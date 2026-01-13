Folytatódik az őrült NFL-idény – sosem volt ennyi fordulat egy rájátszásbeli hétvégén

A HÉT STATISZTIKÁJA. A 2025-ös NFL-idény a kiszámíthatatlanságáról marad emlékezetes, és az alapszakasz kiélezettsége a rájátszás első körében is folytatódott – legalábbis annak első négy mérkőzésén. A Rams és a Bills három-három, a Bears és a 49ers négy-négy pontos különbséggel győzött úgy, hogy a Los Angeles, a Buffalo és a Chicago is az utolsó két percben szerzett touchdownnal fordította a maga javára a mérkőzést – még sosem volt ilyen az NFL playoffjának első körében. Mint ahogy olyan sem, hogy összesen 12-szer változzon a vezető csapat kiléte csak az utolsó negyedben. A wild card kört a New England és a Houston sima győzelme zárta, mondhatni, a forduló végére ellaposodott az izgalmi faktor.

A HÉT FELTÁMADÁSA. A Green Bay 21–3-ra vezetett a Chicago ellen a nagyszünetben az NFL legősibb rivalizálásának legújabb epizódjában, és még a harmadik negyed végén is 21–6 volt a javára. Csakhogy a 45 percen át küszködő Bears az utolsó játékrészre összeszedte magát, 25 pontot szerzett, és megfordította a mérkőzést. A Detroittól szerződtetett Ben Johnson vezetőedző által irányított chicagói csapat ebben az idényben hetedszer fordított az utolsó negyedben, a Packerst az alapszakaszban hosszabbításban is legyőzte. A Green Bay a dallasi Micah Parsons megszerzése után a liga egyik legerősebb csapatának tűnt, de a védő 15. héten elszenvedett súlyos sérülése a padlóra küldte a csapatot, amely az alapszakasz utolsó négy mérkőzését elvesztette, és nyert helyzetből kapott ki a rájátszásban is.

A HÉT PÁRHUZAMA. Mindkét főcsoportban az első, a második, az ötödik és a hatodik kiemelt maradt versenyben, azaz a wild card körben csak a New England és a Chicago tudott győzni hazai pályán. A bajnoki címvédő Philadelphia és az NFC Déli csoportját megnyerő Carolina hazai pályán kapott ki egy-egy nyugati riválistól, a Nemzeti főcsoport legjobb négy csapatából három egyazon divíziót képvisel. Az AFC-ben a Jacksonville és a Pittsburgh bukott el hazai pályán, a Steeleers sorozatban hetedik playoffmeccsét bukta el. Az Amerikai konferenciában keletről maradt állva két csapat egy nyugati és egy déli mellett. Ha a következő fordulóban is négy vendéggyőzelem születik, a Rams és a Texans is úgy játszhat főcsoportdöntőt hazai pályán, hogy az alapszakaszban nem nyerte meg saját csoportját.

AMI RÁNK VÁR A HÉT VÉGÉN – MECCSRŐL MECCSRE

AFC

Denver Broncos (1.)–Buffalo Bills (6.). Az első körben pihenő coloradói csapat a Jacksonville ellen az utolsó percig kiélezett összecsapásból érkező Buffalót fogadja. A több mint harminc éve először idegenbeli playoffmeccset nyerő Bills a hét végén elvesztette a térdszalagszakadást szenvedett Gabe Davis elkapót, Curtis Samuel viszont ugyanezen a poszton visszatérhet a csapatba. Nagy szükség lenne rá, mert Josh Allen az elkapói nélkül nehezen nyer meg még egy ilyen szoros meccset, főleg a bikaerős denveri védelem ellen. A túloldalon Bo Nix sokkal kiszámíthatatlanabb irányító, nagyobb eséllyel hibázik, mint Allen, ezért fontos, hogy elsősorban óvja a labdát, és bízzon a védelemben és a futójátékban – utóbbi ellen a Billsnek is kevésbé lesz ellenszere.

New England Patriots (2.)–Houston Texans (5.). A wild card kör két legsimább meccsének továbbjutója együttesen kilenc pontot engedélyezett az Aaron Rodgers és Justin Herbert által vezetett támadóegységeknek. Zseniális védelmek ütközete várható, az idényt 0–3-mal kezdő, Pittsburghben fennállása első idegenbeli playoffgyőzelmét ünneplő Texans minden fronton a liga legerősebbjei közé tartozik, és a Chargers ellen láthattuk, hogy a Patriots is szépen összeállt. A hazaiaknál Drake Maye a második idényében a liga legjobb irányítói közé emelkedett, míg a Houstonban C. J. Stroud fontos játszótársai (Joe Mixon futó és Tank Dell elkapó az egész idényben nem játszott) nélkül jutott el idáig. A hét végén a Texansból Nico Collins, a Patriotsból Christian Gonzalez dőlt ki, mindegyikük játéka kérdéses.

