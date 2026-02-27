Nemzeti Sportrádió

A vártnál hamarabb térhet vissza a Real Madrid nyaksérülést szenvedő játékosa

2026.02.27. 16:49
A Benfica elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen a pályáról hordágyon, nyakmerevítőben levitt Raúl Asencio sérülése nem olyan súlyos, mint amilyennek tűnt – hozták nyilvánosságra pénteken.

A madridiak kanári-szigeteki játékosa csapattársával, Eduardo Camavingával ütközött össze a BL-rájátszás Benfica elleni visszavágóján (2–1). Aztán hordágyon, nyakmerevítőben hagyta el a pályát, ami aggodalmat keltett a szurkolók körében.

A klub közlése szerint a fiatal bekk nyakrándulást szenvedett, ennek eredményeként ki van zárva a Getafe elleni bajnokin való szereplése, viszont az AS információi szerint a Celta Vigo elleni március 7-i meccsen várhatóan már pályára léphet. Eközben a hétközi meccset sérülés miatt ugyancsak kihagyó Dean Huijsen állapota továbbra is kérdéses, és egyelőre nem tudni, hogy játszhat-e a Getafe ellen.

Ijesztő sérülése után üzent a Real Madrid hátvédje

A 23 éves védő csapattársával ütközött szerencsétlenül a második félidőben.

Vinícius ezúttal is betalált, a Real Madrid kettős győzelemmel jutott tovább a Benfica ellen

A jól kezdő portugálok szerezték meg a vezetést, de a madridiak gyorsan egyenlíteni tudtak. A második félidőben a hazaiak brazil támadója döntött.

„Az első félidőben lenyomott minket a Benfica” – Álvaro Arbeloa a Real Madrid továbbjutása után

A madridiak védőjét, Raúl Asenciót kórházba kellett szállítani; José Mourinho formabontó húzással tréfálta meg korábbi klubját.

BL-sorsolás: Sallaiék a Liverpoollal kerültek össze, a Real Madrid ismét összecsap a Manchester Cityvel

Először lehet egyszerre három magyar játékos a pályán a kieséses szakaszban – mindjárt a következő kör első mérkőzésén.

 

