Matajsz Márk: Jó egységet alkotnak a lányok, élmény velük dolgozni

Nagy lépést tett az FTC-Telekom női vízilabdacsapata kedden afelé, hogy az ob I felsőházában is az élen végezzen majd, bár az UVSE elleni hazai 17–9-es siker még csak a középszakasz második fordulójában esett meg. Matajsz Márk és Benczur Márton együttese az első negyedben még fej fej mellett haladt, utána azonban a hazai zöld-fehérek fokozatosan elléptek ellenfelüktől, és nyolc gólt tettek közé – 33 ponttal magabiztosan állnak az élen.

„Szerencsére sikerült hasonlóan jól kezdenünk, mint a Rapallo elleni Bajnokok Ligája-találkozót, és végig tartottuk az iramot – mondta a mérkőzésről Matajsz Márk vezetőedző. – De mivel a góllövés megy a csapatnak, azt kértem a lányoktól, hogy hátul is legyen rend, és ezt abszolút be is tartották. A kilenc kapott gól nem számít soknak, rengeteget blokkoltunk, a kapusaink jól védtek, látszott a lányokon, hogy akarnak védekezni. A tizenhét lőtt gól pedig önmagáért beszél. Nem volt egyszerű visszatérni a hosszú szünetről, főleg, ha a csapat számos válogatott játékost ad, januárban, februárban hat-hét emberrel edzettünk, de ez nem kifogás, jó edzéseket tartottunk, mindenki formában maradt, és az Európa-bajnokságról visszatérő, később csatlakozó válogatott játékosokon azt láttam egytől egyig, hogy pozitív élményekkel telve, jó kedvvel szállnak be ismét, fizikailag abszolút formában vannak. Innentől pedig komplett csapattal készülhetünk a további rangadókra. Jó egységet alkotnak a lányok, élmény velük dolgozni.”

A kétgólos Vályi Vanda szerint végig dinamikusan támadott a csapat, és védekezésben is sikerült teljesíteni a megbeszélteket. „Tíz gól alatt tartani az ellenfelet mindig külön jó eredmény, főleg olyan jó csapat ellen, mint az UVSE. Próbált az ellenfél is ritmust váltani, agresszívabban támadni, de szerencsére tudtunk erre reagálni. A harmadik negyed végén éreztem azt: ha tartjuk ezt a szintet, akkor a záró szakaszban már nem lehet gond.”

A funchali Európa-bajnokságról ezüstéremmel hazatérő női vízilabda-válogatott február 9-én sajtótájékoztatót tartott – akkor Vályi Vanda többek között úgy fogalmazott az NSO Tv-nek: nagyszerű utat járt be a nemzeti csapat, ami a döntőig, az ezüstéremig vezetett, majd hozzátette, most már igyekszik arra összpontosítani, hogy a klubjával, a klubjában hogyan nyújthatja a legjobbját. A február 11-ei III. Kerületi TVE elleni bajnokin (25–8 otthon) még nem szerepelt, ám február 21-én az olasz Rapallo hazai 16–13-as legyőzésekor már góllal segítette csapatát, hogy öt forduló után biztossá tegye a továbbjutást a csoportkörből a Bajnokok Ligájában. „Pontosan így képzeltem el az újraindulást a Fradival az Eb után! Örültünk, hogy újra együtt játszhattunk, kemény volt az elmúlt másfél hónap válogatott és nem válogatott játékosoknak egyaránt. Ráadásul messze még a csúcs, ami a terveink szerint a júniusi négyes döntő lenne a BL-ben. De addig is fontos minden pillanatot megélni” – részletezte.

Az FTC a bajnokságban legközelebb március 4-én, jövő szerdán játszik a BVSC otthonában, míg a női BL záró fordulója március 21-én következik, akkor a C-csoportban még pont nélküli német Spandau Berlint fogadja.