Férfi kosárlabda NB I: szerb irányítót igazolt az Alba Fehérvár

2026.02.27. 17:58
Sztahinja Jovanovics (Fotó: Facebook/albakosar)
A férfi kosárlabda NB I-ben harmadik helyen álló Alba Fehérvár leigazolta a szerb Sztrahinja Jovanovicsot, akivel a hónap elején bontott szerződést a Szombathely.

A klub a honlapján tette közzé a hírt, hogy a 185 centiméter magas, 29 éves irányító a nyárig kötelezte el magát a fehérváriakhoz.

Jovanovics 2024-ben Magyar Kupát, tavaly bajnokságot nyert a Szolnokkal, ahol együtt dolgozhatott az Alba jelenlegi, az Olajbányász korábbi vezetőedzőjével, Oliver Vidinnel.

 

