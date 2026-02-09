Nemzeti Sportrádió

„A védelem nyeri a bajnokságot, ez megmutatkozott most is” – Jaxon Smith-Njigba a Super Bowl-győzelem után

BALOGH ANDRÁSBALOGH ANDRÁS
Vágólapra másolva!
2026.02.09. 05:15
null
A Seattle történelme második SB-győzelmét aratta (Fotó: Getty Images)
Címkék
NFL 60. Super Bowl New England Patriots Seattle Seahawks
Mint ismert, a Seattle Seahawks 29–13-ra legyőzte a New England Patriotsot a 60. Super Bowlon. A döntő után a győztes csapatból a vezetőedző Mike Macdonald mellett Sam Darnold irányító, Jaxon Smith-Njigba elkapó, Devon Witherspoon védő és az MVP Kenneth Walker is nyilatkozott.

Igazi csapatmunka volt a Seahawks győzelme. A Seattle támadósora 335 yardot tett meg, 194-et a levegőben, 141-et a földön, míg a védelem hat sacket és két labdaszerzést jegyzett. A touchdownok közül egyet AJ Barner elkapó, egyet pedig Uchenna Nwosu védőjátékos szerzett, Jason Myers öt mezőnygólt értékesített, a döntő legértékesebb játékosának Kenneth Walkert választották. Legutóbb a 32. Super Bowlon volt futó az MVP.

Walker már a félidőben csaknem száz yardig jutott, összességében 27 labdacipelésből 135 yard fűződik a nevéhez, továbbá két elkapásból 26 yardot termelt.

„Először is köszönöm Istennek, hogy itt lehetek! Köszönöm a testvéreimnek! Sok mindenen mentünk át a csapattal, de összetartottunk és itt vagyunk” – mondta az MVP.

„Hihetetlen. Minden, ami a karrierem során történt. Ezt ezzel a csapattal értem el, és nem is akarnám másképp. A védelmünket és a speciális egységet nem győzöm eléggé dicsérni. Tudom, hogy sokkal jobb is lehetett volna a támadósorunk, de ez most nem érdekel. Örülök a győzelemnek. Mindig hittem magamban, ilyen egyszerű. Ameddig bízol magadban, minden lehetséges”mondta a döntőt követően Sam Darnold.

Devon Witherspoon így nyilatkozott: „Mindennap küzdünk, hiszünk egymásban és az edzőnkben. Ennél jobban nem lehetne leírni ezt a csapatot. Ez egy egészen különleges érzés. Most iszom egyet-kettőt, vagy az is lehet, hogy hármat.”

„A miénk a legjobb csapat. Nekünk vannak a legjobb szurkolóink a világon, velük együtt most világbajnokok vagyunk” – értékelt röviden Mike Macdonald, aki a második évében SB-t nyert a Seattle-lel.

Jaxon Smith-Njigba a mérkőzést követően a csapat védelmét emelte ki: „Mindig készen állnak, mindig jó őket nézni, tudjuk, hogy mindig mögöttünk állnak. Ők a legjobbak, a védelem nyeri a bajnokságot, ez megmutatkozott most is.”

AMERIKAI FUTBALL 
NFL, RÁJÁTSZÁS 
SUPER BOWL 
Február 9., hétfő 
Seattle Seahawks–New England Patriots 29–13 (3–0, 6–0, 3–0, 17–13) 
Santa Clara, Levi's Stadium 70 823 néző. Vezette: Shawn Smith

Amerikai sportok
6 órája

Szembejött a valóság a Patriotsszal: másodszor nyert Super Bowlt a Seahawks

Ezúttal tényleg a védelem nyert bajnokságot, a futó Kenneth Walker lett az MVP.

 

NFL 60. Super Bowl New England Patriots Seattle Seahawks
Legfrissebb hírek

Videó: Lady Gaga és Ricky Martin is feltűnt – ilyen volt a Super Bowl félidei koncertje

Amerikai sportok
5 órája

Szembejött a valóság a Patriotsszal: másodszor nyert Super Bowlt a Seahawks

Amerikai sportok
6 órája

Super Bowl: elképesztő hamburger és a szokásos őrült árak – kép

Amerikai sportok
9 órája

A bukott Jets-irányító felül az NFL trónjára vagy történelmet ír a Patriots edzője? – Bencsics Márkkal beszélgettünk a Super Bowl előtt

Amerikai sportok
20 órája

Osztriga a stadionban, eszement fogadások, sztárkavalkád a színpadon és a reklámokban – minden, amit a 60. Super Bowl körítéséről tudni érdemes

Amerikai sportok
22 órája

Szavazás: a New England Patriots vagy a Seattle Seahawks nyeri a Super Bowlt?

Amerikai sportok
2026.02.07. 10:56

Hall of Shame – Bodnár Zalán publicisztikája

Amerikai sportok
2026.02.07. 00:14

NFL: szoros csatában nyert, a 37 esztendős Matthew Stafford lett az MVP

Amerikai sportok
2026.02.06. 09:43
Ezek is érdekelhetik