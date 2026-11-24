Gyakornok, munkatárs, rovatvezető-helyettes, rovatvezető, szerkesztő, majd főszerkesztő-helyettes volt, 1989-ben a Nemzeti Sport első megválasztott főszerkesztője lett. A Nemzeti Sportot elhagyva a Magyar Hírlapnál és A Színes Sportnál dolgozott.

A Magyar Birkózók Szövetségében 1984-től 2014-ig elnökségi tag, sajtófőnök, 2009 és 2013 között főtitkár, a grundbirkózás kitalálója volt. 1991 és 2007 között a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, 1993-tól a Magyar Sportújságírók Szövetségének első alelnöke, majd 2002-től 2007-ig elnöke lett.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége 2017-ben Aranytoll-díjjal, a Magyar Sportújságírók Szövetsége 2018-ban Életmű-díjjal, 2022-ben pedig Nívódíjjal ismerte el munkásságát.