A Braga elleni El-párharc a Ferencváros bajnoki menetrendjébe is bekavarhat

Mint beszámoltunk róla, a pénteki sorsoláson eldőlt, hogy az FTC nem a Portóval, hanem a Bragával mérkőzik meg a nyolc közé jutásért, és ismertté váltak az összecsapások időpontjai is. A párharc első meccsét március 12-én 21 órakor játsszák le a felek, majd a visszavágóra nem csütörtöki napon, hanem március 18-án, szerdán (magyar idő szerint) 16.30-kor kerül sor. Ennek az az oka, hogy a Porto (amelyhez majd a VfB Stuttgart látogat) biztonsági okokból nem játszhat egy napon hazai pályán a Bragával a portugál hatóságok döntése értelmében, s azért a „sárkányok” tarthatják meg a csütörtöki játéknapot, mert az El-alapszakaszban előrébb végeztek, mint honi riválisuk – írja a portugál A Bola.

Ezzel az a probléma, hogy a Ferencváros március 16-án, hétfőn 20 órától fogadná a magyar élvonalban a Puskás Akadémiát, csakhogy két mérkőzés között el kell telnie legalább 48 órának, sőt, az NB I versenykiírása szerint egy meccset követő harmadik napon lehet ismét pályára lépni – hozzá kell tennie, ez csak az MLSZ által szervezett versenysorozatokra vonatkozik, de minden bizonnyal figyelembe veszik a nemzetközi kupaszereplést is a szövetségnél.

Az adott hétvégén más megfelelő időpont sem igazán van, hiszen március 14-én, szombaton az El-párharc odavágójához képest nem telne el megfelelő idő, másnap pedig nem lehet mérkőzést rendezni a március 15-i nemzeti ünnep miatt.

Egyelőre még sem az MLSZ, sem az érintett klubok nem jelezték az FTC–Puskás Akadémia összecsapás időpontjának megváltozását.