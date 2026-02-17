A következő hetekben alakulnak ki az NFL leendő bajnokcsapatai – így néz ki a holt idény

FONTOS DÁTUMOK. A 2026-os NFL-idény a legtöbb csapat számára már aznap elkezdődött, hogy lejátszották utolsó meccsüket az előzőben, de adminisztratív szempontból ma, azaz február 17. az első fontos nap. Mától láncolhatnak magukhoz egy-egy lejárt szerződésű játékost a klubok, amelyeknek mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk az egyéves szerződésért. A játékos ezt papíron nem utasíthatja vissza, de láttunk már olyat, hogy valaki hosszú távú szerződésért tüntetett, és nem volt hajlandó edzeni vagy játszani. Ezeket a lekötéseket március 3-ig intézhetik, március 11-én hivatalosan is elindul az új idény, az előtte lévő, igen mozgalmas napokon kötött megállapodások ekkor válnak hivatalossá.

További fontos dátumok. Február 23.–március 2.: a draftra jelentkező játékosok közös eseménye Indianapolisban, amelyen a csapatok ismerkedhetnek velük. Április 6.: tavaszi edzőtábor kezdete az új edzővel dolgozó csapatoknak. Április 20.: tavaszi edzőtábor kezdete a régi edzővel dolgozó csapatoknak. Április 23–25.: újoncbörze, azaz draft Pittsburghben. Május eleje: újoncok edzőtábora. Május közepe: az alapszakasz menetrendjének kiadása. Május vége-június eleje: legfeljebb 10 napos edzőtáborok. Július második fele: nyári edzőtábor kezdete. Augusztus: előidény, játékoskeretek 53 fősre szűkítése. Szeptember 10.: az alapszakasz kezdete Seattle-ben. Február 14.: 61. Super Bowl Los Angelesben.

MENNYIBŐL GAZDÁLKODNAK? Az NFL a 2026-os idényre 303.5 millió dollárban határozta meg a csapatok fizetési keretét, ebbe az összegbe kell beférnie az 51 legmagasabb juttatást kapó játékos összes idei bérének. A jelenlegi állapot szerint rendkívül széles, több mint 150 milliós eltérésű skálán mozog a 32 NFL-csapat, a legtöbb szabad pénzből a Tennessee Titans gazdálkodhat, jelen állás szerint csaknem 105 millió dollár szabad kerete van új játékosok szerződtetésére vagy a meglévőkkel való hosszabbításra. Mögötte a Las Vegas áll 91 millióval, majd az LA Chargers (83), a NY Jets (80), a Washington (75), a bajnoki címvédő Seattle (64), a Cincinnati (53), az LA Rams (45), a Pittsburgh (45), a San Francisco (42) és a New England (41) következik 40 millió dollárnál nagyobb szabad kerettel. Tíz klub jelenleg átlépi a 303.5 milliós határt, s amíg a Green Bay, a Houston, a Chicago, a New Orleans, a Detroit, a Buffalo és a Jacksonville 15 millión belül van, a Dallas 30, a Minnesota 40, a Kansas City pedig 55 millióval túllépi a keretet úgy, hogy még el sem kezdődött az átigazolási időszak. Szép kihívás a csapatok ügyvezetőinek, hogy szerződések átvariálásával és játékosok elbocsátásával a március 11-i határidőre nullára kerüljenek, sőt, még legyen lehetőségük új játékosok szerződtetésére is.

A dallasi elkapó, George Pickens népszerű lehet a piacon – már ha nem láncolja magához a Cowboys (Fotó: Getty Images)

