23 pontos negyedik negyeddel a Houston elintézte a Steelerst – videó

Az alapszakasz utolsó mérkőzésén a Pittsburgh Steelers a csoportrivális Baltimore Ravenst legyőzve bejutott a rájátszásba. A rájátszás első körében a liga legjobb védelmével rendelkező Houston várt Aaron Rodgersékre. A Steelers abban bízhatott, hogy az utolsó hetek javuló támadójátéka a Texans ellen is képes lehet meglepetésre, de a vendégek erődemonstrációt tartottak.

A mérkőzés első pontjait a Pittsburgh szerezte, az első negyed közepén Chris Boswell 32 yardról talált a póznák közé. Ezt követően megvillant a hazaiak védelme, CJ Stroud fumble-jét Yahya Black szedte össze, de a labdaszerzést nem tudta pontokra váltani a Steelers védelme. A Houston erre egy hétperces, 92 yardos TD-vel végződő támadósorozattal válaszolt, amely végén Christian Kirk hatyardos elkapása révén átvette a vezetést. A következő vendég támadást viszont egy újabb fumble akasztotta meg, ezúttal TJ Watt szerzett labdát. A kedvező mezőnypozícióból támadható Steelers mindössze négy yardot tett meg, de egy újabb mezőnygólra ez is elég volt.

7–6-os állással fordultak a csapatok. A Texans a szünetet követő első drive-jában remekül haladt, de a vörös zónában Stroud labdáját Brandin Echols kapta el. A Steelers támadósora ellenben a második félidőre teljesen megszűnt. Az utolsó negyed elején egy mezőnygóllal növelte előnyét a Houston, aztán Sheldon Rankings szerzett 33 yardos fumble return touchdownt. A Houston ezt követően bevitte a kegyelemdöfést, Woody Marks 13 yardos TD-futása zárta a hatperces 87 yardos drive-ot, ezzel már 24–6-ra elléptek a vendégek. Rodgers ráadásul egy interceptiont is dobott, Calen Bullock pedig 50 yardon át visszavitte a labdát a célterületre, 30–6-ra nyert a Texans.

A Steelers védelme sokáig felvette a versenyt a Houstonnal. Stroudnak egy interceptionje és öt fumble-je volt, igaz utóbbiból hármat ő szerzett meg. A vendégek irányítója 250 yardot és egy touchdownt passzolt. Kedvenc célpontja a nyolc elkapásból 144 yardig és TD-ig jutó Christian Kirk volt, míg Woody Marks 19 futásból 112 yardot tett meg. A Pittsburgh fő problémája a támadók gyengesége volt, Aaron Rodgers mindössze 146 yardot és egy interceptiont passzolt, a hazaiak hiába szereztek több labdát, ebből nem tudtak pontokat szerezni, ellenben a negyedik negyedben a Houston védelme két touchdownt is elért. A Texans a következő körben a New England Patriotshoz látogat.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, RÁJÁTSZÁS

WILD CARD KÖR

