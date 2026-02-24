Nemzeti Sportrádió

NFL: a Detroit lesz az egyik csapat, amely Münchenben játszik az ősszel

I. SZ.I. SZ.
2026.02.24. 16:04
Idén ősszel harmadszor rendeznek NFL-mérkőzést Münchenben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bayern München NFL Allianz Arena Detroit Lions
Az NFL kedden bejelentette, hogy ősszel a Detroit Lions lesz az egyik csapat, amely az alapszakasz müncheni mérkőzésén pályára lép.

A Bayern München otthonául is szolgáló Allianz Arenában ez lesz a harmadik NFL-meccs. 2022-ben a Tampa Bay Buccaneers a Seattle Seahawksot, 2024-ben a Carolina Panthers a New York Giantset győzte le a bajor fővárosban.

Az NFL 2026-os alapszakaszában rekordot jelentő kilenc mérkőzést rendeznek az Egyesült Államokon kívül.

Először lesz tétmeccs Ausztráliában, az első fordulóban a San Francisco 49ers a Los Angeles Ramsszel találkozik Melbourne-ben. A 49ers Mexikóban is játszik majd, az Azték Stadionban leendő ellenfél még nem ismert.

A brazíliai Rio de Janeiróban a Dallas Cowboys lesz az egyik együttes, a párizsi Stade de France-ban pedig a New Orleans Saints. Londonban három találkozóra kerül sor, a Wembleyben szokás szerint a Jacksonville Jaguars küzd meg valakivel, és két összecsapás lesz a Tottenham stadionjában is. Ismét meccsnek ad otthont Madrid, de a spanyol főváros kapcsán még nem hangzott el egy csapatnév sem – bár a pletykák szerint a Chicago Bears lesz az egyik szereplő.

 

