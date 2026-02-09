„A védelem nyeri a bajnokságot, ez megmutatkozott most is” – Jaxon Smith-Njigba a Super Bowl-győzelem után

Igazi csapatmunka volt a Seahawks győzelme. A Seattle támadósora 335 yardot tett meg, 194-et a levegőben, 141-et a földön, míg a védelem hat sacket és két labdaszerzést jegyzett. A touchdownok közül egyet AJ Barner elkapó, egyet pedig Uchenna Nwosu védőjátékos szerzett, Jason Myers öt mezőnygólt értékesített, a döntő legértékesebb játékosának Kenneth Walkert választották. Legutóbb a 32. Super Bowlon volt futó az MVP.

Walker már a félidőben csaknem száz yardig jutott, összességében 27 labdacipelésből 135 yard fűződik a nevéhez, továbbá két elkapásból 26 yardot termelt.

„Először is köszönöm Istennek, hogy itt lehetek! Köszönöm a testvéreimnek! Sok mindenen mentünk át a csapattal, de összetartottunk és itt vagyunk” – mondta az MVP.

„Hihetetlen. Minden, ami a karrierem során történt. Ezt ezzel a csapattal értem el, és nem is akarnám másképp. A védelmünket és a speciális egységet nem győzöm eléggé dicsérni. Tudom, hogy sokkal jobb is lehetett volna a támadósorunk, de ez most nem érdekel. Örülök a győzelemnek. Mindig hittem magamban, ilyen egyszerű. Ameddig bízol magadban, minden lehetséges” – mondta a döntőt követően Sam Darnold.

Devon Witherspoon így nyilatkozott: „Mindennap küzdünk, hiszünk egymásban és az edzőnkben. Ennél jobban nem lehetne leírni ezt a csapatot. Ez egy egészen különleges érzés. Most iszom egyet-kettőt, vagy az is lehet, hogy hármat.”

„A miénk a legjobb csapat. Nekünk vannak a legjobb szurkolóink a világon, velük együtt most világbajnokok vagyunk” – értékelt röviden Mike Macdonald, aki a második évében SB-t nyert a Seattle-lel.

Jaxon Smith-Njigba a mérkőzést követően a csapat védelmét emelte ki: „Mindig készen állnak, mindig jó őket nézni, tudjuk, hogy mindig mögöttünk állnak. Ők a legjobbak, a védelem nyeri a bajnokságot, ez megmutatkozott most is.”

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

SUPER BOWL

Február 9., hétfő

Seattle Seahawks–New England Patriots 29–13 (3–0, 6–0, 3–0, 17–13)

Santa Clara, Levi's Stadium 70 823 néző. Vezette: Shawn Smith