NFC

Seattle Seahawks (1.)–San Francisco 49ers (6.). A San Francisco a Seattle legyőzésével kezdte az idényt szeptemberben a Seahawks stadionjában, ahol most újra összecsap a két fél. Az alapszakasz utolsó fordulójában a Seattle Kaliforniában győzte le 13–3-ra a 49-erst ugyanennyire fontos összecsapáson – ha az fordítva alakul, most megint a San Francisco lenne otthon. Ehelyett Philadelphiából utazhat át az ország másik csücskébe, vasárnap után szombaton kell játszania a két hete pihenő első kiemelt otthonában. „Ha lenne egy kis együttérzés a liga vezetőiben, vasárnap lenne a meccsünk” – bökött oda Kyle Shanahan az NFL-nek, amely csak magyar idő szerint időzítette vasárnapra (hajnali két órára) az összecsapást. A Seattle kipihenten fogadja csoportriválisát, Sam Darnold az előző idénnyel ellentétben nem omlott össze a legfontosabb meccsekre. A San Francisco Nick Bosa, Fred Warner és Ricky Pearsall után George Kittle-t is elveszítette, kérdés, meddig tartja a lelket a csapatban a hazai pályán esedékes Super Bowl lehetősége?

Chicago Bears (2.)–Los Angeles Rams (5.). Mindkét csapat körömrágós meccs után készülhet a következő fordulóra. A Bears a sírból hozta vissza a Packers elleni mérkőzését, de a Rams ellen nem engedheti meg magának, hogy akkora hátrányba kerüljön, Matthew Stafford ugyanis nem véletlenül az MVP-cím fő várományosa, olyan biztos kezű elkapókkal, mint Davante Adams és Puka Nacua. A Bears passzjátéka ugyanakkor hagy kívánnivalót maga után, Caleb Williams sokszor csak a negyedik negyedben ébred fel. A Chicago akkor tarthatja a lépést a Ramsszel, ha többször is labdát szerez, ami a specialitása. A Ramsnél Stafford kisebb ujjsérülést szenvedett a Carolina ellen, de ott lesz a pályán, ellentétben Akhello Witherspoon védővel, aki nélkül sebezhetőbb a Rams passz elleni védekezése.

NÉGY LEHETSÉGES PIKÁNS SUPER BOWL. Nyolc csapat maradt versenyben, és amíg az edzők nem tehetik meg, hogy a hétvégénél távolabbra tekintsenek, mi igen. Összeállítottunk négy lehetséges Super Bowl-párosítást – egy szabály van, hogy minden csapat egyszer szerepelhet. Íme!

Seattle Seahawks–Denver Broncos. A két első kiemelt csatája egyben a 12 évvel ezelőtti döntő visszavágója is lenne, 2014-ben New Yorkban a Seattle Russell Wilson vezérletével 43–8-ra győzte le a Peyton Manning-vezette, teljesen megbénított Denvert.

San Francisco 49ers–Houston Texans. DeMeco Ryans hat éven át edzősködött a 49ers stábjában, mielőtt a Houston vezetőedzője lett. Ott szerezte első edzői tapasztalatait, és most korábbi főnöke, Kyle Shanahan ellen bizonyíthatna és nyerhetné meg a Texans első bajnoki címét.

New England Patriots–Los Angeles Rams. A két csapat hét éve találkozott egymással, a Patriots a Rams ellen szerezte meg a Bill Belichick, Tom Brady-éra hatodik, azaz utolsó bajnoki címét – és ellenük jöhetne el az új, Mike Vrabel, Drake Maye-éra első sikere. A 33 évesen a valahavolt legfiatalabb vezetőedzőként Super Bowlba jutó Sean McVay együttese Jared Goff irányítóval csak három pontot szerzett 2019-ben, de három évvel később Matthew Stafforddal bajnok lett. A Patriots elleni siker ugyanolyan édes lenne, mint a 2022-es.

Buffalo Bills–Chicago Bears. A Bills még sohasem nyerte meg a Super Bowlt, a Bears is csak egyszer, pontosan negyven évvel ezelőtt. Mindkét csapat szurkolótábora a liga leglelkesebbjei közé tartozik, mindenre elszántak, és rettenetesen ki vannak éhezve a sikerre. Az sem lenne semmi, ha a Billsbe a hajrában Mitch Trubiskynek kellene beállnia irányítani az őt a 2017-es draft 2. helyén kiválasztó Chicago ellen.