NÉPSZERŰ SZABADÜGYNÖKÖK. A csapatok nem minden esetben tudják vagy akarják meghosszabbítani játékosuk lejáró szerződését, s ha kikerül a piacra valaki, reménykedhet benne, hogy máshol több pénzért írhat alá. Ez ritkán nagyon jól sül el, Milton Williams egy éve a Philadelphia friss bajnokaként kötött négyéves, 104 millió dolláros szerződést a New Englanddel, és új csapatával mindjárt eljutott a Super Bowlig. Az idei nagydöntő legjobbja, Kenneth Walker III hasonló cipőben jár, s bár futóként ennek az összegnek a töredékére számíthat, könnyen lehet, hogy nem a Seahawksnál folytatja. A Super Bowl MVP-cím ellenére közel sem ő a legnagyobb név a lejáró szerződésűek között, hiszen szabadügynök lehet George Pickens (elkapó, Dallas), Trey Hendrickson (passzsiettető, Cincinnati), Tyler Linderbaum (középső támadófalember, Baltimore), Jaelan Phillips (passzsiettető, Philadelphia), Jaylen Watson (cornerback, Kansas City), Alec Pierce (elkapó, Indianapolis), Odafe Oweh (passzsiettető, LA Chargers), Rashid Shaheed (elkapó, Seattle), Kyle Pitts (tight end, Atlanta), Devin Lloyd (linebacker, Jacksonville), Daniel Jones (irányító, Indianapolis) és Malik Willis (irányító, Green Bay). A szabadügynökök listája folyamatosan nő, ahogy a csapatok szerződést bontanak játékosaikkal, így került a piacra Tyreek Hill, a Miami elkapója is.

VISSZAVONULTAK. Nem tárgyalnak már új szerződésről, mert szögre akasztották a sisakot jó néhányan. Így tett Philip Rivers irányító, aki öt éve már egyszer abbahagyta, de idén néhány meccs erejéig visszatért Indianapolisba. Befejezte két bajnok támadófalember, Rob Havenstein (Los Angeles Rams) és Dan Skipper (New England Patriots, legutóbb Detroit), a karrierje nagy részét cornerbackként Miamiban töltő Xavien Howard, a Green Baynél ígéretesen induló cornerback, Jaire Alexander, a passzsiettető Za’Darius Smith, valamint az elkapó Adam Thielen is. A Ramsnél tartottak tőle, hogy Matthew Stafford is visszavonul, de ő legalább egy idényre még visszatér, és lehet, hogy így tesz Aaron Rodgers is, akit szívesen látnának viszont Pittsburghben.

ÍGY DRAFTOLNAK. Alap esetben minden csapatnak mind a hét körben egy-egy választási joga van, s minél rosszabbul sikerült az előző idénye, annál előkelőbb helyről húzhat az összes körben. A draftcetlikkel azonban lehet kereskedni, ezt meg is teszik a csapatok, így az idei első körben jelen állás szerint négy csapat is másik jogán húz majd, a Cleveland, a NY Jets, az LA Rams és a Dallas két-két játékost vihet el az első 32-ből. A hátsóbb körökben még több volt a mozgás, a hatodik és hetedik körben már alig húz valaki a saját eredeti helyén. A csapatok extra draftjogokat is kapnak azért, ha lejárt szerződésű játékosaik máshol drága szerződést kötnek, ezekből a kompenzációs pickekből 32-t osztanak ki, legkorábban a 3. körben – idén a draft második napjának végén a Minnesota, a Philadelphia és a Pittsburgh választhat újoncot plusz draftjoggal, és a Detroit is kap egyet, mert tavaly a New York Jets szerződtette a stábjából Aaron Glennt vezetőedzőnek, és a kisebbséget képviselő edzők „kinevelését” is külön díjazza a liga.

Az első kör sorrendje: 1. Las Vegas Raiders, 2. New York Jets, 3. Arizona Cardinals, 4. Tennessee Titans, 5. New York Giants, 6. Cleveland Browns, 7. Washington Commanders, 8. New Orleans Saints, 9. Kansas City Chiefs, 10. Cincinnati Bengals, 11. Miami Dolphins, 12. Dallas Cowboys, 13. Los Angeles Rams (az Atlanta jogával), 14. Baltimore Ravens, 15. Tampa Bay Buccaneers, 16. New York Jets (az Indianapolis jogával), 17. Detroit Lions, 18. Minnesota Vikings, 19. Carolina Panthers, 20. Dallas Cowboys (a Green Bay jogával), 21. Pittsburgh Steelers, 22. Los Angeles Chargers, 23. Philadelphia Eagles, 24. Cleveland Browns (a Jacksonville jogával), 25. Chicago Bears, 26. Buffalo Bills, 27. San Francisco 49ers, 28. Houston Texans, 29. Los Angeles Rams, 30. Denver Broncos, 31. New England Patriots, 32. Seattle Seahawks

A drafton elsőként választó Las Vegas szurkolói nem titkolják, kit akarnak (Fotó: Getty Images)

