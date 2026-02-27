Nemzeti Sportrádió

Válogatott: jövő hétfőn kezdődik a jegyértékesítés a Szlovénia elleni felkészülési meccsre

2026.02.27. 18:28
Fotó: Árvai Károly
A Magyar Labdarúgó-szövetség bejelentette, hogy március 2-án, hétfőn indul a jegyértékesítés a Szlovénia elleni felkészülési mérkőzésre.

Az értékesítés első napján szokás szerint az aranyszintes szurkolói klubtagok vásárolhatnak belépőt, ezt követően, március 4-től két napig tart a többi klubtag vásárlási időszaka, és amennyiben marad belépő, március 6-ától minden regisztrált szurkoló számára elérhetők a jegyek.

A belépőket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, a szurkolói klub weboldalán, továbbá az iOS-en és Androidon egyaránt elérhető alkalmazáson keresztül lehet megvásárolni.

Az MLSZ azt is közölte, hogy a Szlovénia elleni meccsen szektorbezárás lesz életben az őszi szurkolói incidensek miatt.

„Mint arról korábban tájékoztattuk a nyilvánosságot, az év első találkozójára, a Szlovénia elleni mérkőzésre a megszokottnál kevesebb jegyet lehet értékesíteni. Ennek oka, hogy a FIFA tavaly ősszel két mérkőzésen is büntette a magyar szövetséget a szurkolók rasszista és MLSZ-t szidalmazó rigmusai miatt. A büntetés értelmében a Szlovénia elleni mérkőzésen a nézőtéri kapacitás jelentős arányában, legalább 14 nagy szektor, köztük az ultraszektorok lezárásával kell csökkenteni az eladható belépők számát. Ezért a szlovénok ellen a 126-132-es ultraszektorok és további szektorok nem kerülhetnek megnyitásra. Az ultra vezetők tájékoztatása szerint a tábor a Dózsa György út felőli kapu mögött, a 2. szinten foglal majd helyet. Akik az idei évben az ultraszektorokba, illetve a Dózsa György úti kapu mögötti szektorokba szeretnének majd bérletet váltani, azok számára március 23-tól érhető el az 5 mérkőzéses bérlet, amely a Görögország, Finnország, Ukrajna, Grúzia és Észak-Írország elleni hazai találkozókra lesz érvényes” – olvasható a közleményben.

 

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Március 28., 18.00: Magyarország–Szlovénia
Március 31., 19.00: Magyarország–Görögország

 

