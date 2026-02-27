A vártnál hamarabb térhet vissza a Real Madrid nyaksérülést szenvedő játékosa

A madridiak kanári-szigeteki játékosa csapattársával, Eduardo Camavingával ütközött össze a BL-rájátszás Benfica elleni visszavágóján (2–1). Aztán hordágyon, nyakmerevítőben hagyta el a pályát, ami aggodalmat keltett a szurkolók körében.

A klub közlése szerint a fiatal bekk nyakrándulást szenvedett, ennek eredményeként ki van zárva a Getafe elleni bajnokin való szereplése, viszont az AS információi szerint a Celta Vigo elleni március 7-i meccsen várhatóan már pályára léphet. Eközben a hétközi meccset sérülés miatt ugyancsak kihagyó Dean Huijsen állapota továbbra is kérdéses, és egyelőre nem tudni, hogy játszhat-e a Getafe ellen.