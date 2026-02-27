Nemzeti Sportrádió

Noé Bálint lett a sportolói bizottság elnöke a kajak-kenu szövetségben

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.02.27. 16:55
Noé Bálint (Fotó: Facebook/MKKSZ)
kajak-kenu Balla Virág Noé Bálint
Noé Bálint világ- és Európa-bajnok kajakos lett a Magyar Kajak-Kenu-szövetség (MKKSZ) sportolói bizottságának elnöke. A grémium hivatalosan is jelölte a versenyzőt az MKKSZ elnökségébe, a tagságáról a tavaszi közgyűlésen születik majd döntés.

Az MKKSZ honlapja emlékeztetett, hogy az előző elnök, az olimpiai ötödik, négyszeres Európa-bajnok kenus, Balla Virág lemondott tisztségéről és a bizottságból is kilépett. Ennek következtében előbb új tagot kellett választani a „gyorsasági szakág női kerettag versenyzője” tisztségre, ez végül Nádas Blanka – lánykori nevén Kiss Blanka – lett.

Ezek után a bizottság pénteken megtartotta elnökválasztó ülését is, s az elnöki posztra egyhangú szavazással Noé Bálintot választották.

 

