Filmbe illő amerikai sztori: így lett bukott tehetségből Super Bowl-győztes kezdőiránytó Sam Darnold – portré

Néhány éve nevettek rajta, mennyire felsült vele a New York Jets, bukott 1/3-as irányítóként emlegették, most pedig ott ül az NFL trónján Sam Darnold, akinek történetét filmvászonra is vihetnék, de messze még a vége, elvégre még mindig csak 28 esztendős. Történetének elmeséléséhez muszáj a bukásaival kezdeni, hiszen volt belőle jó pár.

„SZELLEMEKET LÁTOK”

Samuel Richard Darnold 1997 júniusában született Dana Pointon, Kalifornia államban. Gyerekként és tinédzserként több sportot kipróbált, kosárlabdázott, baseballozott és amerikai focizott, végül utóbbinál maradt, de azon belül több poszton, linebeckerként, elkapóként és irányítóként is kirpóbálta magát. Ahogy teltek az évek, egyre inkább kiderült, QB-poszton hatalmas tehetség rejlik benne, így ezen az úton haladt tovább.

Sok amerikai sportolónak meg kell küzdenie az iskolaváltások okozta hatalmas távolságokkal fiatalon, Darnold esetében erről nem volt szó, hiszen a középiskolát, majd az egyetemet is Kaliforniában végezete, abban az államban, amelyben most, 2026-ban Super Bowlt nyert. Főhősünk a USC egyetemet választotta, ahol egy évet volt csere, kettőt kezdő, s a harmadik idényét követően egyértelművé vált, hogy jelentkeznie kell a 2018-as NFL-draftra. Négycsillagos tehetségnek rangsorolták az USA-ban, ami nagy szó, korosztálya legjobbjai közé emelték a szakértők, de a róla szóló riportokban rendre megemlítették, hogy sokszor túl agresszív és túl sok labdát veszít fumble vagy interception formájában, profiként ezeken kellene mihamarabb változtatnia.

Darnold végül jelentkezett is a 2018-as játékosbörzére, ahol a New York Jets csapott le rá 1/3-as választottként. Az a Jets, amely 2011-ben ugyan összehozott egy AFC-döntős szereplést, azóta egyetlen alkalommal sem jutott be az NFL-rájátszásba, s sokan a liga legrosszabbul menedzselt csapatának tartják. Nos, Darnoldot egyből bedobták a mélyvízbe, kinevezték kezdőnek, de erényei helyett hibái törtek felszínre egy hihetetlenül diszfunkcionális csapatban, gyenge csapattársak mellett.

A Jets a Tom Brady vezette New England Patriots ellen játszott Darnold újoncévének hetedik hetében hétfő esti – tehát USA szerte főműsoridőben sugárzott – csoportrangadót, s úgy kapott ki 33–0-ra, hogy főhősünk borzalmasan, helyenként teljesen összezavarodva játszott. Mivel a meccsen be volt mikrofonozva, hallhattunk tőle az azóta elhíresült mondatot egy eladott labda után a kispadra visszatérve: „Szellemeket látok.” Ettől kedzve Darnoldról nem 1/3-as tehetségként beszéltek a rajongók és a szakértők Amerika szerte, inkább mémként azonosították, egy olyan QB-nak tartották, akivel ismét befürdött a Jets. Sokáig úgy tűnt, igazuk lesz...

JÓ KEZEKBEN, STABILITÁS NÉLKÜL

Darnold a rookie évében 13 meccsen kezdett, 17 touchdown mellett 15 interceptiont dobott, de a második szezonjára látszott rajta a fejlődés, újabb 13 mérkőzésen bizonyíthatott, amelyen impozáns, 7–6-os mérleget pakolt össze és a 19–13-as TD-INT-mutató is javulást jelzett. Mégis, a Jets képtelen volt az eddigieknél versenyképesebb csapatot köré rakni szerződése harmadik évére, a mérleg vele a kezdőben 2–10 lett ebben az idényben, leültették, majd a szezont követően, teljesen lemondva róla el is cserélték. Új csapata a Carolina Panthers lett, amely hasonló állapotnak „örvendett” ekkor, mint a Jets. Darnold hol a kispadon, hol kezdőként kapott lehetőség, mutatott is reményre okot adó jeleket, de a stabilitásra éhező franchise nem érezte úgy, hogy a korábbi 1/3-as lenne a megoldás hosszútávú gondjaira, így a 2022-es idényt követően elengedte. Utólag mókás, hogy Darnoldnak is pont erre, stabilitásra lett volna szüksége, de nem kapta meg.

