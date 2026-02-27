Hornyák Dóra túl van a korrekciós műtéten

A 34 éves átlövő jobb térdét kellett megműteni, amit artroszkópos eljárással végeztek el. A kisebb beavatkozás sikeres volt, így a játékos már el is kezdte a rehabilitációt.

„Minden rendben volt, jól sikerült a műtét – mondta a DVSC honlapjának Hornyák. – Csütörtökön jól éreztem magam, a mai nap kicsit rosszabb, gondolom, kiment a fájdalomcsillapító hatása. Elvileg négy-hat hét múlva térhetek vissza, szeretnék minél hamarabb ott lenni a csapattal, így már el is kezdtem a gyógytornát.”