A LEGÍGÉRETESEBB ÚJONCOK. Két hónappal a draft előtt már javában dolgoznak azon a csapatok, hogy melyik újoncot lesz érdemes kiválasztaniuk a játékosbörzén. A tengerentúli szaksajtó egyik kedvenc cikktémája ilyenkor a csapatokat játékosokkal párba állító mock draftok írása, valamint az újoncok rangsorba állítása. A 2027 februárjában története során először Super Bowlt közvetítő, az NFL-lel egymilliárd dolláros üzlet keretében minden eddiginél szorosabb együttműködési szerződést kötő ESPN a napokban kiadott egy listát az idei draft 11 legnagyobb ígéretéről. Ők a következők: Fernando Mendoza (irányító, Indiana), Jeremiyah Love (futó, Notre Dame), Caleb Downs (safety, Ohio State), Arvell Reese (linebacker, Ohio State), Francis Mauigoa (külső támadófalember, Miami), David Bailey (passzsiettető, Texas Tech), Sonny Styles (linebacker, Ohio State), Makai Lemon (elkapó, USC), Carnell Tate (elkapó, Ohio State), Rueben Bain Jr. (passzsiettető, Miami) és Kenyon Sadiq (tight end, Oregon).

A nyár elején csak néhány napig dolgozik együtt egy-egy NFL-csapat kerete (Fotó: Getty Images)

MENNYIT PIHENNEK A JÁTÉKOSOK? Erre nem egyértelmű a válasz. Függ attól, hogy sérült vagy viszonylag egészséges valaki az idény végén; marad-e a korábbi csapatánál vagy máshová szerződik; és az sem mindegy, milyen az alkata, mennyire van szüksége rendszeres edzésre ahhoz, hogy megtartsa a versenyformáját. Egy sérült játékos a rehabilitáció miatt sokkal kötöttebb programot teljesít, aki új csapathoz kerül, intéznie kell a költözést, ismerkednie az új közeggel és tisztában kell lennie az új feladatokkal. Aki egészségesen zárja az idényt, a csapata szereplésétől függően január elejétől február közepéig kipakol az öltözőjéből, elhagyja az idény közben használt lakását, és hazaköltözik. Eleinte mindenkinek szüksége van pihenésre, regenerálódásra, az alapszakasz végén kiesett csapatok tagjai a Super Bowl idejére már túl is jutnak ezen a fázison. A csapatoknál áprilisban és nyár elején tartanak közös edzéseket, ezeken általában felmérik a játékosok fizikai állapotát, ki mennyire végzi hatékonyan az otthoni önálló feladatát, sikerült-e elsajátítani az edzői stáb által a tél végén kiadott új taktikai alapokat. Ezeken az edzéseken nincsenek ütközések, és korlátozzák a napi munkaórák mennyiségét is. Június közepétől még kapnak egy szabad hónapot a játékosok, de egy-két hét teljes pihenőnél továbbra nincs többre lehetőség, a futó és konditermi edzésekkel formában kell tartania magát minden játékosnak, mert sok szerződésben szerepel olyan kitétel, hogy bizonyos testtömegtöbblet pénzbüntetéssel vagy súlyosabb esetben elbocsátással jár. Alkattól függ, hogy mennyire kell intenzíven tréningezni, az egyéni edzésprogram egy része akár beleférhet a családdal közös nyaralásba is. A szabadidős tevékenységek körét korlátozhatják a szerződésekben, általában javasolják a kockázatmentes időtöltést, és olyan játékosok is vannak, akik a liga megbízásából az NFL-t népszerűsítő turnéra utaznak Európába vagy a világ más tájaira. Sokszor a játékosok egymás társaságát keresik, és nyáron közösen gyakorolnak a csapattársakkal vagy ligából ismerős poszttársakkal, barátokkal úgy, hogy azt a klub nem felügyeli. Új csapat vagy új edzői stáb esetén a fizikai edzések mellett a szellemi munka is jelentős lehet, hiszen a teljesen új playbookot, azaz taktikai kisokost is át kell rágni, egyéni képességektől, illetve pozíciótól függ, mennyi idő kell arra, hogy valaki bemagolja a leckét. Az új idény előtti közvetlen felkészülés július közepén veszi kezdetét, már az edzői stáb irányítása alatt.