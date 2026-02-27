Nemzeti Sportrádió

Korszakváltó bejelentés: saját streamingszolgáltatást indít a Premier League

L. Á. B.L. Á. B.
2026.02.27. 18:22
Fotó: Getty Images
Címkék
Premier League streaming bejelentés
Szingapúrban, a 2026–2027-es idény kezdetével indítja el saját streamingszolgáltatását az élvonalbeli angol labdarúgó-bajnokság, vagyis a Premier League – írja a BBC.

 

Richard Masters, a Premier League vezérigazgatója csütörtökön jelentette be hivatalosan a sokáig „Premflix” néven pletykaként terjedő streamingprojektet, a Premier League Plust. Igényfelmérésként csak Szingapúr területén lesz elérhető a következő idény kezdetétől, és ha sikerrel jár a próbaidőszak, globális szintre kerülhet a szolgáltatás. Számos amerikai sportág rendelkezik már hasonló kezdeményezéssel, mint például az NBA vagy az NFL League Pass.

„Először lesznek a Premier League-nek saját ügyfelei. Egy új applikáció, amit le lehet tölteni okostévére vagy laptopra, és mind a 380 mérkőzést meg lehet rajta tekinteni, számtalan kiegészítő tartalommal együtt, illetve a hét ügyfélszolgálattal. Arra is törekszünk, hogy tanuljunk, illetve meglássuk, miként lehetne világszerte bevezetni” – nyilatkozta Masters a platformról, a Financial Times Business of Football Summit rovatában.

„Ha jól sikerül, be lehet máshol is vezetni, de nem akarok túlságosan előre gondolkodni” – fűzte hozzá.

A szolgáltatással párhuzamosan megnyitják a Premier League Studios produkciós irodát is a londoni Olympia művészeti központban.

 

Premier League streaming bejelentés
Legfrissebb hírek

Rekordbevételt ért el a Liverpool a bajnoki címet hozó idényben

Angol labdarúgás
1 órája

Fájdalmas összeg: 79 millió eurót költött menesztett vezetőedzőire a Man. United

Angol labdarúgás
4 órája

Magyar alapokra épülhet az új Liverpool?

Angol labdarúgás
12 órája

Tinédzser miatt kerülhet a padra Mohamed Szalah

Angol labdarúgás
Tegnap, 11:42

Megszenvedett az Evertonnal, de Carrickkel tovább szárnyal a Manchester United

Angol labdarúgás
2026.02.23. 23:01

A Spurs új edzője szerint szembejött a valóság az Arsenal ellen; a szakértők Gyökerest dicsérték

Angol labdarúgás
2026.02.23. 09:29

Arne Slot Szoboszlairól: Mindenki arra számított, hogy azonnal beadja, de ő...

Angol labdarúgás
2026.02.23. 08:13

Eze és Gyökeres is duplázott, az Arsenal simán hozta az észak-londoni derbit

Angol labdarúgás
2026.02.22. 19:40
Ezek is érdekelhetik