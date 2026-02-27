Férfi kosárlabda NB I: szerb irányítót igazolt az Alba Fehérvár
A férfi kosárlabda NB I-ben harmadik helyen álló Alba Fehérvár leigazolta a szerb Sztrahinja Jovanovicsot, akivel a hónap elején bontott szerződést a Szombathely.
A klub a honlapján tette közzé a hírt, hogy a 185 centiméter magas, 29 éves irányító a nyárig kötelezte el magát a fehérváriakhoz.
Jovanovics 2024-ben Magyar Kupát, tavaly bajnokságot nyert a Szolnokkal, ahol együtt dolgozhatott az Alba jelenlegi, az Olajbányász korábbi vezetőedzőjével, Oliver Vidinnel.