EDZŐKERINGŐ – EGYELŐRE 8 CSAPATTAL. Az alapszakasz után nyolc csapat kezdett edzőkeresésbe, hozzájuk e sorok írásáig nem csatlakozott olyan klub, amely a rájátszás első körében kiesett. A 18 pontos előnyről kikapó Green Bay és a Houston ellen immár sorozatban a hetedik playoffmeccsét elbukó Pittsburgh esetében a szurkolók örömmel látnának változást, de a játékosok Matt LaFleur és Mike Tomlin mellett is kiálltak. „Látom, mi megy a fórumokon, de szeretném, ha tudnák, nagyrészt LaFleur edző miatt jöttem át ide Dallasból, nagyszerű fickó, akivel még évekig együtt akarok dolgozni, és ezt neki is megmondtam” – mondta Micah Parsons a Packers edzőjéről. „Mike Tomlin az elmúlt húsz év egyik legjobb edzője az NFL-ben. Vicc, hogy olyan korban élünk, amikor twitterhuszárok és magukat bennfentesnek tartó tévés szakértők véleménye képes befolyásolni ilyen döntéseket” – fogalmazott Aaron Rodgers, a Steelers 42 éves irányítója, akinek a jövője szintén kérdéses Pittsburghben és az NFL-ben is.

ÍGY DRAFTOLNAK. A rájátszás első köre után a tavaszi NFL-draft sorrendjének újabb hat eleme illeszkedett a helyére. A playofftól elbúcsúzó csapatok közül azonban kettő nem lesz érintett az első körben, a Packers helyén a Dallas húz majd huszadikként, míg a Jaguars jogán a Cleveland huszonnegyedikként. A pittsburghi helyszínen összegyűlő tömeg majd a 21. választásra lesz igazán kíváncsi április 23-án, akkor jön a hazai Steelers – legalábbis jelen állás szerint, a darftjogok ugyanis könnyen gazdát cserélhetnek még akár a draft napján is.

Az első 18 pick sorrendje: 1. Las Vegas Raiders, 2. New York Jets, 3. Arizona Cardinals, 4. Tennessee Titans, 5. New York Giants, 6. Cleveland Browns, 7. Washington Commanders, 8. New Orleans Saints, 9. Kansas City Chiefs, 10. Cincinnati Bengals, 11. Miami Dolphins, 12. Dallas Cowboys, 13. Los Angeles Rams (az Atlanta jogával), 14. Baltimore Ravens, 15. Tampa Bay Buccaneers, 16. New York Jets (az Indianapolis jogával), 17. Detroit Lions, 18. Minnesota Vikings, 19. Carolina Panthers, 20. Dallas Cowboys (a Green Bay jogával), 21. Pittsburgh Steelers, 22. Los Angeles Chargers, 23. Philadelphia Eagles, 24. Cleveland Browns (a Jacksonville jogával)

NCAA-RÁJÁTSZÁS. Egy szoros és egys tükörsima mérkőzést hozott az egyetemi bajnokság rájátszásának elődöntője. A Miami Hurricanes végsőkig kiélezett csatában győzte le az Ole Miss Rebelst, így bejutott az állami döntőbe, amelyet ráadásul abban a stadionban rendeznek meg, amelyben a Miami Dolphins mellett az ötszörös nemzeti bajnok Hurricanes is a hazai meccseit játssza, így a modern érában elsőként játszhat bajnoki döntőt a saját stadionjában (a helyszínt 2022-ben jelölték ki). Szüksége is lesz a hazai pályára az Indiana Hoosiers ellen, az idényben veretlen, első kiemelt csapat a másik elődöntőben 56 pontot szerzett az Oregon Ducks ellen, és a finálét is favoritként várja. A döntőt magyar idő szerint jövő kedd hajnalban játsszák.

Az elődöntő eredményei

Miami (10.)–Ole Miss (6.) 31–27

Indiana (1.)–Oregon (5.) 56–22

Egyetemi döntő

Január, 20., Miami

1.30: Indiana (1.)–Miami (10.) (Tv: Arena4)

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

1. FORDULÓ, WILD CARD KÖR

Szombat

NFC, Carolina Panthers (4. kiemelt)–Los Angeles Rams (5.) 31–34

Vasárnap hajnalban

NFC, Chicago Bears (2.)–Green Bay Packers (7.) 31–27

Vasárnap este

AFC, Jacksonville Jaguars (3.)–Buffalo Bills (6.) 24–27

NFC, Philadelphia Eagles (3.)–San Francisco 49ers (6.) 19–23

Hétfő

AFC, New England Patriots (2.)–Los Angeles Chargers (7.) 16–3

Kedd

AFC, Pittsburgh Steelers (4.)–Houston Texans (5.) 6–30

A 2. FORDULÓ MENETRENDJE

Szombat

22.30: AFC, Denver Broncos (1.)–Buffalo Bills (6.) (Tv: Arena4)

Vasárnap

2.00: NFC, Seattle Seahawks (1.)–San Francisco 49ers (6.) (Tv: Arena4)

21.00: AFC, New England Patriots (2.)–Houston Texans (5.) (Tv: Arena4)

Hétfő

0.30: NFC, Chicago Bears (2.)–Los Angeles Rams (5.) (Tv: Arena4)