Ekkor jó eséllyel már maga az irányító is lemondott róla, hogy bárhol kezdő lehet a következő években, de hatalmas lehetőséget kapott azzal, hogy a San Francisco 49ers csereirányítója lett 2023-ban. A csapat főedzője az „irányítósuttogó” hírében álló Kyle Shanahan, aki jó párszor bizonyította már, minden QB-ból képes kihozni a legtöbbet, ráadásul Darnold már itt együtt dolgozhatott támadóvonalon azzal a Klint Kubiakkel, aki most offenzív koordinátorként jutott csúcsra vele és a Seahawksszal. Főhősünknek Brock Purdy mögött mindössze 46 passzkísérlet és egyetlen kezdőmeccs jutott San Franciscóban, de amikor beállt, biztatóan játszott, a stábtól pedig időközben rengeteget tanult. A 49ers vele a kispadon eljutott a 2024-es Super Bowlra, így ha kicsit a háttérből is, de volt már Darnoldnak a mostanihoz hasonló tapasztalása. Gyűrűje nem, hiszen azt a döntőt végül a Kansas City Chiefs nyerte.

Darnoldról természetesen az ESPN is készített egy portrét a győztes, idei Super Bowlt követően, amibe beletették azt a nyilatkozatát, amit az akkori finálé előtt mondott csereirányítóként a sajtó képviselőinek: „Egy játékosnak konzisztenciára, bizalomra van szüksége. Ha a dolgok nem mennek jól a csapat körül, nem olyan egyszerű kifutni a pályára és tökéletesen játszani. Ha viszont olyan emberek vannak körülötted, akik értik a dolgukat és hisznek benned, akkor komfortosabban érzed magad. Engedni kell, hogy a fiatal irányítók kitapasztalják a saját fejlődésük útját, amihez lehet, hogy évekre van szükség”.

Tökéletes nyilatkozat. Darnold konktrétan leírta a jövőjét, hiszen itt még nem tudta, legfeljebb bízott benne, hogy valaha kezdőként tér vissza erre a színpadra.

KUDARCOK OKOZTA KÉTELYEK

Az talán az eddigiekből is kiderült, hogy Darnold minden kudarc ellenére tovább hitt az álmaiban, a gyenge kezdést követően mindig egy kicsivel jobb irányítóvá vált, de az emberekre ugyanez már nem volt elmondható, bekategorizálták bukott tehetségként, klasszikus csereirányítóként, így azt is csak talán most, Super Bowl-serleggel a kezében hitték el róla, hogy már korántsem az.

A 49ersnél töltött egy idényt követően ahhoz a Minnesota Vikingshoz írt alá, amely amolyan biztonsági cserének szánta a 2024-es draft 1/10-es választottja, J.J. McCarthy mögé, ha az újonc nem állna készen az első hetekben, vagy lassan rázódva bele a ritmusba. Végül egy szerencsétlen eset hozta el Darnold újboli bizonyítási lehetőségének esélyét, ugyanis McCarthy az előszezon utolsó mérkőzésén horrorsérülést szenvedett, így az egész évet ki kellett hagynia, helyére pedig főhősünk ugrott be kezdőként.

Darnold fantasztikusan nyitott, de az emberek nem hittek benne, várták a visszaesést, az azonban „nem akart” megérkezni. Fontos leszögezni, hogy itt sem csoda történt, a Jetsben és a Panthersben borzasztó keret és edzői stáb vette körül, a 49ersben mindössze egy teljes meccse volt, azóta rengeteget érett a játéka, s a Vikingsban teljesen más volt a helyzet, mint korábban. A később az Év edzőjének is megválasztott Kevin O'Connell finoman szólva is ért az irányítók „nyelvén”, a támadófal korrekt szintet hozott, az elkapósorban pedig ott volt a liga egyik legjobbja, Justin Jefferson. Darnold fantasztikus alapszakaszt zárt összességében, hiszen 4300 passzolt yardjára 35 TD-passz és 12 INT jutott, mégsem lett ebből hosszabb „házasság”.

Hogy miért? Nos, ennek az oka az utolsó két Vikingsban töltött meccs. A 18., tehát utolsó alapszakasz-játékhét előtt a minnesotaiaknak még az NFC első kiemelésére is volt esélye a Detroit Lions elleni csoportrangadó előtt, Darnoldnak pedig arra, hogy MVP-szavazatokat kapjon. Végül a teljes csapat befürdött, az irányítóval együtt, aki a falára nehezedő nyomás alatt összerogyott. A Vikes ugyan bejutott a playoffba, ott 18 pontos vereséget szenvedett az első körben az LA Ramstől, Darnold pedig újfent gyenge volt. A szezon jelentős részében úgy tűnt, az 1/10-es McCarthy ellenére 2025-ben is Darnold irányíthatja majd a Vikingst, de az utolsó két meccsen leírta magát a vezetőségnél, így elengedése mellett döntöttek.

