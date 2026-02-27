Nemzeti Sportrádió

Megvan, mikor játsszák a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő mérkőzéseit

2026.02.27. 16:27
Kristian Skeie - UEFAFotó: Getty Images
Real Madrid Liverpool Barcelona Galatasaray Bajnok Ligája menetrend
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közzétette a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő menetrendjét.

A három magyar játékost felvonultató Galatasaray–Liverpool párharc első mérkőzését március tizedikén, kedden rendezik meg Isztambulban 18.45-ös kezdéssel, míg a visszavágóra egy héttel később kerül sor Angliában, 21 órakor. A Real Madrid és a Manchester City csatájának első meccsét március 11-én, szerdán tartják a Santiago Bernabéuban, míg a manchesteri visszavágóra egy héttel később, kedden kerül sor.

BAJNOKOK LIGÁJA
NYOLCADDÖNTŐ
1. MÉRKŐZÉSEK
Március 10., kedd
18.45: Galatasaray (török)–Liverpool (angol)
21.00: Atalanta (olasz)–Bayern München (német)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Tottenham Hotspur (angol)
21.00: Newcastle United (angol)–Barcelona (spanyol)
Március 11., szerda
18.45: Bayer Leverkusen (német)–Arsenal (angol)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Sporting CP (portugál)
21.00: Paris SG (francia)–Chelsea (angol)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol)
VISSZAVÁGÓK
Március 17., kedd
18.45: Sporting CP (portugál)–Bodö/Glimt (norvég)
21.00: Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német)
21.00: Chelsea (angol)–Paris SG (francia)
21.00: Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol)
Március 18., szerda
18.45: Barcelona (spanyol)–Newcastle United (angol)
21.00: Tottenham Hotspur (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
21.00: Liverpool (angol)–Galatasaray (török)
21.00: Bayern München (német)–Atalanta (olasz)

 

