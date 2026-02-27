Korszakváltó bejelentés: saját streamingszolgáltatást indít a Premier League

Richard Masters, a Premier League vezérigazgatója csütörtökön jelentette be hivatalosan a sokáig „Premflix” néven pletykaként terjedő streamingprojektet, a Premier League Plust. Igényfelmérésként csak Szingapúr területén lesz elérhető a következő idény kezdetétől, és ha sikerrel jár a próbaidőszak, globális szintre kerülhet a szolgáltatás. Számos amerikai sportág rendelkezik már hasonló kezdeményezéssel, mint például az NBA vagy az NFL League Pass.

„Először lesznek a Premier League-nek saját ügyfelei. Egy új applikáció, amit le lehet tölteni okostévére vagy laptopra, és mind a 380 mérkőzést meg lehet rajta tekinteni, számtalan kiegészítő tartalommal együtt, illetve a hét ügyfélszolgálattal. Arra is törekszünk, hogy tanuljunk, illetve meglássuk, miként lehetne világszerte bevezetni” – nyilatkozta Masters a platformról, a Financial Times Business of Football Summit rovatában.

„Ha jól sikerül, be lehet máshol is vezetni, de nem akarok túlságosan előre gondolkodni” – fűzte hozzá.

A szolgáltatással párhuzamosan megnyitják a Premier League Studios produkciós irodát is a londoni Olympia művészeti központban.