„HA HISZEL MAGADBAN, BÁRMI LEHETSÉGES”

Hiába tehát a brilliáns visszatérés, Darnold a 2024–2025-ös idény végén is elmondhatta magáról, hogy újfent lemondtak róla. A Vikings a sérülésből visszatérő McCarthyt választotta – amit azóta jó eséllyel nagyon bán, mert a másodéves pocsék volt, elengedett QB-juk ellenben Super Bowlt nyert... –, Darnold pedig a Seattle Seahawkshoz szerződött. Ha az utolsó két meccs nem lett volna a Vikesnál, lehet, hogy gigaszerződést kap, hiszen elképesztő számokat virított, így viszont aláírt egy 3 éves, 100.5 millió dolláros szerződést, ami 33.5 milliót jelent évente. Viszonyításképp, a liga legjobban fizetett QB-ja Dak Prescott (Dallas Cowboys) jelenleg, ő évi 60 milliót fizet haza, tehát korántsem fizették túl főhősünket a Seahawksnál.

Utóbbi lehet, kellett is ahhoz, hogy rajta kívül formázzanak még a kereten, amelyet a szezon előtt szinte senki nem tartott bajnokesélyesnek, Las Vegasban a fogadóirodák sem, sőt, a legtöbb helyen az NFC Nyugati csoportjának negyedik helyére várták a franchiset a Rams, a 49ers és az Arizona Cardinals mögé. Ehhez képest a Seahawks szépen lassan bebizonyította, hogy 2025-ben a liga legkomplettebb csapata, elit védelmet és kompetens támadósort virított Sam Darnold vezetésével, aki megkapta kezdőkarrierje legjobb – ám még így is közepes – támadófalát, Klint Kubiaket, mint OC, valamint egy olyan támadófegyvert, mint az elkapó Jaxon Smith-Njigba, aki közel 1800 yarddal fejezte be az alapszakaszt. Darnoldnak nyomás alatt ezúttal is voltak borzalmas meccsei, a Rams elleni első csoportrangadón egy félidő alatt 4 INT-et dobott, de a félszezonnál ő volt a PFF-nél a legjobban értékelt QB, s a végére is 79-es értékeléssel végzett, ami visszaesés a 90 pluszos kezdést követően, de még mindig top 10.

Darnold 4000 passzolt yarddal, 25 TD-vel és 14 INT-tel zárta az alapszakaszt, a rájátszás előtt formahanyatlása és a korábbi évek tapasztalásai okán kételkedtek is benne, de összességében fantasztikus playoff-futást mutatott be, a Rams elleni főcsoportdöntőben ellenállhatatlanul játszott, a New England Patriots elleni Super Bowlban (29–13) pedig pont annyit hozott, amennyit kellett, nem bakizott nagyot, magabiztosan irányította a csapatot, ígyhát felért a csúcsra, kezdőként.

„Nem vagyok sírós típus, most sem fogok könnyezni, de elképesztően sokat jelent, hogy a győzelem után egyből beszélhettem a szüleimmel és a menyasszonyommal. A szüleim gyerekoromtól kezdve hittek bennem. Sok hibát vétettem, a pályán kívül és a pályán is, de tudták, hogy képes vagyok fejlődni, megtanultam tőlük minden leckét, hittek bennem és én is hittem magamban. Ezt az álmot kergettem egész életemben és tudom, ha hiszel magadban, bármi lehetséges” – nyilatkozta Sam Darnold a Super Bowl-sikert követően.

Szögezzük le, nem Sam Darnold az NFL legjobb irányítója, valahol a 10-15 legjobb kezdő QB küszöbét súrolgatja, még az elmúlt két évben is, de a kezdeti bukásokat követően végig hitt magában, rengeteget fejlődött, érettebbé vált, s ő, valamint a Seahawks is bebizonyította, hogy jó stábbal, erős kerettel, szisztematikus építkezéssel egy olyan játékos is csúcsra érhet a sportág messze legnehezebb posztján, akinek nincs egyenes útja a Hall of Fame-be.

Leírták, nem adta fel, megcsinálta. Ez a Sam Darnold-sztori legfontosabb tanulsága.