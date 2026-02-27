Vívás: ezüstérmet szerzett a leány párbajtőrcsapat a junior Eb-n

Nagyon izgalmas versenynap végén ezüstérmet nyert a Gachályi Gréta, Horváth Lotti, Kozma Laura, Nagy Blanka összeállítású junior leány párbajtőrcsapat a Tbilisziben zajló utánpótlás vívó Eb zárónapján. A fiúk között a tőrözők (Bodor Áron, Gergely Zoltán. Grósz Roland, Zsögön Andor) negyedikek, a kardozók (Berkeszi Dániel, Papp Zsadány, Szalai Zalán, Vajda Oszkár) hetedikek lettek – írja a hazai szövetség honlapja.

„Reggel bíztam az aranyéremben is, mert nagyon jó csapatunk van, nagyszerűen tudnak vívni a lányok, és remek közösséget alkotnak. Aztán a németek ellen, 44:44-nél már aláírtam volna ezt az ezüstöt… Furcsa meccs volt, de átlendültek a lányok a holtponton, és utána nagyon szépen teljesítettek. Az ukránok sem verhetetlenek, de tény, hogy akadt olyan felnőtt világkupaverseny az idén, amelyen ugyanebben az összeállításban vívtak. Úgyhogy mindent összevetve azért

elégedetten utazhatunk haza

– nyilatkozta László István vezetőedző a párbajtőrcsapat kapcsán.

A georgiai korosztályos Európa-bajnokság ezzel magyar szempontból 2 arany-, 1 ezüst- és 4 bronzéremmel zárult.

Kadét és junior Európa-bajnokság, Tbiliszi



Juniorok. Leány párbajtőrcsapat, 23 induló.

Nyolcaddöntő: Magyarország-Németország 45:44 (Nagy +3, Gachályi 0, Kozma -1, Horváth -1).

Negyeddöntő: Magyarország-Olaszország 45:37 (Nagy +9, Gachályi +1, Kozma -2).

Elődöntő: Magyarország-Spanyolország 43:38 (Gachályi +5, Nagy +5, Kozma -2, Horváth -3).

Döntő: Magyarország-Ukrajna 37:45 (Nagy -1, Kozma -2, Gachályi -5).

Végeredmény: 1. Ukrajna, 2. Magyarország (Gachályi Gréta, Horváth Lotti, Kozma Laura, Nagy Blanka, válogatott edző: László István, edzők: László István, Peterdi András, Kovács Attila, Kovács László, Serra Bendegúz), 3. Észtország.



Fiú tőrcsapat, 20 induló. Nyolcaddöntő: Magyarország-Hollandia 45:32 (Zsögön +8, Bodor +3, Gergely +2, Grósz 0).

Negyeddöntő: Magyarország-Oroszország 45:37 (Bodor +8, Zsögön +1, Grósz -1).

Elődöntő: Magyarország-Olaszország 26:45 (Zsögön -4, Grósz -7, Bodor -8).

A 3. helyért: Magyarország-Nagy-Britannia 43:45 (Grósz 0, Zsögön 0, Bodor -2).

Végeredmény: 1. Olaszország, 2. Franciaország, 3. Nagy-Britannia, 4. Magyarország (Bodor Áron, Gergely Zoltán. Grósz Roland, Zsögön Andor).



Fiú kardcsapat, 18 induló. Nyolcaddöntő: Magyarország-Görögország 45:22 (Papp +9, Vajda +8, Szalai +6).

Negyeddöntő: Magyarország-Oroszország 34:45 (Vajda +1, Szalai 0, Papp -12).

Az 5-8. helyért: Magyarország-Németország 39:45 (Szalai +2, Berkeszi 0, Vajda -8).

A 7. helyért: Magyarország-Spanyolország 45:30 (Berkeszi +6, Vajda +5, Szalai +4).

Végeredmény: 1. Oroszország, 2. Olaszország, 3. Franciaország, …7. Magyarország (Berkeszi Dániel, Papp Zsadány, Szalai Zalán, Vajda Oszkár).

(Kiemelt képünk forrása: Magyar Vívó Szövetség)