-ból már 11 játékhét lement a 2026-os NFL-alapszakaszból, s elérkeztünk a hálaadásig, ami az Egyesült Államokban kiemelt ünnep, az amerikai szakírók és szurkolók meg innentől számítják az idény érdemi részét, az ezt követő heteket tekintik a messze legfontosabb időszaknak – nem alaptalanul. Jóllehet néhány csapat sorsa eddigre megpecsételődik, cserélni már nem lehet, és az erőviszonyok is kialakultak, az időjárás ilyenkor „kapcsol át” igazi futballidőbe – a hideget, a havat, a szelet értve rajta –, és ilyenkor derül ki valójában, melyik gárdára lehet szimplán playoffcsapatként, melyikre bajnokesélyesként tekinteni.

Jelenleg a San Francisco 49ers vezeti az NFC-t, a Buffalo Bills az AFC-t egyaránt 9–1-es mérleggel, de 8–2-es csapatból négy, 7–3-asból három is van, tehát egyáltalán nincs még lefutva az alapszakaszverseny. Az NFL ráadásul megadja az ünneplés módját, az idei hálaadás (november 26., csütörtök) programja igazi csúcsmeccseket ígér. Szokás szerint három találkozó jön egymás után, idénre viszont kapunk egy bónuszmérkőzést is: magyar idő szerint szerda éjjel, csütörtök hajnalban az idény előtt toronymagas favorit Los Angeles Rams és a nagy múltú Green Bay Packers összecsapása következik, amelynek lehet, hogy már most a rájátszásba jutás a tétje. Mindkét csapat 6–4-es mérleggel áll tíz meccset követően, ami az előbbi esetében hatalmas csalódás az elvárthoz képest, míg a Packers nagyjából azt hozza, amire számítottak tőle, csak éppen a brutálisan szoros és erős csoportban, az NFC Northban. A The Athletic számításai szerint ez a meccs gyakorlatilag a rájátszásba jutásról dönt, már most, november végén. Jelenleg mindkét csapatnak 40 százalék körüli esélye van erre, de az arány 80:20-ra tolódik valamelyik irányba. Mi ez, ha nem remek felvezetése az ünnepi meccsdömpingnek?

Csütörtökön aztán a szokások szerint három meccseet rendeznek gyors egymásutánban, közülük kettő rangadó. Előbb a 8–2-es Detroit Lions fogadja a szintén 8–2-es csoportriválisát, a Chicago Bearst: miután mindkét csapat a Packers előtt jár az említett északi NFC-csoportban, könnyen lehet, hogy az itteni győztes később a bivalyerősnek titulált – Minnesota Vikingsszel kiegészülő – kvartettet is megnyeri, a tét tehát nem kicsi. Ezt követően újabb csoportmeccset láthatunk Amerika csapata, a Dallas Cowboys és a 2024-ben bajnok Philadelphia Eagles között – bár eredetileg ezt is rangadónak tervezték, a Philly playoffesélyei a sérülések miatt már elszálltak, s a Dallas sem áll jól, de győzelemmel a New York Giants nyomába eredhet a keleti NFC-csoportban.

A hálaadásesti játéknap megkoronázásaképp magyar idő szerint csütörtök éjjel jön a teljes játékhét legnagyobb rangadója az elmúlt évek leginkább várt párharcával a Buffalo Bills és a Kansas City Chiefs között – a két MVP sztárirányító, Josh Allen és Patrick Mahomes régóta emlékezetes csatákat vív egymás ellen, ráadásul mindkét gárda jól teljesít idén, az előbbi 9–1-es, az utóbbi 8–2-es mérleggel áll az AFC-ben. Persze ezzel még mindig nincs vége, péntek este megkapjuk az NFL-től a hivatalos Black Friday-meccset is a hálaadás másnapján, ekkor szintén két AFC-franchise találkozik, a 6–4-es mérleggel álló Pittsburgh Steelers fogadja a januárban főcsoportdöntőig menetelő, idén is 8–2-es mérleggel álló Denver Broncost.

Jóllehet, hazánkban nem ünnepeljük a hálaadást, de három napon belül minden hazai rajongó kap legalább négy olyan NFL-meccset, amely hosszú távon is döntő lehet – mi ez, ha nem ajándék?